Eco Data 10/23/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|07:30
|CHF
|SNB Summary of Meeting
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Aug
|1.00%
|1.00%
|-0.80%
|-0.70%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Aug
|0.70%
|1.50%
|-1.20%
|-1.10%
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Sep
|4.06M
|4.06M
|4.00M
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Oct P
|-14
|-15
|-15
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 17)
|87B
|78B
|80B
