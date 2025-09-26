Eco Data 9/26/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Sep
|2.50%
|2.60%
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Sep
|2.50%
|2.80%
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Sep
|2.50%
|3%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Jul
|0.10%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Aug
|0.30%
|0.40%
|12:30
|USD
|Personal Spending Aug
|0.50%
|0.50%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Aug
|0.30%
|0.20%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Aug
|2.70%
|2.70%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Aug
|0.20%
|0.30%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Aug
|2.90%
|2.90%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Sep F
|55.4
|55.4
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Sep F
|4.80%
|4.80%
|GMT
|Ccy
|Events
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Sep
|Actual: 2.50%
|Forecast:
|Previous: 2.60%
|Revised: 2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Sep
|Actual: 2.50%
|Forecast: 2.80%
|Previous: 2.50%
|Revised:
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Sep
|Actual: 2.50%
|Forecast:
|Previous: 3%
|Revised:
|12:30
|CAD
|GDP M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.10%
|Revised:
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Aug
|Actual:
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.40%
|Revised:
|12:30
|USD
|Personal Spending Aug
|Actual:
|Forecast: 0.50%
|Previous: 0.50%
|Revised:
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Aug
|Actual:
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.20%
|Revised:
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Aug
|Actual:
|Forecast: 2.70%
|Previous: 2.70%
|Revised:
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Aug
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.30%
|Revised:
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Aug
|Actual:
|Forecast: 2.90%
|Previous: 2.90%
|Revised:
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Sep F
|Actual:
|Forecast: 55.4
|Previous: 55.4
|Revised:
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Sep F
|Actual:
|Forecast: 4.80%
|Previous: 4.80%
|Revised: