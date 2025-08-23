Summary 8/25 – 8/29

Monday, Aug 25, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|22:45
|NZD
|Retail Sales Q/Q Q2
|0.20%
|0.80%
|22:45
|NZD
|Retail Sales ex Autos Q/Q Q2
|-0.30%
|0.40%
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Aug
|88.3
|88.6
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Aug
|86.5
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Aug
|90.7
|14:00
|USD
|New Home Sales M/M Jul
|635K
|627K
|23:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Aug
|0.70%
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Jul
|3.20%
|3.20%
Tuesday, Aug 26, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders Jul
|-4.00%
|-9.30%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transportation Jul
|0.30%
|0.20%
|13:00
|USD
|S&P/Case-Shiller Home Price Indices Y/Y Jun
|2.90%
|2.80%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Jun
|0.00%
|-0.20%
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Aug
|96.3
|97.2
Wednesday, Aug 27, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Jul
|0.00%
|01:30
|AUD
|Monthly CPI Y/Y Jul
|2.30%
|1.90%
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Sep
|-21.2
|-21.5
|08:00
|CHF
|ZEW Expectations Aug
|2.4
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Aug 22)
|-6.0M
Thursday, Aug 28, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Aug
|47.8
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Aug
|40.6
|01:30
|AUD
|Private Capital Expenditure Q2
|0.50%
|-0.10%
|07:00
|CHF
|GDP Q/Q Q2
|0.10%
|0.50%
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jul
|3.50%
|3.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Aug
|95.9
|95.8
|09:00
|EUR
|Industrial Confidence Aug
|-11
|-10.4
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Aug
|4.2
|4.1
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Aug F
|-15.5
|-15.5
|11:30
|EUR
|ECB Monetary Policy Meeting Accounts
|12:30
|CAD
|Current Account (CAD) Q2
|-18.6B
|-2.1B
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Aug 22)
|231K
|235K
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q2 P
|3.00%
|3.00%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q2 P
|2.00%
|2.00%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M Jul
|0.30%
|-0.80%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Aug 22)
|13B
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Aug
|2.90%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Aug
|2.60%
|2.90%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Aug
|3.10%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jul
|2.50%
|2.50%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Jul P
|-1.00%
|2.10%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Jul
|1.80%
|2.00%
Friday, Aug 29, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Jul
|0.60%
|0.60%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Jul
|-9.60%
|-15.60%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Aug
|34.2
|33.7
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Jul
|-0.30%
|0.00%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Jul
|-0.20%
|1.00%
|06:45
|EUR
|France GDP Q/Q Q2
|0.30%
|0.30%
|07:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Aug
|97.9
|101.1
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Jul
|10K
|2K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Jul
|6.30%
|6.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Aug P
|0.00%
|0.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Aug P
|2.10%
|2.00%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Jun
|0.20%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Jul
|0.40%
|0.30%
|12:30
|USD
|Personal Spending M/M Jul
|0.50%
|0.30%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Jul
|0.30%
|0.30%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Jul
|2.60%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Jul
|0.30%
|0.30%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Jul
|2.80%
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) Jul P
|-90.7B
|-84.9B
|12:30
|USD
|Wholesale Inventories Jul P
|0.20%
|0.10%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Aug
|45.3
|47.1
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Index Aug F
|58.6
|58.6
|14:00
|USD
|UoM 1-year Inflation Expectations Aug F
|4.90%
|4.90%
