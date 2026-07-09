HomeEconomic CalendarEco Data 7/9/26

Eco Data 7/9/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:30NZDBusinessNZ PMI Jun59.749.951.3
23:01GBPRICS Housing Price Balance Jun-33%-31%-34%
23:50JPYMoney Supply M2+CD Y/Y Jun2.20%2.40%2.50%2.40%
01:30CNYCPI M/M Jun-0.30%-0.20%-0.10%
01:30CNYCPI Y/Y Jun1.00%1.10%1.20%
01:30CNYPPI Y/Y Jun4.10%4.10%3.90%
06:00JPYMachine Tool Orders Y/Y Jun37.40%
06:00EURGermany Trade Balance (EUR) May14.2B 14.5B
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 3)210K215K
14:00USDExisting Home Sales Jun4.20M4.17M
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 3)87B
22:30NZD
BusinessNZ PMI Jun
Actual59.7
Consensus
Previous49.9
Revised51.3
23:01GBP
RICS Housing Price Balance Jun
Actual-33%
Consensus-31%
Previous-34%
23:50JPY
Money Supply M2+CD Y/Y Jun
Actual2.20%
Consensus2.40%
Previous2.50%
Revised2.40%
01:30CNY
CPI M/M Jun
Actual-0.30%
Consensus-0.20%
Previous-0.10%
01:30CNY
CPI Y/Y Jun
Actual1.00%
Consensus1.10%
Previous1.20%
01:30CNY
PPI Y/Y Jun
Actual4.10%
Consensus4.10%
Previous3.90%
06:00JPY
Machine Tool Orders Y/Y Jun
Actual
Consensus
Previous37.40%
06:00EUR
Germany Trade Balance (EUR) May
Actual
Consensus14.2B
Previous 14.5B
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 3)
Actual
Consensus210K
Previous215K
14:00USD
Existing Home Sales Jun
Actual
Consensus4.20M
Previous4.17M
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 3)
Actual
Consensus
Previous87B
Start Trading
Start Trading
Start Trading
Start Trading
ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading