Summary 8/3 – 8/7

Monday, Aug 3, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Building Permits Jun
|-4%
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jul F
|51.7
|51.7
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul F
|54.7
|54.7
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Jul
|-0.40%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Jul
|52
|51.7
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Jun
|-0.50%
|1.10%
|06:30
|CHF
|CPI M/M Jul
|-0.10%
|0%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Jul
|0.50%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Index Jul F
|54.5
|54.3
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul F
|50
|50
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul F
|52.2
|52.2
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul F
|52
|52
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul F
|52.8
|52.8
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul F
|53.8
|53.8
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jul
|54
|53.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jul
|70
|73
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jul
|49.7
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Jun
|0.20%
|0.10%
|22:45
|NZD
|Building Permits Jun
|Consensus
|Previous
|-4%
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jul F
|Consensus
|51.7
|Previous
|51.7
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul F
|Consensus
|54.7
|Previous
|54.7
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Jul
|Consensus
|Previous
|-0.40%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Jul
|Consensus
|52
|Previous
|51.7
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Jun
|Consensus
|-0.50%
|Previous
|1.10%
|06:30
|CHF
|CPI M/M Jul
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|0%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Jul
|Consensus
|Previous
|0.50%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Index Jul F
|Consensus
|54.5
|Previous
|54.3
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul F
|Consensus
|50
|Previous
|50
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul F
|Consensus
|52.2
|Previous
|52.2
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul F
|Consensus
|52
|Previous
|52
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul F
|Consensus
|52.8
|Previous
|52.8
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul F
|Consensus
|53.8
|Previous
|53.8
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jul
|Consensus
|54
|Previous
|53.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jul
|Consensus
|70
|Previous
|73
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jul
|Consensus
|Previous
|49.7
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Jun
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.10%
Tuesday, Aug 4, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Jul
|-13.00%
|-13.70%
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) Jun
|-73.0B
|-77.6B
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) Jun
|-101.5B
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Jul F
|50.2
|53
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Jun
|0.50%
|-1.30%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Jul
|Consensus
|-13.00%
|Previous
|-13.70%
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) Jun
|Consensus
|-73.0B
|Previous
|-77.6B
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) Jun
|Consensus
|Previous
|-101.5B
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Jul F
|Consensus
|50.2
|Previous
|53
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Jun
|Consensus
|0.50%
|Previous
|-1.30%
Wednesday, Aug 5, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Unemployment Rate Q2
|5.40%
|5.30%
|22:45
|NZD
|Employment Change Q2
|0.10%
|0.20%
|22:45
|NZD
|Labour Cost Index Q/Q Q2
|0.60%
|0.50%
|23:00
|AUD
|Services PMI Jul F
|53
|53
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Jun
|3.40%
|3.20%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|00:30
|JPY
|Services PMI Jul F
|51.9
|51.9
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Jul
|53.7
|54.1
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Jun
|0.30%
|-0.10%
|07:50
|EUR
|France Services PMI Jul F
|49.8
|49.8
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Jul F
|49.6
|49.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jul F
|51.6
|51.6
|08:30
|GBP
|Services PMI Jul F
|51.8
|51.8
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Jun
|-0.30%
|0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Jun
|5.90%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Jul
|75K
|98K
|13:45
|USD
|Services PMI Jul F
|53.6
|53.6
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Jul
|54.2
|54
|14:00
|USD
|ISM Services Prices Paid Jul
|67.7
|14:00
|USD
|ISM Services Employment Index Jul
|51.2
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 31)
|-7.167M
|22:45
|NZD
|Unemployment Rate Q2
|Consensus
|5.40%
|Previous
|5.30%
|22:45
|NZD
|Employment Change Q2
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.20%
|22:45
|NZD
|Labour Cost Index Q/Q Q2
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.50%
|23:00
|AUD
|Services PMI Jul F
|Consensus
|53
|Previous
|53
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Jun
|Consensus
|3.40%
|Previous
|3.20%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Services PMI Jul F
|Consensus
|51.9
|Previous
|51.9
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Jul
|Consensus
|53.7
|Previous
|54.1
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Jun
|Consensus
|0.30%
|Previous
|-0.10%
|07:50
|EUR
|France Services PMI Jul F
|Consensus
|49.8
|Previous
|49.8
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Jul F
|Consensus
|49.6
|Previous
|49.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jul F
|Consensus
|51.6
|Previous
|51.6
|08:30
|GBP
|Services PMI Jul F
|Consensus
|51.8
|Previous
|51.8
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Jun
|Consensus
|-0.30%
|Previous
|0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|5.90%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Jul
|Consensus
|75K
|Previous
|98K
|13:45
|USD
|Services PMI Jul F
|Consensus
|53.6
|Previous
|53.6
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Jul
|Consensus
|54.2
|Previous
|54
|14:00
|USD
|ISM Services Prices Paid Jul
|Consensus
|Previous
|67.7
|14:00
|USD
|ISM Services Employment Index Jul
|Consensus
|Previous
|51.2
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 31)
|Consensus
|Previous
|-7.167M
Thursday, Aug 6, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Jun
|-1.08B
|-3.02B
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Jun
|0.80%
|1.90%
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate Jul
|3.10%
|3.10%
|08:00
|EUR
|Eurozone Economic Bulletin
|08:30
|GBP
|Construction PMI Jul
|40.2
|38.4
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Jun
|0.10%
|0.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 31)
|200K
|197K
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q2 P
|0.70%
|0.30%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q2 P
|2.70%
|1.80%
|14:00
|USD
|Wholesale Inventories Jun
|0.30%
|0.30%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 31)
|28B
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Jun
|Consensus
|-1.08B
|Previous
|-3.02B
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Jun
|Consensus
|0.80%
|Previous
|1.90%
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate Jul
|Consensus
|3.10%
|Previous
|3.10%
|08:00
|EUR
|Eurozone Economic Bulletin
|Consensus
|Previous
|08:30
|GBP
|Construction PMI Jul
|Consensus
|40.2
|Previous
|38.4
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Jun
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 31)
|Consensus
|200K
|Previous
|197K
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q2 P
|Consensus
|0.70%
|Previous
|0.30%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q2 P
|Consensus
|2.70%
|Previous
|1.80%
|14:00
|USD
|Wholesale Inventories Jun
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 31)
|Consensus
|Previous
|28B
Friday, Aug 7, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Jun
|0.90%
|-0.40%
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Jul
|112.5B
|125.6B
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Jun P
|116.50%
|116.5
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Jun
|0.00%
|0.90%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Jun
|16.7B
|19.1B
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Jul
|759B
|07:00
|CHF
|SECO Consumer Climate (3m) Q3
|-35
|-40
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Jul
|15.0K
|18.2K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Jul
|6.50%
|6.50%
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jul
|88K
|57K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Jul
|4.20%
|4.20%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jul
|0.30%
|0.30%
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Jul
|55.4
|56.2
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Jun
|Consensus
|0.90%
|Previous
|-0.40%
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Jul
|Consensus
|112.5B
|Previous
|125.6B
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Jun P
|Consensus
|116.50%
|Previous
|116.5
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Jun
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.90%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Jun
|Consensus
|16.7B
|Previous
|19.1B
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Jul
|Consensus
|Previous
|759B
|07:00
|CHF
|SECO Consumer Climate (3m) Q3
|Consensus
|-35
|Previous
|-40
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Jul
|Consensus
|15.0K
|Previous
|18.2K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Jul
|Consensus
|6.50%
|Previous
|6.50%
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jul
|Consensus
|88K
|Previous
|57K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Jul
|Consensus
|4.20%
|Previous
|4.20%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jul
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Jul
|Consensus
|55.4
|Previous
|56.2