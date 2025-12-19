Eco Data 12/19/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.50%
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Nov
|-1542M
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Nov
|3%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Nov
|3%
|3%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Nov
|3.10%
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Dec
|67.1
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Dec
|53.1
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Dec
|-18
|-19
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Nov
|0.70%
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|07:00
|GBP
|Retail Sales M/M Nov
|0.40%
|-1.10%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jan
|-23
|-23.2
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Nov
|0.10%
|0.10%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Nov
|-1.80%
|07:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Nov
|10.2B
|17.4B
|09:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Oct
|23.1B
|13:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Nov
|0.00%
|-0.40%
|13:30
|CAD
|Retail Sales M/M Oct
|0.00%
|-0.70%
|13:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Oct
|0.00%
|0.20%
|15:00
|USD
|Existing Home Sales M/M Nov
|4.15M
|4.10M
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Dec F
|53.3
|53.3
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Dec F
|4.10%
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Dec P
|-14
|-14
