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Eco Data 6/4/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
01:30AUDTrade Balance (AUD) Apr-1.61B-1.84B
06:30CHFCPI M/M May0.30%0.30%
06:30CHFCPI Y/Y May0.60%
07:00CHFUnemployment Rate M/M May3.00%3.00%
08:30GBPConstruction PMI May40.139.7
10:00EUREurozone Retail Sales M/M Apr-0.30%-0.10%
12:30USDInitial Jobless Claims (May 29)211K215K
12:30USDNonfarm Productivity Q10.70%0.80%
12:30USDUnit Labor Costs Q12.40%2.30%
14:30USDNatural Gas Storage (May 29)92B
01:30AUD
Trade Balance (AUD) Apr
Actual
Consensus-1.61B
Previous-1.84B
06:30CHF
CPI M/M May
Actual
Consensus0.30%
Previous0.30%
06:30CHF
CPI Y/Y May
Actual
Consensus
Previous0.60%
07:00CHF
Unemployment Rate M/M May
Actual
Consensus3.00%
Previous3.00%
08:30GBP
Construction PMI May
Actual
Consensus40.1
Previous39.7
10:00EUR
Eurozone Retail Sales M/M Apr
Actual
Consensus-0.30%
Previous-0.10%
12:30USD
Initial Jobless Claims (May 29)
Actual
Consensus211K
Previous215K
12:30USD
Nonfarm Productivity Q1
Actual
Consensus0.70%
Previous0.80%
12:30USD
Unit Labor Costs Q1
Actual
Consensus2.40%
Previous2.30%
14:30USD
Natural Gas Storage (May 29)
Actual
Consensus
Previous92B
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ActionForex
ActionForex
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