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Eco Data 7/20/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDTrade Balance (NZD) Jun23M250M800M577M
01:00CNY1-Y Loan Prime Rate3.00%3.00%3.00%
01:00CNY5-Y Loan Prime Rate3.50%3.50%3.50%
06:00EURGermany PPI M/M Jun-0.30%-0.20%0.30%
06:00EURGermany PPI Y/Y Jun1.80%2.20%
12:30CADCPI M/M Jun-0.20%1.00%
12:30CADCPI Y/Y Jun3.20%
12:30CADCPI Median Y/Y Jun2.10%2.10%
12:30CADCPI Trimmed Y/Y Jun2.00%2.00%
12:30CADCPI Common Y/Y Jun2.50%2.70%
22:45NZD
Trade Balance (NZD) Jun
Actual23M
Consensus250M
Previous800M
Revised577M
01:00CNY
1-Y Loan Prime Rate
Actual3.00%
Consensus3.00%
Previous3.00%
01:00CNY
5-Y Loan Prime Rate
Actual3.50%
Consensus3.50%
Previous3.50%
06:00EUR
Germany PPI M/M Jun
Actual-0.30%
Consensus-0.20%
Previous0.30%
06:00EUR
Germany PPI Y/Y Jun
Actual1.80%
Consensus
Previous2.20%
12:30CAD
CPI M/M Jun
Actual
Consensus-0.20%
Previous1.00%
12:30CAD
CPI Y/Y Jun
Actual
Consensus
Previous3.20%
12:30CAD
CPI Median Y/Y Jun
Actual
Consensus2.10%
Previous2.10%
12:30CAD
CPI Trimmed Y/Y Jun
Actual
Consensus2.00%
Previous2.00%
12:30CAD
CPI Common Y/Y Jun
Actual
Consensus2.50%
Previous2.70%
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ActionForex
ActionForex
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