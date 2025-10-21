Thu, Jan 22, 2026 19:43 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 10/21/25

    Eco Data 10/21/25

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    21:45 NZD Trade Balance (NZD) Sep -1355M -554M -1185M -1235M
    06:00 CHF Trade Balance (CHF) Sep 4.07B 5.22B 4.01B 3.88B
    06:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Sep 20.2B 20.5B 17.7B
    12:30 CAD CPI M/M Sep 0.10% -0.10% -0.10%
    12:30 CAD CPI Y/Y Sep 2.40% 2.30% 1.90%
    12:30 CAD CPI Median Y/Y Sep 3.20% 3.00% 3.10% 3.20%
    12:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Sep 3.10% 3.00% 3.00%
    12:30 CAD CPI Common Y/Y Sep 2.70% 2.60% 2.50%
    GMT Ccy Events
    21:45 NZD Trade Balance (NZD) Sep
        Actual: -1355M Forecast: -554M
        Previous: -1185M Revised: -1235M
    06:00 CHF Trade Balance (CHF) Sep
        Actual: 4.07B Forecast: 5.22B
        Previous: 4.01B Revised: 3.88B
    06:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Sep
        Actual: 20.2B Forecast: 20.5B
        Previous: 17.7B Revised:
    12:30 CAD CPI M/M Sep
        Actual: 0.10% Forecast: -0.10%
        Previous: -0.10% Revised:
    12:30 CAD CPI Y/Y Sep
        Actual: 2.40% Forecast: 2.30%
        Previous: 1.90% Revised:
    12:30 CAD CPI Median Y/Y Sep
        Actual: 3.20% Forecast: 3.00%
        Previous: 3.10% Revised: 3.20%
    12:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Sep
        Actual: 3.10% Forecast: 3.00%
        Previous: 3.00% Revised:
    12:30 CAD CPI Common Y/Y Sep
        Actual: 2.70% Forecast: 2.60%
        Previous: 2.50% Revised:
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.