Tue, Sep 02, 2025 @ 01:40 GMT
Eco Data 9/2/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:45 NZD Terms of Trade Index Q2 4.10% 1.90% 1.90%
23:50 JPY Monetary Base Y/Y Aug -4.10% -3.50% -3.90%
01:30 AUD Current Account (AUD) Q2 -13.7B -16.0B -14.7B -14.1B
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Aug P 2.10% 2.00%
09:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Aug P 2.20% 2.30%
13:30 CAD Manufacturing PMI Aug 46.1
13:45 USD Manufacturing PMI Aug F 53.3 53.3
14:00 USD ISM Manufacturing PMI Aug 48.6 48
14:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Aug 65.2 64.8
14:00 USD ISM Manufacturing Employment Index Aug 43.4
14:00 USD Construction Spending M/M Jul 0.20% -0.40%
