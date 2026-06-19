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Eco Data 6/19/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDTrade Balance (NZD) May800M875M1920M1598M
23:01GBPGfK Consumer Confidence Jun-23-23-23
23:30JPYNational CPI Y/Y May1.50%1.40%
23:30JPYNational CPI Core Y/Y May1.40%1.40%1.40%
23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y May1.80%1.90%
23:50JPYBoJ Minutes
06:00GBPRetail Sales M/M May0.50%-1.30%
06:00EURGermany PPI M/M May0.80%1.20%
06:00EURGermany PPI Y/Y May2.50%1.70%
06:00GBPPublic Sector Net Borrowing (GBP) May18.9B24.3B
12:30CADRetail Sales M/M Apr0.60%0.90%
12:30CADRetail Sales ex Autos M/M Apr0.70%1.40%
22:45NZD
Trade Balance (NZD) May
Actual800M
Consensus875M
Previous1920M
Revised1598M
23:01GBP
GfK Consumer Confidence Jun
Actual-23
Consensus-23
Previous-23
23:30JPY
National CPI Y/Y May
Actual1.50%
Consensus
Previous1.40%
23:30JPY
National CPI Core Y/Y May
Actual1.40%
Consensus1.40%
Previous1.40%
23:30JPY
National CPI Core-Core Y/Y May
Actual1.80%
Consensus
Previous1.90%
23:50JPY
BoJ Minutes
Actual
Consensus
Previous
06:00GBP
Retail Sales M/M May
Actual
Consensus0.50%
Previous-1.30%
06:00EUR
Germany PPI M/M May
Actual
Consensus0.80%
Previous1.20%
06:00EUR
Germany PPI Y/Y May
Actual
Consensus2.50%
Previous1.70%
06:00GBP
Public Sector Net Borrowing (GBP) May
Actual
Consensus18.9B
Previous24.3B
12:30CAD
Retail Sales M/M Apr
Actual
Consensus0.60%
Previous0.90%
12:30CAD
Retail Sales ex Autos M/M Apr
Actual
Consensus0.70%
Previous1.40%
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ActionForex
ActionForex
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