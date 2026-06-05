Eco Data 6/5/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Apr
|3.50%
|3.20%
|2.70%
|3.10%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Apr
|-0.50%
|-1.40%
|-2.90%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Apr P
|114.3
|114
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) May
|716B
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q1 F
|0.10%
|0.10%
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls May
|85K
|115K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate May
|4.30%
|4.30%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M May
|0.30%
|0.20%
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment May
|10.2K
|-17.7K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate May
|6.90%
|6.90%
|14:00
|CAD
|Ivey PMI May
|55
|57.7
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Apr
|Actual
|3.50%
|Consensus
|3.20%
|Previous
|2.70%
|Revised
|3.10%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Apr
|Actual
|-0.50%
|Consensus
|-1.40%
|Previous
|-2.90%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Apr P
|Actual
|Consensus
|114.3
|Previous
|114
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) May
|Actual
|Consensus
|Previous
|716B
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q1 F
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.10%
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls May
|Actual
|Consensus
|85K
|Previous
|115K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate May
|Actual
|Consensus
|4.30%
|Previous
|4.30%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M May
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.20%
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment May
|Actual
|Consensus
|10.2K
|Previous
|-17.7K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate May
|Actual
|Consensus
|6.90%
|Previous
|6.90%
|14:00
|CAD
|Ivey PMI May
|Actual
|Consensus
|55
|Previous
|57.7