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Eco Data 7/22/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:50JPYTrade Balance (JPY) Jun-0.88T-0.54T-0.09T-0.22T
01:00AUDWestpac Leading Index M/M Jun0.00%0.00%-0.10%
06:00GBPCPI M/M Jun0.10%0.10%0.20%
06:00GBPCPI Y/Y Jun2.60%2.70%2.80%
06:00GBPCore CPI Y/Y Jun2.60%2.50%2.60%
06:00GBPRPI M/M Jun0.30%0.20%
06:00GBPRPI Y/Y Jun3.00%3.00%3.10%
06:00GBPPPI Input M/M Jun-2.00%-0.70%0.20%0.60%
06:00GBPPPI Input Y/Y Jun7.30%8.70%9.30%
06:00GBPPPI Output M/M Jun0.00%0.40%0.50%0.30%
06:00GBPPPI Output Y/Y Jun3.50%4.00%3.70%
06:00GBPPPI Core Output M/M Jun0.50%0.80%0.70%
06:00GBPPPI Core Output Y/Y Jun2.60%2.30%
14:30USDCrude Oil Inventories (Jul 17)-2.0M-1.7M
23:50JPY
Trade Balance (JPY) Jun
Actual-0.88T
Consensus-0.54T
Previous-0.09T
Revised-0.22T
01:00AUD
Westpac Leading Index M/M Jun
Actual0.00%
Consensus
Previous0.00%
Revised-0.10%
06:00GBP
CPI M/M Jun
Actual0.10%
Consensus0.10%
Previous0.20%
06:00GBP
CPI Y/Y Jun
Actual2.60%
Consensus2.70%
Previous2.80%
06:00GBP
Core CPI Y/Y Jun
Actual2.60%
Consensus2.50%
Previous2.60%
06:00GBP
RPI M/M Jun
Actual0.30%
Consensus
Previous0.20%
06:00GBP
RPI Y/Y Jun
Actual3.00%
Consensus3.00%
Previous3.10%
06:00GBP
PPI Input M/M Jun
Actual-2.00%
Consensus-0.70%
Previous0.20%
Revised0.60%
06:00GBP
PPI Input Y/Y Jun
Actual7.30%
Consensus
Previous8.70%
Revised9.30%
06:00GBP
PPI Output M/M Jun
Actual0.00%
Consensus0.40%
Previous0.50%
Revised0.30%
06:00GBP
PPI Output Y/Y Jun
Actual3.50%
Consensus
Previous4.00%
Revised3.70%
06:00GBP
PPI Core Output M/M Jun
Actual0.50%
Consensus
Previous0.80%
Revised0.70%
06:00GBP
PPI Core Output Y/Y Jun
Actual2.60%
Consensus
Previous2.30%
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jul 17)
Actual
Consensus-2.0M
Previous-1.7M
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ActionForex
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