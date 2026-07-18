Summary 7/20 – 7/24

Monday, Jul 20, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Jun
|800M
|06:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Jun
|6,110M
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Jun
|-0.20%
|0.30%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Jun
|2.20%
|12:30
|CAD
|CPI M/M Jun
|-0.20%
|1.00%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Jun
|3.20%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Jun
|2.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Jun
|2.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Jun
|2.70%
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Jun
|Consensus
|Previous
|800M
|06:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Jun
|Consensus
|Previous
|6,110M
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Jun
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|0.30%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|2.20%
|12:30
|CAD
|CPI M/M Jun
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|1.00%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|3.20%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|2.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|2.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|2.70%
Tuesday, Jul 21, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|CPI Q/Q Q2
|1.50%
|0.90%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Jun
|31.2K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) May
|5.00%
|4.90%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Index 3M/Y
|4.50%
|4.40%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jul
|18
|10.5
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jul
|-77.8
|-81
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jul
|10.2
|9.5
|22:45
|NZD
|CPI Q/Q Q2
|Consensus
|1.50%
|Previous
|0.90%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Jun
|Consensus
|Previous
|31.2K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) May
|Consensus
|5.00%
|Previous
|4.90%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Index 3M/Y
|Consensus
|4.50%
|Previous
|4.40%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jul
|Consensus
|18
|Previous
|10.5
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jul
|Consensus
|-77.8
|Previous
|-81
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jul
|Consensus
|10.2
|Previous
|9.5
Wednesday, Jul 22, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Jun
|-0.54T
|-0.09T
|01:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Jun
|0.00%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Jun
|0.20%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Jun
|2.70%
|2.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Jun
|2.50%
|2.60%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Jun
|0.20%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Jun
|3.00%
|3.10%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Jun
|0.20%
|0.20%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Jun
|8.70%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Jun
|0.40%
|0.50%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Jun
|4%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Jun
|0.80%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Jun
|2.30%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 17)
|-1.7M
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Jun
|Consensus
|-0.54T
|Previous
|-0.09T
|01:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Jun
|Consensus
|Previous
|0.00%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Jun
|Consensus
|Previous
|0.20%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Jun
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Jun
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.60%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Jun
|Consensus
|Previous
|0.20%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Jun
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.10%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Jun
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.20%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|8.70%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Jun
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.50%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|4%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Jun
|Consensus
|Previous
|0.80%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|2.30%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 17)
|Consensus
|Previous
|-1.7M
Thursday, Jul 23, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:30
|AUD
|Employment Change Jun
|15.0K
|40.3K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate Jun
|4.40%
|4.40%
|12:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.25%
|2.25%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Operations Rate
|2.40%
|2.40%
|12:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M May
|1.00%
|0.50%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M May
|0.40%
|0.10%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 17)
|212K
|208K
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jul P
|-17
|-18
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 17)
|41B
|01:30
|AUD
|Employment Change Jun
|Consensus
|15.0K
|Previous
|40.3K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate Jun
|Consensus
|4.40%
|Previous
|4.40%
|12:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.25%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Operations Rate
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.40%
|12:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|Consensus
|Previous
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M May
|Consensus
|1.00%
|Previous
|0.50%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M May
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.10%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 17)
|Consensus
|212K
|Previous
|208K
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|Consensus
|Previous
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jul P
|Consensus
|-17
|Previous
|-18
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 17)
|Consensus
|Previous
|41B
Friday, Jul 24, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jul P
|51.5
|23:00
|AUD
|Services PMI Jul P
|50.5
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jul
|-21
|-23
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Jun
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Jun
|1.60%
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Jun
|1.80%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul P
|54.5
|54.8
|00:30
|JPY
|Services PMI Jul P
|52.2
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Aug
|-28.5
|-29.2
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Jun
|0.20%
|1.20%
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul P
|51
|51.2
|07:15
|EUR
|France Services PMI Jul P
|48
|46.8
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul P
|50.1
|50.3
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Jul P
|48.8
|48.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul P
|51.3
|51.4
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jul P
|49.8
|49.4
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul P
|52.1
|52.5
|08:30
|GBP
|Services PMI Jul P
|49.6
|48.8
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Jun
|1.20%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Jun
|-0.30%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Jun
|0.70%
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul P
|54.5
|53.9
|13:45
|USD
|Services PMI Jul P
|51
|51.2
|14:00
|USD
|New Home Sales M/M Jun
|617K
|580K
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jul P
|Consensus
|Previous
|51.5
|23:00
|AUD
|Services PMI Jul P
|Consensus
|Previous
|50.5
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jul
|Consensus
|-21
|Previous
|-23
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Jun
|Consensus
|1.60%
|Previous
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|1.80%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul P
|Consensus
|54.5
|Previous
|54.8
|00:30
|JPY
|Services PMI Jul P
|Consensus
|Previous
|52.2
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Aug
|Consensus
|-28.5
|Previous
|-29.2
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Jun
|Consensus
|0.20%
|Previous
|1.20%
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul P
|Consensus
|51
|Previous
|51.2
|07:15
|EUR
|France Services PMI Jul P
|Consensus
|48
|Previous
|46.8
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul P
|Consensus
|50.1
|Previous
|50.3
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Jul P
|Consensus
|48.8
|Previous
|48.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul P
|Consensus
|51.3
|Previous
|51.4
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jul P
|Consensus
|49.8
|Previous
|49.4
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul P
|Consensus
|52.1
|Previous
|52.5
|08:30
|GBP
|Services PMI Jul P
|Consensus
|49.6
|Previous
|48.8
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Jun
|Consensus
|Previous
|1.20%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Jun
|Consensus
|Previous
|-0.30%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Jun
|Consensus
|Previous
|0.70%
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul P
|Consensus
|54.5
|Previous
|53.9
|13:45
|USD
|Services PMI Jul P
|Consensus
|51
|Previous
|51.2
|14:00
|USD
|New Home Sales M/M Jun
|Consensus
|617K
|Previous
|580K