Eco Data 7/9/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:30
|NZD
|BusinessNZ PMI Jun
|59.7
|49.9
|51.3
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Jun
|-33%
|-31%
|-34%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Jun
|2.20%
|2.40%
|2.50%
|2.40%
|01:30
|CNY
|CPI M/M Jun
|-0.30%
|-0.20%
|-0.10%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Jun
|1.00%
|1.10%
|1.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Jun
|4.10%
|4.10%
|3.90%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Jun
|37.40%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) May
|14.2B
|14.5B
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 3)
|210K
|215K
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Jun
|4.20M
|4.17M
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 3)
|87B
|22:30
|NZD
|BusinessNZ PMI Jun
|Actual
|59.7
|Consensus
|Previous
|49.9
|Revised
|51.3
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Jun
|Actual
|-33%
|Consensus
|-31%
|Previous
|-34%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Jun
|Actual
|2.20%
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.50%
|Revised
|2.40%
|01:30
|CNY
|CPI M/M Jun
|Actual
|-0.30%
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|-0.10%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Jun
|Actual
|1.00%
|Consensus
|1.10%
|Previous
|1.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Jun
|Actual
|4.10%
|Consensus
|4.10%
|Previous
|3.90%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|37.40%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) May
|Actual
|Consensus
|14.2B
|Previous
|14.5B
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 3)
|Actual
|Consensus
|210K
|Previous
|215K
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Jun
|Actual
|Consensus
|4.20M
|Previous
|4.17M
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 3)
|Actual
|Consensus
|Previous
|87B