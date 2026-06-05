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Eco Data 6/5/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y Apr3.50%3.20%2.70%3.10%
23:30JPYOverall Household Spending Y/Y Apr-0.50%-1.40%-2.90%
05:00JPYLeading Economic Index Apr P114.3114
07:00CHFForeign Currency Reserves (CHF) May716B
09:00EUREurozone GDP Q/Q Q1 F0.10%0.10%
12:30USDNonfarm Payrolls May85K115K
12:30USDUnemployment Rate May4.30%4.30%
12:30USDAverage Hourly Earnings M/M May0.30%0.20%
12:30CADNet Change in Employment May10.2K-17.7K
12:30CADUnemployment Rate May6.90%6.90%
14:00CADIvey PMI May5557.7
23:30JPY
Labor Cash Earnings Y/Y Apr
Actual3.50%
Consensus3.20%
Previous2.70%
Revised3.10%
23:30JPY
Overall Household Spending Y/Y Apr
Actual-0.50%
Consensus-1.40%
Previous-2.90%
05:00JPY
Leading Economic Index Apr P
Actual
Consensus114.3
Previous114
07:00CHF
Foreign Currency Reserves (CHF) May
Actual
Consensus
Previous716B
09:00EUR
Eurozone GDP Q/Q Q1 F
Actual
Consensus0.10%
Previous0.10%
12:30USD
Nonfarm Payrolls May
Actual
Consensus85K
Previous115K
12:30USD
Unemployment Rate May
Actual
Consensus4.30%
Previous4.30%
12:30USD
Average Hourly Earnings M/M May
Actual
Consensus0.30%
Previous0.20%
12:30CAD
Net Change in Employment May
Actual
Consensus10.2K
Previous-17.7K
12:30CAD
Unemployment Rate May
Actual
Consensus6.90%
Previous6.90%
14:00CAD
Ivey PMI May
Actual
Consensus55
Previous57.7
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ActionForex
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