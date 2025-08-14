Eco Data 8/14/25

|GMT
|GMT
|Ccy
|Events
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Jul
|Actual: -13%
|Forecast: -5%
|Previous: -7%
|Revised:
|01:30
|AUD
|Employment Change Jul
|Actual: 24.5K
|Forecast: 25.3K
|Previous: 2.0K
|Revised: 1.0K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate Jul
|Actual: 4.20%
|Forecast: 4.20%
|Previous: 4.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|GDP Q/Q Q2 P
|Actual:
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.70%
|Revised:
|06:00
|GBP
|GDP M/M Jun
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: -0.10%
|Revised:
|06:00
|GBP
|Industrial Production M/M Jun
|Actual:
|Forecast: 0.50%
|Previous: -0.90%
|Revised:
|06:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Jun
|Actual:
|Forecast: -0.30%
|Previous: -0.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Jun
|Actual:
|Forecast: 0.50%
|Previous: -1.00%
|Revised:
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Jun
|Actual:
|Forecast: -0.90%
|Previous: 0.30%
|Revised:
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Jun
|Actual:
|Forecast: -21.9B
|Previous: -21.7B
|Revised:
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 0.00%
|Previous: -0.10%
|Revised:
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast:
|Previous: -0.70%
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q2 P
|Actual:
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.10%
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone Employment Change Q/Q Q2 P
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.20%
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Jun
|Actual:
|Forecast: -0.80%
|Previous: 1.70%
|Revised:
|12:30
|USD
|PPI M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.00%
|Revised:
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast: 2.50%
|Previous: 2.30%
|Revised:
|12:30
|USD
|PPI Core M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.00%
|Revised:
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast: 2.90%
|Previous: 2.60%
|Revised:
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Aug 8)
|Actual:
|Forecast: 227K
|Previous: 226K
|Revised:
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage
|Actual:
|Forecast: 53B
|Previous: 7B
|Revised: