Eco Data 10/9/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Sep
|-15%
|-17%
|-19%
|-18%
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Oct
|4.80%
|4.70%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Sep P
|9.90%
|8.10%
|8.50%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Aug
|17.2B
|15.3B
|14.7B
|11:30
|EUR
|ECB Meeting Accounts
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 3)
|80B
|76B
|53B
