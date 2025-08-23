Summary 8/25 – 8/29

Sat, Aug 23, 2025 @ 06:53 GMT
Monday, Aug 25, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
22:45 NZD Retail Sales Q/Q Q2 0.20% 0.80%
22:45 NZD Retail Sales ex Autos Q/Q Q2 -0.30% 0.40%
08:00 EUR Germany IFO Business Climate Aug 88.3 88.6
08:00 EUR Germany IFO Current Assessment Aug 86.5
08:00 EUR Germany IFO Expectations Aug 90.7
14:00 USD New Home Sales M/M Jul 635K 627K
23:01 GBP BRC Shop Price Index Y/Y Aug 0.70%
23:50 JPY Corporate Service Price Index Y/Y Jul 3.20% 3.20%
GMT Ccy Events
22:45 NZD Retail Sales Q/Q Q2
    Forecast: 0.20% Previous: 0.80%
22:45 NZD Retail Sales ex Autos Q/Q Q2
    Forecast: -0.30% Previous: 0.40%
08:00 EUR Germany IFO Business Climate Aug
    Forecast: 88.3 Previous: 88.6
08:00 EUR Germany IFO Current Assessment Aug
    Forecast: Previous: 86.5
08:00 EUR Germany IFO Expectations Aug
    Forecast: Previous: 90.7
14:00 USD New Home Sales M/M Jul
    Forecast: 635K Previous: 627K
23:01 GBP BRC Shop Price Index Y/Y Aug
    Forecast: Previous: 0.70%
23:50 JPY Corporate Service Price Index Y/Y Jul
    Forecast: 3.20% Previous: 3.20%

Tuesday, Aug 26, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 AUD RBA Meeting Minutes
12:30 USD Durable Goods Orders Jul -4.00% -9.30%
12:30 USD Durable Goods Orders ex Transportation Jul 0.30% 0.20%
13:00 USD S&P/Case-Shiller Home Price Indices Y/Y Jun 2.90% 2.80%
13:00 USD Housing Price Index M/M Jun 0.00% -0.20%
14:00 USD Consumer Confidence Aug 96.3 97.2
GMT Ccy Events
01:30 AUD RBA Meeting Minutes
    Forecast: Previous:
12:30 USD Durable Goods Orders Jul
    Forecast: -4.00% Previous: -9.30%
12:30 USD Durable Goods Orders ex Transportation Jul
    Forecast: 0.30% Previous: 0.20%
13:00 USD S&P/Case-Shiller Home Price Indices Y/Y Jun
    Forecast: 2.90% Previous: 2.80%
13:00 USD Housing Price Index M/M Jun
    Forecast: 0.00% Previous: -0.20%
14:00 USD Consumer Confidence Aug
    Forecast: 96.3 Previous: 97.2

Wednesday, Aug 27, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:00 AUD Westpac Leading Index M/M Jul 0.00%
01:30 AUD Monthly CPI Y/Y Jul 2.30% 1.90%
06:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Sep -21.2 -21.5
08:00 CHF ZEW Expectations Aug 2.4
14:30 USD Crude Oil Inventories (Aug 22) -6.0M
GMT Ccy Events
01:00 AUD Westpac Leading Index M/M Jul
    Forecast: Previous: 0.00%
01:30 AUD Monthly CPI Y/Y Jul
    Forecast: 2.30% Previous: 1.90%
06:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Sep
    Forecast: -21.2 Previous: -21.5
08:00 CHF ZEW Expectations Aug
    Forecast: Previous: 2.4
14:30 USD Crude Oil Inventories (Aug 22)
    Forecast: Previous: -6.0M

Thursday, Aug 28, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:00 NZD ANZ Business Confidence Aug 47.8
01:00 NZD ANZ Activity Outlook Aug 40.6
01:30 AUD Private Capital Expenditure Q2 0.50% -0.10%
07:00 CHF GDP Q/Q Q2 0.10% 0.50%
08:00 EUR Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jul 3.50% 3.30%
09:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Aug 95.9 95.8
09:00 EUR Industrial Confidence Aug -11 -10.4
09:00 EUR Eurozone Services Sentiment Aug 4.2 4.1
09:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Aug F -15.5 -15.5
11:30 EUR ECB Monetary Policy Meeting Accounts
12:30 CAD Current Account (CAD) Q2 -18.6B -2.1B
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 22) 231K 235K
12:30 USD GDP Annualized Q2 P 3.00% 3.00%
12:30 USD GDP Price Index Q2 P 2.00% 2.00%
14:00 USD Pending Home Sales M/M Jul 0.30% -0.80%
14:30 USD Natural Gas Storage (Aug 22) 13B
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Aug 2.90%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Aug 2.60% 2.90%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Aug 3.10%
23:30 JPY Unemployment Rate Jul 2.50% 2.50%
23:50 JPY Industrial Production M/M Jul P -1.00% 2.10%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Jul 1.80% 2.00%
GMT Ccy Events
01:00 NZD ANZ Business Confidence Aug
    Forecast: Previous: 47.8
01:00 NZD ANZ Activity Outlook Aug
    Forecast: Previous: 40.6
01:30 AUD Private Capital Expenditure Q2
    Forecast: 0.50% Previous: -0.10%
07:00 CHF GDP Q/Q Q2
    Forecast: 0.10% Previous: 0.50%
08:00 EUR Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jul
    Forecast: 3.50% Previous: 3.30%
09:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Aug
    Forecast: 95.9 Previous: 95.8
09:00 EUR Industrial Confidence Aug
    Forecast: -11 Previous: -10.4
09:00 EUR Eurozone Services Sentiment Aug
    Forecast: 4.2 Previous: 4.1
09:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Aug F
    Forecast: -15.5 Previous: -15.5
11:30 EUR ECB Monetary Policy Meeting Accounts
    Forecast: Previous:
12:30 CAD Current Account (CAD) Q2
    Forecast: -18.6B Previous: -2.1B
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 22)
    Forecast: 231K Previous: 235K
12:30 USD GDP Annualized Q2 P
    Forecast: 3.00% Previous: 3.00%
12:30 USD GDP Price Index Q2 P
    Forecast: 2.00% Previous: 2.00%
14:00 USD Pending Home Sales M/M Jul
    Forecast: 0.30% Previous: -0.80%
14:30 USD Natural Gas Storage (Aug 22)
    Forecast: Previous: 13B
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Aug
    Forecast: Previous: 2.90%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Aug
    Forecast: 2.60% Previous: 2.90%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Aug
    Forecast: Previous: 3.10%
23:30 JPY Unemployment Rate Jul
    Forecast: 2.50% Previous: 2.50%
23:50 JPY Industrial Production M/M Jul P
    Forecast: -1.00% Previous: 2.10%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Jul
    Forecast: 1.80% Previous: 2.00%

Friday, Aug 29, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 AUD Private Sector Credit M/M Jul 0.60% 0.60%
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Jul -9.60% -15.60%
05:00 JPY Consumer Confidence Aug 34.2 33.7
06:00 EUR Germany Import Price Index M/M Jul -0.30% 0.00%
06:00 EUR Germany Retail Sales M/M Jul -0.20% 1.00%
06:45 EUR France GDP Q/Q Q2 0.30% 0.30%
07:00 CHF KOF Economic Barometer Aug 97.9 101.1
07:55 EUR Germany Unemployment Change Jul 10K 2K
07:55 EUR Germany Unemployment Rate Jul 6.30% 6.30%
12:00 EUR Germany CPI M/M Aug P 0.00% 0.30%
12:00 EUR Germany CPI Y/Y Aug P 2.10% 2.00%
12:30 CAD GDP M/M Jun 0.20% -0.10%
12:30 USD Personal Income M/M Jul 0.40% 0.30%
12:30 USD Personal Spending M/M Jul 0.50% 0.30%
12:30 USD PCE Price Index M/M Jul 0.30% 0.30%
12:30 USD PCE Price Index Y/Y Jul 2.60%
12:30 USD Core PCE Price Index M/M Jul 0.30% 0.30%
12:30 USD Core PCE Price Index Y/Y Jul 2.80%
12:30 USD Goods Trade Balance (USD) Jul P -90.7B -84.9B
12:30 USD Wholesale Inventories Jul P 0.20% 0.10%
13:45 USD Chicago PMI Aug 45.3 47.1
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Index Aug F 58.6 58.6
14:00 USD UoM 1-year Inflation Expectations Aug F 4.90% 4.90%
GMT Ccy Events
01:30 AUD Private Sector Credit M/M Jul
    Forecast: 0.60% Previous: 0.60%
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Jul
    Forecast: -9.60% Previous: -15.60%
05:00 JPY Consumer Confidence Aug
    Forecast: 34.2 Previous: 33.7
06:00 EUR Germany Import Price Index M/M Jul
    Forecast: -0.30% Previous: 0.00%
06:00 EUR Germany Retail Sales M/M Jul
    Forecast: -0.20% Previous: 1.00%
06:45 EUR France GDP Q/Q Q2
    Forecast: 0.30% Previous: 0.30%
07:00 CHF KOF Economic Barometer Aug
    Forecast: 97.9 Previous: 101.1
07:55 EUR Germany Unemployment Change Jul
    Forecast: 10K Previous: 2K
07:55 EUR Germany Unemployment Rate Jul
    Forecast: 6.30% Previous: 6.30%
12:00 EUR Germany CPI M/M Aug P
    Forecast: 0.00% Previous: 0.30%
12:00 EUR Germany CPI Y/Y Aug P
    Forecast: 2.10% Previous: 2.00%
12:30 CAD GDP M/M Jun
    Forecast: 0.20% Previous: -0.10%
12:30 USD Personal Income M/M Jul
    Forecast: 0.40% Previous: 0.30%
12:30 USD Personal Spending M/M Jul
    Forecast: 0.50% Previous: 0.30%
12:30 USD PCE Price Index M/M Jul
    Forecast: 0.30% Previous: 0.30%
12:30 USD PCE Price Index Y/Y Jul
    Forecast: Previous: 2.60%
12:30 USD Core PCE Price Index M/M Jul
    Forecast: 0.30% Previous: 0.30%
12:30 USD Core PCE Price Index Y/Y Jul
    Forecast: Previous: 2.80%
12:30 USD Goods Trade Balance (USD) Jul P
    Forecast: -90.7B Previous: -84.9B
12:30 USD Wholesale Inventories Jul P
    Forecast: 0.20% Previous: 0.10%
13:45 USD Chicago PMI Aug
    Forecast: 45.3 Previous: 47.1
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Index Aug F
    Forecast: 58.6 Previous: 58.6
14:00 USD UoM 1-year Inflation Expectations Aug F
    Forecast: 4.90% Previous: 4.90%
