Thu, Aug 14, 2025 @ 03:46 GMT
Eco Data 8/14/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:01 GBP RICS Housing Price Balance Jul -13% -5% -7%
01:30 AUD Employment Change Jul 24.5K 25.3K 2.0K 1.0K
01:30 AUD Unemployment Rate Jul 4.20% 4.20% 4.30%
06:00 GBP GDP Q/Q Q2 P 0.10% 0.70%
06:00 GBP GDP M/M Jun 0.20% -0.10%
06:00 GBP Industrial Production M/M Jun 0.50% -0.90%
06:00 GBP Industrial Production Y/Y Jun -0.30% -0.30%
06:00 GBP Manufacturing Production M/M Jun 0.50% -1.00%
06:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Jun -0.90% 0.30%
06:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Jun -21.9B -21.7B
06:30 CHF Producer and Import Prices M/M Jul 0.00% -0.10%
06:30 CHF Producer and Import Prices Y/Y Jul -0.70%
09:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q2 P 0.10% 0.10%
09:00 EUR Eurozone Employment Change Q/Q Q2 P 0.20% 0.20%
09:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Jun -0.80% 1.70%
12:30 USD PPI M/M Jul 0.20% 0.00%
12:30 USD PPI Y/Y Jul 2.50% 2.30%
12:30 USD PPI Core M/M Jul 0.20% 0.00%
12:30 USD PPI Core Y/Y Jul 2.90% 2.60%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 8) 227K 226K
14:30 USD Natural Gas Storage 53B 7B
Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

