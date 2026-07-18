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Summary 7/20 – 7/24

Monday, Jul 20, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDTrade Balance (NZD) Jun800M
06:00CHFTrade Balance (CHF) Jun6,110M
06:00EURGermany PPI M/M Jun-0.20%0.30%
06:00EURGermany PPI Y/Y Jun2.20%
12:30CADCPI M/M Jun-0.20%1.00%
12:30CADCPI Y/Y Jun3.20%
12:30CADCPI Median Y/Y Jun2.10%
12:30CADCPI Trimmed Y/Y Jun2.00%
12:30CADCPI Common Y/Y Jun2.70%
22:45NZD
Trade Balance (NZD) Jun
Consensus
Previous800M
06:00CHF
Trade Balance (CHF) Jun
Consensus
Previous6,110M
06:00EUR
Germany PPI M/M Jun
Consensus-0.20%
Previous0.30%
06:00EUR
Germany PPI Y/Y Jun
Consensus
Previous2.20%
12:30CAD
CPI M/M Jun
Consensus-0.20%
Previous1.00%
12:30CAD
CPI Y/Y Jun
Consensus
Previous3.20%
12:30CAD
CPI Median Y/Y Jun
Consensus
Previous2.10%
12:30CAD
CPI Trimmed Y/Y Jun
Consensus
Previous2.00%
12:30CAD
CPI Common Y/Y Jun
Consensus
Previous2.70%

Tuesday, Jul 21, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDCPI Q/Q Q21.50%0.90%
06:00GBPClaimant Count Change Jun31.2K
06:00GBPILO Unemployment Rate (3M) May5.00%4.90%
06:00GBPAverage Earnings Index 3M/Y4.50%4.40%
09:00EURGermany ZEW Economic Sentiment Jul1810.5
09:00EURGermany ZEW Current Situation Jul-77.8-81
09:00EUREurozone ZEW Economic Sentiment Jul10.29.5
22:45NZD
CPI Q/Q Q2
Consensus1.50%
Previous0.90%
06:00GBP
Claimant Count Change Jun
Consensus
Previous31.2K
06:00GBP
ILO Unemployment Rate (3M) May
Consensus5.00%
Previous4.90%
06:00GBP
Average Earnings Index 3M/Y
Consensus4.50%
Previous4.40%
09:00EUR
Germany ZEW Economic Sentiment Jul
Consensus18
Previous10.5
09:00EUR
Germany ZEW Current Situation Jul
Consensus-77.8
Previous-81
09:00EUR
Eurozone ZEW Economic Sentiment Jul
Consensus10.2
Previous9.5

Wednesday, Jul 22, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYTrade Balance (JPY) Jun-0.54T-0.09T
01:00AUDWestpac Leading Index M/M Jun0.00%
06:00GBPCPI M/M Jun0.20%
06:00GBPCPI Y/Y Jun2.70%2.80%
06:00GBPCore CPI Y/Y Jun2.50%2.60%
06:00GBPRPI M/M Jun0.20%
06:00GBPRPI Y/Y Jun3.00%3.10%
06:00GBPPPI Input M/M Jun0.20%0.20%
06:00GBPPPI Input Y/Y Jun8.70%
06:00GBPPPI Output M/M Jun0.40%0.50%
06:00GBPPPI Output Y/Y Jun4%
06:00GBPPPI Core Output M/M Jun0.80%
06:00GBPPPI Core Output Y/Y Jun2.30%
14:30USDCrude Oil Inventories (Jul 17)-1.7M
23:50JPY
Trade Balance (JPY) Jun
Consensus-0.54T
Previous-0.09T
01:00AUD
Westpac Leading Index M/M Jun
Consensus
Previous0.00%
06:00GBP
CPI M/M Jun
Consensus
Previous0.20%
06:00GBP
CPI Y/Y Jun
Consensus2.70%
Previous2.80%
06:00GBP
Core CPI Y/Y Jun
Consensus2.50%
Previous2.60%
06:00GBP
RPI M/M Jun
Consensus
Previous0.20%
06:00GBP
RPI Y/Y Jun
Consensus3.00%
Previous3.10%
06:00GBP
PPI Input M/M Jun
Consensus0.20%
Previous0.20%
06:00GBP
PPI Input Y/Y Jun
Consensus
Previous8.70%
06:00GBP
PPI Output M/M Jun
Consensus0.40%
Previous0.50%
06:00GBP
PPI Output Y/Y Jun
Consensus
Previous4%
06:00GBP
PPI Core Output M/M Jun
Consensus
Previous0.80%
06:00GBP
PPI Core Output Y/Y Jun
Consensus
Previous2.30%
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jul 17)
Consensus
Previous-1.7M

Thursday, Jul 23, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:30AUDEmployment Change Jun15.0K40.3K
01:30AUDUnemployment Rate Jun4.40%4.40%
12:15EURECB Rate On Deposit Facility2.25%2.25%
12:15EURECB Main Refinancing Operations Rate2.40%2.40%
12:15EURECB Monetary Policy Statement
12:30CADRetail Sales M/M May1.00%0.50%
12:30CADRetail Sales ex Autos M/M May0.40%0.10%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 17)212K208K
12:45EURECB Press Conference
14:00EUREurozone Consumer Confidence Jul P-17-18
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 17)41B
01:30AUD
Employment Change Jun
Consensus15.0K
Previous40.3K
01:30AUD
Unemployment Rate Jun
Consensus4.40%
Previous4.40%
12:15EUR
ECB Rate On Deposit Facility
Consensus2.25%
Previous2.25%
12:15EUR
ECB Main Refinancing Operations Rate
Consensus2.40%
Previous2.40%
12:15EUR
ECB Monetary Policy Statement
Consensus
Previous
12:30CAD
Retail Sales M/M May
Consensus1.00%
Previous0.50%
12:30CAD
Retail Sales ex Autos M/M May
Consensus0.40%
Previous0.10%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 17)
Consensus212K
Previous208K
12:45EUR
ECB Press Conference
Consensus
Previous
14:00EUR
Eurozone Consumer Confidence Jul P
Consensus-17
Previous-18
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 17)
Consensus
Previous41B

Friday, Jul 24, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:00AUDManufacturing PMI Jul P51.5
23:00AUDServices PMI Jul P50.5
23:01GBPGfK Consumer Confidence Jul-21-23
23:30JPYNational CPI Y/Y Jun1.50%
23:30JPYNational CPI Core Y/Y Jun1.60%1.40%
23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y Jun1.80%
00:30JPYManufacturing PMI Jul P54.554.8
00:30JPYServices PMI Jul P52.2
06:00EURGermany GfK Consumer Confidence Aug-28.5-29.2
06:00GBPRetail Sales M/M Jun0.20%1.20%
07:15EURFrance Manufacturing PMI Jul P5151.2
07:15EURFrance Services PMI Jul P4846.8
07:30EURGermany Manufacturing PMI Jul P50.150.3
07:30EURGermany Services PMI Jul P48.848.6
08:00EUREurozone Manufacturing PMI Jul P51.351.4
08:00EUREurozone Services PMI Jul P49.849.4
08:30GBPManufacturing PMI Jul P52.152.5
08:30GBPServices PMI Jul P49.648.8
12:30CADIndustrial Product Price M/M Jun1.20%
12:30CADNew Housing Price Index M/M Jun-0.30%
12:30CADRaw Material Price Index Jun0.70%
13:45USDManufacturing PMI Jul P54.553.9
13:45USDServices PMI Jul P5151.2
14:00USDNew Home Sales M/M Jun617K580K
23:00AUD
Manufacturing PMI Jul P
Consensus
Previous51.5
23:00AUD
Services PMI Jul P
Consensus
Previous50.5
23:01GBP
GfK Consumer Confidence Jul
Consensus-21
Previous-23
23:30JPY
National CPI Y/Y Jun
Consensus
Previous1.50%
23:30JPY
National CPI Core Y/Y Jun
Consensus1.60%
Previous1.40%
23:30JPY
National CPI Core-Core Y/Y Jun
Consensus
Previous1.80%
00:30JPY
Manufacturing PMI Jul P
Consensus54.5
Previous54.8
00:30JPY
Services PMI Jul P
Consensus
Previous52.2
06:00EUR
Germany GfK Consumer Confidence Aug
Consensus-28.5
Previous-29.2
06:00GBP
Retail Sales M/M Jun
Consensus0.20%
Previous1.20%
07:15EUR
France Manufacturing PMI Jul P
Consensus51
Previous51.2
07:15EUR
France Services PMI Jul P
Consensus48
Previous46.8
07:30EUR
Germany Manufacturing PMI Jul P
Consensus50.1
Previous50.3
07:30EUR
Germany Services PMI Jul P
Consensus48.8
Previous48.6
08:00EUR
Eurozone Manufacturing PMI Jul P
Consensus51.3
Previous51.4
08:00EUR
Eurozone Services PMI Jul P
Consensus49.8
Previous49.4
08:30GBP
Manufacturing PMI Jul P
Consensus52.1
Previous52.5
08:30GBP
Services PMI Jul P
Consensus49.6
Previous48.8
12:30CAD
Industrial Product Price M/M Jun
Consensus
Previous1.20%
12:30CAD
New Housing Price Index M/M Jun
Consensus
Previous-0.30%
12:30CAD
Raw Material Price Index Jun
Consensus
Previous0.70%
13:45USD
Manufacturing PMI Jul P
Consensus54.5
Previous53.9
13:45USD
Services PMI Jul P
Consensus51
Previous51.2
14:00USD
New Home Sales M/M Jun
Consensus617K
Previous580K
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