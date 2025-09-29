Tue, Sep 30, 2025 @ 16:25 GMT
Eco Data 9/29/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
08:30 GBP M4 Money Supply M/M Aug 0.40% 0.20% 0.10%
08:30 GBP Mortgage Approvals Aug 65K 65K 65K
09:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Indicator Sep 95.5 95.2 95.3
09:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Sep -10.3 -10.9 -10.3 -10.2
09:00 EUR Eurozone Services Sentiment Sep 3.6 3.7 3.6 3.8
09:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Sep F -14.9 -14.9 -14.9
14:00 USD Pending Homeles M/M Aug 4.00% 0.10% -0.40% -0.30%
