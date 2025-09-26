Fri, Sep 26, 2025 @ 04:23 GMT
Eco Data 9/26/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Sep 2.50% 2.60% 2.50%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Sep 2.50% 2.80% 2.50%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Sep 2.50% 3%
12:30 CAD GDP M/M Jul 0.10% -0.10%
12:30 USD Personal Income M/M Aug 0.30% 0.40%
12:30 USD Personal Spending Aug 0.50% 0.50%
12:30 USD PCE Price Index M/M Aug 0.30% 0.20%
12:30 USD PCE Price Index Y/Y Aug 2.70% 2.70%
12:30 USD Core PCE Price Index M/M Aug 0.20% 0.30%
12:30 USD Core PCE Price Index Y/Y Aug 2.90% 2.90%
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Sep F 55.4 55.4
14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Sep F 4.80% 4.80%
