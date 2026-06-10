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Eco Data 6/10/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:50JPYPPI Y/Y May6.30%5.50%4.90%5.30%
01:30CNYCPI Y/Y May1.20%1.30%1.20%
01:30CNYPPI Y/Y May3.90%3.90%2.80%
12:30USDCPI M/M May0.50%0.60%
12:30USDCPI Y/Y May4.20%3.80%
12:30USDCPI Core M/M May0.30%0.40%
12:30USDCPI Core Y/Y May2.90%2.80%
13:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
14:30CADBoC Press Conference
14:30USDCrude Oil Inventories (Jun 5)-3.0M-8.0M
23:50JPY
PPI Y/Y May
Actual6.30%
Consensus5.50%
Previous4.90%
Revised5.30%
01:30CNY
CPI Y/Y May
Actual1.20%
Consensus1.30%
Previous1.20%
01:30CNY
PPI Y/Y May
Actual3.90%
Consensus3.90%
Previous2.80%
12:30USD
CPI M/M May
Actual
Consensus0.50%
Previous0.60%
12:30USD
CPI Y/Y May
Actual
Consensus4.20%
Previous3.80%
12:30USD
CPI Core M/M May
Actual
Consensus0.30%
Previous0.40%
12:30USD
CPI Core Y/Y May
Actual
Consensus2.90%
Previous2.80%
13:45CAD
BoC Interest Rate Decision
Actual
Consensus2.25%
Previous2.25%
14:30CAD
BoC Press Conference
Actual
Consensus
Previous
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jun 5)
Actual
Consensus-3.0M
Previous-8.0M
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ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

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