Eco Data 6/27/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jun
|3.10%
|3.40%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jun
|3.10%
|3.40%
|3.60%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jun
|3.10%
|3.30%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate May
|2.50%
|2.50%
|2.50%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y May
|2.20%
|2.40%
|3.30%
|3.50%
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Jun
|94
|95.5
|94.8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jun
|2.9
|1.6
|1.5
|1.8
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jun
|-12
|-9.9
|-10.3
|-10.4
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jun F
|-15.3
|-15.3
|-15.3
|12:30
|CAD
|GDP M/M Apr
|-0.10%
|0.00%
|0.10%
|0.20%
|12:30
|USD
|Personal Income M/M May
|-0.40%
|0.20%
|0.80%
|0.70%
|12:30
|USD
|Personal Spending May
|-0.10%
|0.20%
|0.20%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M May
|0.10%
|0.10%
|0.10%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y May
|2.30%
|2.30%
|2.10%
|2.20%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M May
|0.20%
|0.10%
|0.10%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y May
|2.70%
|2.60%
|2.50%
|2.60%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jun F
|60.7
|60.5
|60.5
|14:00
|USD
|UoM 1-year Inflation Expectations Jun F
|5.00%
|5.10%
|5.10%
