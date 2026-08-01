HomeEconomic CalendarSummary 8/3 - 8/7

Summary 8/3 – 8/7

Monday, Aug 3, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDBuilding Permits Jun-4%
23:00AUDManufacturing PMI Jul F51.751.7
00:30JPYManufacturing PMI Jul F54.754.7
01:00AUDTD-MI Inflation Gauge M/M Jul-0.40%
01:45CNYRatingDog Manufacturing PMI Jul5251.7
06:00EURGermany Retail Sales M/M Jun-0.50%1.10%
06:30CHFCPI M/M Jul-0.10%0%
06:30CHFCPI Y/Y Jul0.50%
07:30CHFManufacturing PMI Index Jul F54.554.3
07:50EURFrance Manufacturing PMI Jul F5050
07:55EURGermany Manufacturing PMI Jul F52.252.2
08:00EUREurozone Manufacturing PMI Jul F5252
08:30GBPManufacturing PMI Jul F52.852.8
13:45USDManufacturing PMI Jul F53.853.8
14:00USDISM Manufacturing PMI Jul5453.3
14:00USDISM Manufacturing Prices Paid Jul7073
14:00USDISM Manufacturing Employment Index Jul49.7
14:00USDConstruction Spending M/M Jun0.20%0.10%
22:45NZD
Building Permits Jun
Consensus
Previous-4%
23:00AUD
Manufacturing PMI Jul F
Consensus51.7
Previous51.7
00:30JPY
Manufacturing PMI Jul F
Consensus54.7
Previous54.7
01:00AUD
TD-MI Inflation Gauge M/M Jul
Consensus
Previous-0.40%
01:45CNY
RatingDog Manufacturing PMI Jul
Consensus52
Previous51.7
06:00EUR
Germany Retail Sales M/M Jun
Consensus-0.50%
Previous1.10%
06:30CHF
CPI M/M Jul
Consensus-0.10%
Previous0%
06:30CHF
CPI Y/Y Jul
Consensus
Previous0.50%
07:30CHF
Manufacturing PMI Index Jul F
Consensus54.5
Previous54.3
07:50EUR
France Manufacturing PMI Jul F
Consensus50
Previous50
07:55EUR
Germany Manufacturing PMI Jul F
Consensus52.2
Previous52.2
08:00EUR
Eurozone Manufacturing PMI Jul F
Consensus52
Previous52
08:30GBP
Manufacturing PMI Jul F
Consensus52.8
Previous52.8
13:45USD
Manufacturing PMI Jul F
Consensus53.8
Previous53.8
14:00USD
ISM Manufacturing PMI Jul
Consensus54
Previous53.3
14:00USD
ISM Manufacturing Prices Paid Jul
Consensus70
Previous73
14:00USD
ISM Manufacturing Employment Index Jul
Consensus
Previous49.7
14:00USD
Construction Spending M/M Jun
Consensus0.20%
Previous0.10%

Tuesday, Aug 4, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYMonetary Base Y/Y Jul-13.00%-13.70%
12:30USDTrade Balance (USD) Jun-73.0B-77.6B
12:30USDGoods Trade Balance (USD) Jun-101.5B
13:30CADManufacturing PMI Jul F50.253
14:00USDFactory Orders M/M Jun0.50%-1.30%
23:50JPY
Monetary Base Y/Y Jul
Consensus-13.00%
Previous-13.70%
12:30USD
Trade Balance (USD) Jun
Consensus-73.0B
Previous-77.6B
12:30USD
Goods Trade Balance (USD) Jun
Consensus
Previous-101.5B
13:30CAD
Manufacturing PMI Jul F
Consensus50.2
Previous53
14:00USD
Factory Orders M/M Jun
Consensus0.50%
Previous-1.30%

Wednesday, Aug 5, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDUnemployment Rate Q25.40%5.30%
22:45NZDEmployment Change Q20.10%0.20%
22:45NZDLabour Cost Index Q/Q Q20.60%0.50%
23:00AUDServices PMI Jul F5353
23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y Jun3.40%3.20%
23:50JPYBoJ Minutes
00:30JPYServices PMI Jul F51.951.9
01:45CNYRatingDog Services PMI Jul53.754.1
06:45EURFrance Industrial Output M/M Jun0.30%-0.10%
07:50EURFrance Services PMI Jul F49.849.8
07:55EURGermany Services PMI Jul F49.649.6
08:00EUREurozone Services PMI Jul F51.651.6
08:30GBPServices PMI Jul F51.851.8
09:00EUREurozone PPI M/M Jun-0.30%0.20%
09:00EUREurozone PPI Y/Y Jun5.90%
12:15USDADP Employment Change Jul75K98K
13:45USDServices PMI Jul F53.653.6
14:00USDISM Services PMI Jul54.254
14:00USDISM Services Prices Paid Jul67.7
14:00USDISM Services Employment Index Jul51.2
14:30USDCrude Oil Inventories (Jul 31)-7.167M
22:45NZD
Unemployment Rate Q2
Consensus5.40%
Previous5.30%
22:45NZD
Employment Change Q2
Consensus0.10%
Previous0.20%
22:45NZD
Labour Cost Index Q/Q Q2
Consensus0.60%
Previous0.50%
23:00AUD
Services PMI Jul F
Consensus53
Previous53
23:30JPY
Labor Cash Earnings Y/Y Jun
Consensus3.40%
Previous3.20%
23:50JPY
BoJ Minutes
Consensus
Previous
00:30JPY
Services PMI Jul F
Consensus51.9
Previous51.9
01:45CNY
RatingDog Services PMI Jul
Consensus53.7
Previous54.1
06:45EUR
France Industrial Output M/M Jun
Consensus0.30%
Previous-0.10%
07:50EUR
France Services PMI Jul F
Consensus49.8
Previous49.8
07:55EUR
Germany Services PMI Jul F
Consensus49.6
Previous49.6
08:00EUR
Eurozone Services PMI Jul F
Consensus51.6
Previous51.6
08:30GBP
Services PMI Jul F
Consensus51.8
Previous51.8
09:00EUR
Eurozone PPI M/M Jun
Consensus-0.30%
Previous0.20%
09:00EUR
Eurozone PPI Y/Y Jun
Consensus
Previous5.90%
12:15USD
ADP Employment Change Jul
Consensus75K
Previous98K
13:45USD
Services PMI Jul F
Consensus53.6
Previous53.6
14:00USD
ISM Services PMI Jul
Consensus54.2
Previous54
14:00USD
ISM Services Prices Paid Jul
Consensus
Previous67.7
14:00USD
ISM Services Employment Index Jul
Consensus
Previous51.2
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jul 31)
Consensus
Previous-7.167M

Thursday, Aug 6, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:30AUDTrade Balance (AUD) Jun-1.08B-3.02B
06:00EURGermany Factory Orders M/M Jun0.80%1.90%
08:00CHFUnemployment Rate Jul3.10%3.10%
08:00EUREurozone Economic Bulletin
08:30GBPConstruction PMI Jul40.238.4
09:00EUREurozone Retail Sales M/M Jun0.10%0.20%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 31)200K197K
12:30USDNonfarm Productivity Q2 P0.70%0.30%
12:30USDUnit Labor Costs Q2 P2.70%1.80%
14:00USDWholesale Inventories Jun0.30%0.30%
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 31)28B
01:30AUD
Trade Balance (AUD) Jun
Consensus-1.08B
Previous-3.02B
06:00EUR
Germany Factory Orders M/M Jun
Consensus0.80%
Previous1.90%
08:00CHF
Unemployment Rate Jul
Consensus3.10%
Previous3.10%
08:00EUR
Eurozone Economic Bulletin
Consensus
Previous
08:30GBP
Construction PMI Jul
Consensus40.2
Previous38.4
09:00EUR
Eurozone Retail Sales M/M Jun
Consensus0.10%
Previous0.20%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 31)
Consensus200K
Previous197K
12:30USD
Nonfarm Productivity Q2 P
Consensus0.70%
Previous0.30%
12:30USD
Unit Labor Costs Q2 P
Consensus2.70%
Previous1.80%
14:00USD
Wholesale Inventories Jun
Consensus0.30%
Previous0.30%
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 31)
Consensus
Previous28B

Friday, Aug 7, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:30JPYOverall Household Spending Y/Y Jun0.90%-0.40%
03:00CNYTrade Balance (USD) Jul112.5B125.6B
05:00JPYLeading Economic Index Jun P116.50%116.5
06:00EURGermany Industrial Production M/M Jun0.00%0.90%
06:00EURGermany Trade Balance (EUR) Jun16.7B19.1B
07:00CHFForeign Currency Reserves (CHF) Jul759B
07:00CHFSECO Consumer Climate (3m) Q3-35-40
12:30CADNet Change in Employment Jul15.0K18.2K
12:30CADUnemployment Rate Jul6.50%6.50%
12:30USDNonfarm Payrolls Jul88K57K
12:30USDUnemployment Rate Jul4.20%4.20%
12:30USDAverage Hourly Earnings M/M Jul0.30%0.30%
14:00CADIvey PMI Jul55.456.2
23:30JPY
Overall Household Spending Y/Y Jun
Consensus0.90%
Previous-0.40%
03:00CNY
Trade Balance (USD) Jul
Consensus112.5B
Previous125.6B
05:00JPY
Leading Economic Index Jun P
Consensus116.50%
Previous116.5
06:00EUR
Germany Industrial Production M/M Jun
Consensus0.00%
Previous0.90%
06:00EUR
Germany Trade Balance (EUR) Jun
Consensus16.7B
Previous19.1B
07:00CHF
Foreign Currency Reserves (CHF) Jul
Consensus
Previous759B
07:00CHF
SECO Consumer Climate (3m) Q3
Consensus-35
Previous-40
12:30CAD
Net Change in Employment Jul
Consensus15.0K
Previous18.2K
12:30CAD
Unemployment Rate Jul
Consensus6.50%
Previous6.50%
12:30USD
Nonfarm Payrolls Jul
Consensus88K
Previous57K
12:30USD
Unemployment Rate Jul
Consensus4.20%
Previous4.20%
12:30USD
Average Hourly Earnings M/M Jul
Consensus0.30%
Previous0.30%
14:00CAD
Ivey PMI Jul
Consensus55.4
Previous56.2
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