Thu, Jan 22, 2026 19:48 GMT
    Eco Data 10/23/25

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    07:30 CHF SNB Summary of Meeting
    12:30 CAD Retail Sales M/M Aug 1.00% 1.00% -0.80% -0.70%
    12:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Aug 0.70% 1.50% -1.20% -1.10%
    14:00 USD Existing Home Sales Sep 4.06M 4.06M 4.00M
    14:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Oct P -14 -15 -15
    14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 17) 87B 78B 80B
