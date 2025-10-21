Eco Data 10/21/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Sep
|-1355M
|-554M
|-1185M
|-1235M
|06:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Sep
|4.07B
|5.22B
|4.01B
|3.88B
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Sep
|20.2B
|20.5B
|17.7B
|12:30
|CAD
|CPI M/M Sep
|0.10%
|-0.10%
|-0.10%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Sep
|2.40%
|2.30%
|1.90%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Sep
|3.20%
|3.00%
|3.10%
|3.20%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Sep
|3.10%
|3.00%
|3.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Sep
|2.70%
|2.60%
|2.50%
|GMT
|Ccy
|Events
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Sep
|Actual: -1355M
|Forecast: -554M
|Previous: -1185M
|Revised: -1235M
|06:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Sep
|Actual: 4.07B
|Forecast: 5.22B
|Previous: 4.01B
|Revised: 3.88B
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Sep
|Actual: 20.2B
|Forecast: 20.5B
|Previous: 17.7B
|Revised:
|12:30
|CAD
|CPI M/M Sep
|Actual: 0.10%
|Forecast: -0.10%
|Previous: -0.10%
|Revised:
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Sep
|Actual: 2.40%
|Forecast: 2.30%
|Previous: 1.90%
|Revised:
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Sep
|Actual: 3.20%
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3.10%
|Revised: 3.20%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Sep
|Actual: 3.10%
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3.00%
|Revised:
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Sep
|Actual: 2.70%
|Forecast: 2.60%
|Previous: 2.50%
|Revised: