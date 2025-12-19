Fri, Dec 19, 2025 @ 04:02 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 12/19/25

Eco Data 12/19/25

ActionForex
By ActionForex
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
JPY BoJ Interest Rate Decision 0.50%
21:45 NZD Trade Balance (NZD) Nov -1542M
23:30 JPY National CPI Y/Y Nov 3%
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Nov 3% 3%
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Nov 3.10%
00:00 NZD ANZ Business Confidence Dec 67.1
00:00 NZD ANZ Activity Outlook Dec 53.1
00:01 GBP GfK Consumer Confidence Dec -18 -19
00:30 AUD Private Sector Credit M/M Nov 0.70%
06:30 JPY BoJ Press Conference
07:00 GBP Retail Sales M/M Nov 0.40% -1.10%
07:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Jan -23 -23.2
07:00 EUR Germany PPI M/M Nov 0.10% 0.10%
07:00 EUR Germany PPI Y/Y Nov -1.80%
07:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Nov 10.2B 17.4B
09:00 EUR Eurozone Current Account (EUR) Oct 23.1B
13:30 CAD New Housing Price Index M/M Nov 0.00% -0.40%
13:30 CAD Retail Sales M/M Oct 0.00% -0.70%
13:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Oct 0.00% 0.20%
15:00 USD Existing Home Sales M/M Nov 4.15M 4.10M
15:00 USD UoM Consumer Sentiment Dec F 53.3 53.3
15:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Dec F 4.10%
15:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Dec P -14 -14
GMT Ccy Events
JPY BoJ Interest Rate Decision
    Actual: Forecast:
    Previous: 0.50% Revised:
21:45 NZD Trade Balance (NZD) Nov
    Actual: Forecast:
    Previous: -1542M Revised:
23:30 JPY National CPI Y/Y Nov
    Actual: Forecast:
    Previous: 3% Revised:
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Nov
    Actual: Forecast: 3%
    Previous: 3% Revised:
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Nov
    Actual: Forecast:
    Previous: 3.10% Revised:
00:00 NZD ANZ Business Confidence Dec
    Actual: Forecast:
    Previous: 67.1 Revised:
00:00 NZD ANZ Activity Outlook Dec
    Actual: Forecast:
    Previous: 53.1 Revised:
00:01 GBP GfK Consumer Confidence Dec
    Actual: Forecast: -18
    Previous: -19 Revised:
00:30 AUD Private Sector Credit M/M Nov
    Actual: Forecast:
    Previous: 0.70% Revised:
06:30 JPY BoJ Press Conference
    Actual: Forecast:
    Previous: Revised:
07:00 GBP Retail Sales M/M Nov
    Actual: Forecast: 0.40%
    Previous: -1.10% Revised:
07:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Jan
    Actual: Forecast: -23
    Previous: -23.2 Revised:
07:00 EUR Germany PPI M/M Nov
    Actual: Forecast: 0.10%
    Previous: 0.10% Revised:
07:00 EUR Germany PPI Y/Y Nov
    Actual: Forecast:
    Previous: -1.80% Revised:
07:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Nov
    Actual: Forecast: 10.2B
    Previous: 17.4B Revised:
09:00 EUR Eurozone Current Account (EUR) Oct
    Actual: Forecast:
    Previous: 23.1B Revised:
13:30 CAD New Housing Price Index M/M Nov
    Actual: Forecast: 0.00%
    Previous: -0.40% Revised:
13:30 CAD Retail Sales M/M Oct
    Actual: Forecast: 0.00%
    Previous: -0.70% Revised:
13:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Oct
    Actual: Forecast: 0.00%
    Previous: 0.20% Revised:
15:00 USD Existing Home Sales M/M Nov
    Actual: Forecast: 4.15M
    Previous: 4.10M Revised:
15:00 USD UoM Consumer Sentiment Dec F
    Actual: Forecast: 53.3
    Previous: 53.3 Revised:
15:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Dec F
    Actual: Forecast:
    Previous: 4.10% Revised:
15:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Dec P
    Actual: Forecast: -14
    Previous: -14 Revised:
ActionForex
ActionForex

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.