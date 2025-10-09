Thu, Jan 08, 2026 16:14 GMT
    Eco Data 10/9/25

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:01 GBP RICS Housing Price Balance Sep -15% -17% -19% -18%
    00:00 AUD Consumer Inflation Expectations Oct 4.80% 4.70%
    06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Sep P 9.90% 8.10% 8.50%
    06:00 EUR Germany Trade Balance (EUR) Aug 17.2B 15.3B 14.7B
    11:30 EUR ECB Meeting Accounts
    14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 3) 80B 76B 53B
