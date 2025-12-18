Eco Data 12/18/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:45
|NZD
|GDP Q/Q Q3
|1.10%
|0.80%
|-0.90%
|-1.00%
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Dec
|4.50%
|07:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Nov
|5.32B
|4.32B
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|4.00%
|13:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|2.00%
|2.00%
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|13:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 12)
|231K
|236K
|13:30
|USD
|CPI M/M Nov
|0.30%
|13:30
|USD
|CPI Y/Y Nov
|3%
|13:30
|USD
|CPI Core M/M Nov
|0.20%
|13:30
|USD
|CPI Core Y/Y Nov
|3%
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Dec
|2.2
|-1.7
|13:45
|EUR
|ECB Press Conference
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Dec 12)
|-177B
|GMT
|Ccy
|Events
|21:45
|NZD
|GDP Q/Q Q3
|Actual: 1.10%
|Forecast: 0.80%
|Previous: -0.90%
|Revised: -1.00%
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Dec
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 4.50%
|Revised:
|07:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Nov
|Actual:
|Forecast: 5.32B
|Previous: 4.32B
|Revised:
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|Actual:
|Forecast: 3.75%
|Previous: 4.00%
|Revised:
|13:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|Actual:
|Forecast: 2.00%
|Previous: 2.00%
|Revised:
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|Actual:
|Forecast: 2.15%
|Previous: 2.15%
|Revised:
|13:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|Actual:
|Forecast:
|Previous:
|Revised:
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 12)
|Actual:
|Forecast: 231K
|Previous: 236K
|Revised:
|13:30
|USD
|CPI M/M Nov
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|Revised:
|13:30
|USD
|CPI Y/Y Nov
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 3%
|Revised:
|13:30
|USD
|CPI Core M/M Nov
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.20%
|Revised:
|13:30
|USD
|CPI Core Y/Y Nov
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 3%
|Revised:
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Dec
|Actual:
|Forecast: 2.2
|Previous: -1.7
|Revised:
|13:45
|EUR
|ECB Press Conference
|Actual:
|Forecast:
|Previous:
|Revised:
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Dec 12)
|Actual:
|Forecast:
|Previous: -177B
|Revised: