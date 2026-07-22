Eco Data 7/22/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Jun
|-0.88T
|-0.54T
|-0.09T
|-0.22T
|01:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Jun
|0.00%
|0.00%
|-0.10%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Jun
|0.10%
|0.10%
|0.20%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Jun
|2.60%
|2.70%
|2.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Jun
|2.60%
|2.50%
|2.60%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Jun
|0.30%
|0.20%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Jun
|3.00%
|3.00%
|3.10%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Jun
|-2.00%
|-0.70%
|0.20%
|0.60%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Jun
|7.30%
|8.70%
|9.30%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Jun
|0.00%
|0.40%
|0.50%
|0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Jun
|3.50%
|4.00%
|3.70%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Jun
|0.50%
|0.80%
|0.70%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Jun
|2.60%
|2.30%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 17)
|-2.0M
|-1.7M
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Jun
|Actual
|-0.88T
|Consensus
|-0.54T
|Previous
|-0.09T
|Revised
|-0.22T
|01:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Jun
|Actual
|0.00%
|Consensus
|Previous
|0.00%
|Revised
|-0.10%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Jun
|Actual
|0.10%
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.20%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Jun
|Actual
|2.60%
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Jun
|Actual
|2.60%
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.60%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Jun
|Actual
|0.30%
|Consensus
|Previous
|0.20%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Jun
|Actual
|3.00%
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.10%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Jun
|Actual
|-2.00%
|Consensus
|-0.70%
|Previous
|0.20%
|Revised
|0.60%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Jun
|Actual
|7.30%
|Consensus
|Previous
|8.70%
|Revised
|9.30%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Jun
|Actual
|0.00%
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.50%
|Revised
|0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Jun
|Actual
|3.50%
|Consensus
|Previous
|4.00%
|Revised
|3.70%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Jun
|Actual
|0.50%
|Consensus
|Previous
|0.80%
|Revised
|0.70%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Jun
|Actual
|2.60%
|Consensus
|Previous
|2.30%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 17)
|Actual
|Consensus
|-2.0M
|Previous
|-1.7M