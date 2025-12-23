Eco Data 12/23/25

Tue, Dec 23, 2025 @ 04:37 GMT
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
00:30 AUD RBA Meeting Minutes
07:00 EUR Germany Import Price M/M Nov 0.10% 0.20%
09:00 CHF UBS Economic Expectations Dec 12.2
13:30 CAD GDP M/M Oct -0.30% 0.20%
13:30 USD GDP Annualized Q3 P 3.20% 3.80%
13:30 USD GDP Price Index Q3 P 2.60% 2.10%
13:30 USD Durable Goods Orders Oct 0.20% 0.50%
13:30 USD Durable Goods Orders ex Transport Oct -1.50% 0.60%
14:15 USD Industrial Production M/M Oct 0.10%
14:15 USD Industrial Production M/M Nov 0.10%
14:15 USD Capacity Utilization Oct 75.90%
14:15 USD Capacity Utilization Nov 75.90%
15:00 USD Consumer Confidence Dec 91.7 88.7
18:30 CAD BoC Summary of Deliberations
