Eco Data 9/29/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Aug
|0.40%
|0.20%
|0.10%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Aug
|65K
|65K
|65K
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Sep
|95.5
|95.2
|95.3
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Sep
|-10.3
|-10.9
|-10.3
|-10.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Sep
|3.6
|3.7
|3.6
|3.8
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Sep F
|-14.9
|-14.9
|-14.9
|14:00
|USD
|Pending Homeles M/M Aug
|4.00%
|0.10%
|-0.40%
|-0.30%
