Eco Data 6/27/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Jun 3.10% 3.40%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Jun 3.10% 3.40% 3.60%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jun 3.10% 3.30%
23:30 JPY Unemployment Rate May 2.50% 2.50% 2.50%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y May 2.20% 2.40% 3.30% 3.50%
09:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Indicator Jun 94 95.5 94.8
09:00 EUR Eurozone Services Sentiment Jun 2.9 1.6 1.5 1.8
09:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Jun -12 -9.9 -10.3 -10.4
09:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Jun F -15.3 -15.3 -15.3
12:30 CAD GDP M/M Apr -0.10% 0.00% 0.10% 0.20%
12:30 USD Personal Income M/M May -0.40% 0.20% 0.80% 0.70%
12:30 USD Personal Spending May -0.10% 0.20% 0.20%
12:30 USD PCE Price Index M/M May 0.10% 0.10% 0.10%
12:30 USD PCE Price Index Y/Y May 2.30% 2.30% 2.10% 2.20%
12:30 USD Core PCE Price Index M/M May 0.20% 0.10% 0.10%
12:30 USD Core PCE Price Index Y/Y May 2.70% 2.60% 2.50% 2.60%
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Jun F 60.7 60.5 60.5
14:00 USD UoM 1-year Inflation Expectations Jun F 5.00% 5.10% 5.10%
