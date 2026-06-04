Eco Data 6/4/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Apr
|-1.61B
|-1.84B
|06:30
|CHF
|CPI M/M May
|0.30%
|0.30%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y May
|0.60%
|07:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M May
|3.00%
|3.00%
|08:30
|GBP
|Construction PMI May
|40.1
|39.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Apr
|-0.30%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (May 29)
|211K
|215K
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q1
|0.70%
|0.80%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q1
|2.40%
|2.30%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (May 29)
|92B
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Apr
|Actual
|Consensus
|-1.61B
|Previous
|-1.84B
|06:30
|CHF
|CPI M/M May
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y May
|Actual
|Consensus
|Previous
|0.60%
|07:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M May
|Actual
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|08:30
|GBP
|Construction PMI May
|Actual
|Consensus
|40.1
|Previous
|39.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Apr
|Actual
|Consensus
|-0.30%
|Previous
|-0.10%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (May 29)
|Actual
|Consensus
|211K
|Previous
|215K
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q1
|Actual
|Consensus
|0.70%
|Previous
|0.80%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q1
|Actual
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.30%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (May 29)
|Actual
|Consensus
|Previous
|92B