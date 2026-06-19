Eco Data 6/19/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) May
|800M
|875M
|1920M
|1598M
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jun
|-23
|-23
|-23
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y May
|1.50%
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y May
|1.40%
|1.40%
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y May
|1.80%
|1.90%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M May
|0.50%
|-1.30%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M May
|0.80%
|1.20%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y May
|2.50%
|1.70%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) May
|18.9B
|24.3B
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Apr
|0.60%
|0.90%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Apr
|0.70%
|1.40%
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) May
|Actual
|800M
|Consensus
|875M
|Previous
|1920M
|Revised
|1598M
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jun
|Actual
|-23
|Consensus
|-23
|Previous
|-23
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y May
|Actual
|1.50%
|Consensus
|Previous
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y May
|Actual
|1.40%
|Consensus
|1.40%
|Previous
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y May
|Actual
|1.80%
|Consensus
|Previous
|1.90%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|Actual
|Consensus
|Previous
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M May
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|-1.30%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M May
|Actual
|Consensus
|0.80%
|Previous
|1.20%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y May
|Actual
|Consensus
|2.50%
|Previous
|1.70%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) May
|Actual
|Consensus
|18.9B
|Previous
|24.3B
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Apr
|Actual
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.90%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Apr
|Actual
|Consensus
|0.70%
|Previous
|1.40%