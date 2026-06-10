Eco Data 6/10/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y May
|6.30%
|5.50%
|4.90%
|5.30%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y May
|1.20%
|1.30%
|1.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y May
|3.90%
|3.90%
|2.80%
|12:30
|USD
|CPI M/M May
|0.50%
|0.60%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y May
|4.20%
|3.80%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M May
|0.30%
|0.40%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y May
|2.90%
|2.80%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 5)
|-3.0M
|-8.0M
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y May
|Actual
|6.30%
|Consensus
|5.50%
|Previous
|4.90%
|Revised
|5.30%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y May
|Actual
|1.20%
|Consensus
|1.30%
|Previous
|1.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y May
|Actual
|3.90%
|Consensus
|3.90%
|Previous
|2.80%
|12:30
|USD
|CPI M/M May
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.60%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y May
|Actual
|Consensus
|4.20%
|Previous
|3.80%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M May
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.40%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y May
|Actual
|Consensus
|2.90%
|Previous
|2.80%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|Actual
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.25%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|Actual
|Consensus
|Previous
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 5)
|Actual
|Consensus
|-3.0M
|Previous
|-8.0M