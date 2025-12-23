Eco Data 12/23/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|00:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|07:00
|EUR
|Germany Import Price M/M Nov
|0.10%
|0.20%
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Dec
|12.2
|13:30
|CAD
|GDP M/M Oct
|-0.30%
|0.20%
|13:30
|USD
|GDP Annualized Q3 P
|3.20%
|3.80%
|13:30
|USD
|GDP Price Index Q3 P
|2.60%
|2.10%
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders Oct
|0.20%
|0.50%
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Oct
|-1.50%
|0.60%
|14:15
|USD
|Industrial Production M/M Oct
|0.10%
|14:15
|USD
|Industrial Production M/M Nov
|0.10%
|14:15
|USD
|Capacity Utilization Oct
|75.90%
|14:15
|USD
|Capacity Utilization Nov
|75.90%
|15:00
|USD
|Consumer Confidence Dec
|91.7
|88.7
|18:30
|CAD
|BoC Summary of Deliberations
