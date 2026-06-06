Summary 6/8 – 6/12

Monday, Jun 8, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y May
|5.60%
|5.40%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q1 F
|3.40%
|3.40%
|23:50
|JPY
|GDP Annualized Q1 F
|1.30%
|2.10%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Apr
|3.26T
|3.90T
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current May
|41.9
|40.8
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Apr
|-2.20%
|5.00%
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jun
|-13.8
|-16.4
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y May
|Consensus
|5.60%
|Previous
|5.40%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q1 F
|Consensus
|3.40%
|Previous
|3.40%
|23:50
|JPY
|GDP Annualized Q1 F
|Consensus
|1.30%
|Previous
|2.10%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Apr
|Consensus
|3.26T
|Previous
|3.90T
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current May
|Consensus
|41.9
|Previous
|40.8
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Apr
|Consensus
|-2.20%
|Previous
|5.00%
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jun
|Consensus
|-13.8
|Previous
|-16.4
Tuesday, Jun 9, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Manufacturingles Q1
|-0.50%
|23:01
|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y May
|-3.40%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y May
|2.30%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Jun
|3.50%
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence May
|-24
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions May
|3
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) May
|88.7B
|84.8B
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Apr
|0.50%
|-0.70%
|06:00
|EUR
|Germany Exports M/M Apr
|0.50%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Apr
|14.3B
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index May
|95.9
|12:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Apr
|1.8B
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) Apr
|-55.5B
|-60.3B
|14:00
|USD
|Existing Home Sales May
|4.05M
|4.02M
|22:45
|NZD
|Manufacturingles Q1
|Consensus
|Previous
|-0.50%
|23:01
|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y May
|Consensus
|Previous
|-3.40%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y May
|Consensus
|Previous
|2.30%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Jun
|Consensus
|Previous
|3.50%
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence May
|Consensus
|Previous
|-24
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions May
|Consensus
|Previous
|3
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) May
|Consensus
|88.7B
|Previous
|84.8B
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Apr
|Consensus
|0.50%
|Previous
|-0.70%
|06:00
|EUR
|Germany Exports M/M Apr
|Consensus
|Previous
|0.50%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Apr
|Consensus
|Previous
|14.3B
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index May
|Consensus
|Previous
|95.9
|12:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Apr
|Consensus
|Previous
|1.8B
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) Apr
|Consensus
|-55.5B
|Previous
|-60.3B
|14:00
|USD
|Existing Home Sales May
|Consensus
|4.05M
|Previous
|4.02M
Wednesday, Jun 10, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y May
|5.50%
|4.90%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y May
|1.30%
|1.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y May
|3.90%
|2.80%
|12:30
|USD
|CPI M/M May
|0.50%
|0.60%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y May
|4.20%
|3.80%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M May
|0.30%
|0.40%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y May
|2.90%
|2.80%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 5)
|-8.0M
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y May
|Consensus
|5.50%
|Previous
|4.90%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y May
|Consensus
|1.30%
|Previous
|1.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y May
|Consensus
|3.90%
|Previous
|2.80%
|12:30
|USD
|CPI M/M May
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.60%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y May
|Consensus
|4.20%
|Previous
|3.80%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M May
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.40%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y May
|Consensus
|2.90%
|Previous
|2.80%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.25%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|Consensus
|Previous
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 5)
|Consensus
|Previous
|-8.0M
Thursday, Jun 11, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance May
|-34%
|23:50
|JPY
|BSI Large Manufacturing Q2
|3.8
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jun
|5.60%
|12:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|2.25%
|2.00%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.40%
|2.15%
|12:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Apr
|10.30%
|12:30
|USD
|PPI M/M May
|0.80%
|1.40%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y May
|6%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M May
|0.40%
|1.00%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y May
|5.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 5)
|225K
|225K
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 5)
|95B
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance May
|Consensus
|Previous
|-34%
|23:50
|JPY
|BSI Large Manufacturing Q2
|Consensus
|Previous
|3.8
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jun
|Consensus
|Previous
|5.60%
|12:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.00%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.15%
|12:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|Consensus
|Previous
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Apr
|Consensus
|Previous
|10.30%
|12:30
|USD
|PPI M/M May
|Consensus
|0.80%
|Previous
|1.40%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y May
|Consensus
|Previous
|6%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M May
|Consensus
|0.40%
|Previous
|1.00%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y May
|Consensus
|Previous
|5.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 5)
|Consensus
|225K
|Previous
|225K
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|Consensus
|Previous
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 5)
|Consensus
|Previous
|95B
Friday, Jun 12, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:30
|NZD
|Business NZ PMI May
|50.5
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Apr F
|0.80%
|0.80%
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M May F
|-0.20%
|-0.20%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y May F
|2.70%
|2.70%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Apr
|-0.10%
|0.30%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Apr
|-27.00B
|-27.2B
|08:30
|GBP
|Consumer Inflation Expectations
|3.20%
|12:30
|CAD
|Capacity Utilization Q1
|78.50%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jun P
|46
|44.8
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jun P
|4.80%
|22:30
|NZD
|Business NZ PMI May
|Consensus
|Previous
|50.5
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Apr F
|Consensus
|0.80%
|Previous
|0.80%
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M May F
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|-0.20%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y May F
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.70%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Apr
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|0.30%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Apr
|Consensus
|-27.00B
|Previous
|-27.2B
|08:30
|GBP
|Consumer Inflation Expectations
|Consensus
|Previous
|3.20%
|12:30
|CAD
|Capacity Utilization Q1
|Consensus
|Previous
|78.50%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jun P
|Consensus
|46
|Previous
|44.8
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jun P
|Consensus
|Previous
|4.80%