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Summary 6/8 – 6/12

Monday, Jun 8, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYBank Lending Y/Y May5.60%5.40%
23:50JPYGDP Deflator Y/Y Q1 F3.40%3.40%
23:50JPYGDP Annualized Q1 F1.30%2.10%
23:50JPYCurrent Account (JPY) Apr3.26T3.90T
05:00JPYEco Watchers Survey: Current May41.940.8
06:00EURGermany Factory Orders M/M Apr-2.20%5.00%
08:30EUREurozone Sentix Investor Confidence Jun-13.8-16.4
23:50JPY
Bank Lending Y/Y May
Consensus5.60%
Previous5.40%
23:50JPY
GDP Deflator Y/Y Q1 F
Consensus3.40%
Previous3.40%
23:50JPY
GDP Annualized Q1 F
Consensus1.30%
Previous2.10%
23:50JPY
Current Account (JPY) Apr
Consensus3.26T
Previous3.90T
05:00JPY
Eco Watchers Survey: Current May
Consensus41.9
Previous40.8
06:00EUR
Germany Factory Orders M/M Apr
Consensus-2.20%
Previous5.00%
08:30EUR
Eurozone Sentix Investor Confidence Jun
Consensus-13.8
Previous-16.4

Tuesday, Jun 9, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDManufacturingles Q1-0.50%
23:01GBPBRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y May-3.40%
23:50JPYMoney Supply M2+CD Y/Y May2.30%
00:30AUDWestpac Consumer Confidence Jun3.50%
01:30AUDNAB Business Confidence May-24
01:30AUDNAB Business Conditions May3
03:00CNYTrade Balance (USD) May88.7B84.8B
06:00EURGermany Industrial Production M/M Apr0.50%-0.70%
06:00EURGermany Exports M/M Apr0.50%
06:00EURGermany Trade Balance (EUR) Apr14.3B
10:00USDNFIB Business Optimism Index May95.9
12:30CADTrade Balance (CAD) Apr1.8B
12:30USDTrade Balance (USD) Apr-55.5B-60.3B
14:00USDExisting Home Sales May4.05M4.02M
22:45NZD
Manufacturingles Q1
Consensus
Previous-0.50%
23:01GBP
BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y May
Consensus
Previous-3.40%
23:50JPY
Money Supply M2+CD Y/Y May
Consensus
Previous2.30%
00:30AUD
Westpac Consumer Confidence Jun
Consensus
Previous3.50%
01:30AUD
NAB Business Confidence May
Consensus
Previous-24
01:30AUD
NAB Business Conditions May
Consensus
Previous3
03:00CNY
Trade Balance (USD) May
Consensus88.7B
Previous84.8B
06:00EUR
Germany Industrial Production M/M Apr
Consensus0.50%
Previous-0.70%
06:00EUR
Germany Exports M/M Apr
Consensus
Previous0.50%
06:00EUR
Germany Trade Balance (EUR) Apr
Consensus
Previous14.3B
10:00USD
NFIB Business Optimism Index May
Consensus
Previous95.9
12:30CAD
Trade Balance (CAD) Apr
Consensus
Previous1.8B
12:30USD
Trade Balance (USD) Apr
Consensus-55.5B
Previous-60.3B
14:00USD
Existing Home Sales May
Consensus4.05M
Previous4.02M

Wednesday, Jun 10, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYPPI Y/Y May5.50%4.90%
01:30CNYCPI Y/Y May1.30%1.20%
01:30CNYPPI Y/Y May3.90%2.80%
12:30USDCPI M/M May0.50%0.60%
12:30USDCPI Y/Y May4.20%3.80%
12:30USDCPI Core M/M May0.30%0.40%
12:30USDCPI Core Y/Y May2.90%2.80%
13:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
14:30CADBoC Press Conference
14:30USDCrude Oil Inventories (Jun 5)-8.0M
23:50JPY
PPI Y/Y May
Consensus5.50%
Previous4.90%
01:30CNY
CPI Y/Y May
Consensus1.30%
Previous1.20%
01:30CNY
PPI Y/Y May
Consensus3.90%
Previous2.80%
12:30USD
CPI M/M May
Consensus0.50%
Previous0.60%
12:30USD
CPI Y/Y May
Consensus4.20%
Previous3.80%
12:30USD
CPI Core M/M May
Consensus0.30%
Previous0.40%
12:30USD
CPI Core Y/Y May
Consensus2.90%
Previous2.80%
13:45CAD
BoC Interest Rate Decision
Consensus2.25%
Previous2.25%
14:30CAD
BoC Press Conference
Consensus
Previous
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jun 5)
Consensus
Previous-8.0M

Thursday, Jun 11, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:01GBPRICS Housing Price Balance May-34%
23:50JPYBSI Large Manufacturing Q23.8
01:00AUDConsumer Inflation Expectations Jun5.60%
12:15EURECB Deposit Rate2.25%2.00%
12:15EURECB Main Refinancing Rate2.40%2.15%
12:15EURECB Monetary Policy Statement
12:30CADBuilding Permits M/M Apr10.30%
12:30USDPPI M/M May0.80%1.40%
12:30USDPPI Y/Y May6%
12:30USDPPI Core M/M May0.40%1.00%
12:30USDPPI Core Y/Y May5.20%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jun 5)225K225K
12:45EURECB Press Conference
14:30USDNatural Gas Storage (Jun 5)95B
23:01GBP
RICS Housing Price Balance May
Consensus
Previous-34%
23:50JPY
BSI Large Manufacturing Q2
Consensus
Previous3.8
01:00AUD
Consumer Inflation Expectations Jun
Consensus
Previous5.60%
12:15EUR
ECB Deposit Rate
Consensus2.25%
Previous2.00%
12:15EUR
ECB Main Refinancing Rate
Consensus2.40%
Previous2.15%
12:15EUR
ECB Monetary Policy Statement
Consensus
Previous
12:30CAD
Building Permits M/M Apr
Consensus
Previous10.30%
12:30USD
PPI M/M May
Consensus0.80%
Previous1.40%
12:30USD
PPI Y/Y May
Consensus
Previous6%
12:30USD
PPI Core M/M May
Consensus0.40%
Previous1.00%
12:30USD
PPI Core Y/Y May
Consensus
Previous5.20%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jun 5)
Consensus225K
Previous225K
12:45EUR
ECB Press Conference
Consensus
Previous
14:30USD
Natural Gas Storage (Jun 5)
Consensus
Previous95B

Friday, Jun 12, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:30NZDBusiness NZ PMI May50.5
04:30JPYIndustrial Production M/M Apr F0.80%0.80%
06:00EURGermany CPI M/M May F-0.20%-0.20%
06:00EURGermany CPI Y/Y May F2.70%2.70%
06:00GBPGDP M/M Apr-0.10%0.30%
06:00GBPGoods Trade Balance (GBP) Apr-27.00B-27.2B
08:30GBPConsumer Inflation Expectations3.20%
12:30CADCapacity Utilization Q178.50%
14:00USDUoM Consumer Sentiment Jun P4644.8
14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Jun P4.80%
22:30NZD
Business NZ PMI May
Consensus
Previous50.5
04:30JPY
Industrial Production M/M Apr F
Consensus0.80%
Previous0.80%
06:00EUR
Germany CPI M/M May F
Consensus-0.20%
Previous-0.20%
06:00EUR
Germany CPI Y/Y May F
Consensus2.70%
Previous2.70%
06:00GBP
GDP M/M Apr
Consensus-0.10%
Previous0.30%
06:00GBP
Goods Trade Balance (GBP) Apr
Consensus-27.00B
Previous-27.2B
08:30GBP
Consumer Inflation Expectations
Consensus
Previous3.20%
12:30CAD
Capacity Utilization Q1
Consensus
Previous78.50%
14:00USD
UoM Consumer Sentiment Jun P
Consensus46
Previous44.8
14:00USD
UoM 1-Yr Inflation Expectations Jun P
Consensus
Previous4.80%
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