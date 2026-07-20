Eco Data 7/20/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Jun
|23M
|250M
|800M
|577M
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|3.50%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Jun
|-0.30%
|-0.20%
|0.30%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Jun
|1.80%
|2.20%
|12:30
|CAD
|CPI M/M Jun
|-0.20%
|1.00%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Jun
|3.20%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Jun
|2.10%
|2.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Jun
|2.00%
|2.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Jun
|2.50%
|2.70%
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Jun
|Actual
|23M
|Consensus
|250M
|Previous
|800M
|Revised
|577M
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|Actual
|3.00%
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|Actual
|3.50%
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.50%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Jun
|Actual
|-0.30%
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|0.30%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Jun
|Actual
|1.80%
|Consensus
|Previous
|2.20%
|12:30
|CAD
|CPI M/M Jun
|Actual
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|1.00%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|3.20%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|2.10%
|Previous
|2.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|2.00%
|Previous
|2.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.70%