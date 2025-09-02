Eco Data 9/2/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:45
|NZD
|Terms of Trade Index Q2
|4.10%
|1.90%
|1.90%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Aug
|-4.10%
|-3.50%
|-3.90%
|01:30
|AUD
|Current Account (AUD) Q2
|-13.7B
|-16.0B
|-14.7B
|-14.1B
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Aug P
|2.10%
|2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Aug P
|2.20%
|2.30%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Aug
|46.1
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Aug F
|53.3
|53.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Aug
|48.6
|48
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Aug
|65.2
|64.8
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Aug
|43.4
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Jul
|0.20%
|-0.40%
|GMT
|Ccy
|Events
|22:45
|NZD
|Terms of Trade Index Q2
|Actual: 4.10%
|Forecast: 1.90%
|Previous: 1.90%
|Revised:
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Aug
|Actual: -4.10%
|Forecast: -3.50%
|Previous: -3.90%
|Revised:
|01:30
|AUD
|Current Account (AUD) Q2
|Actual: -13.7B
|Forecast: -16.0B
|Previous: -14.7B
|Revised: -14.1B
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Aug P
|Actual:
|Forecast: 2.10%
|Previous: 2.00%
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Aug P
|Actual:
|Forecast: 2.20%
|Previous: 2.30%
|Revised:
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Aug
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 46.1
|Revised:
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Aug F
|Actual:
|Forecast: 53.3
|Previous: 53.3
|Revised:
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Aug
|Actual:
|Forecast: 48.6
|Previous: 48
|Revised:
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Aug
|Actual:
|Forecast: 65.2
|Previous: 64.8
|Revised:
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Aug
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 43.4
|Revised:
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: -0.40%
|Revised: