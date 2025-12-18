Thu, Dec 18, 2025 @ 00:56 GMT
Eco Data 12/18/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
21:45 NZD GDP Q/Q Q3 1.10% 0.80% -0.90% -1.00%
00:00 AUD Consumer Inflation Expectations Dec 4.50%
07:00 CHF Trade Balance (CHF) Nov 5.32B 4.32B
12:00 GBP BoE Interest Rate Decision 3.75% 4.00%
13:15 EUR ECB Deposit Rate 2.00% 2.00%
13:15 EUR ECB Main Refinancing Rate 2.15% 2.15%
13:15 EUR ECB Monetary Policy Statement
13:30 USD Initial Jobless Claims (Dec 12) 231K 236K
13:30 USD CPI M/M Nov 0.30%
13:30 USD CPI Y/Y Nov 3%
13:30 USD CPI Core M/M Nov 0.20%
13:30 USD CPI Core Y/Y Nov 3%
13:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Survey Dec 2.2 -1.7
13:45 EUR ECB Press Conference
15:30 USD Natural Gas Storage (Dec 12) -177B
