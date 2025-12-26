Eco Data 12/26/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Dec
|2.00%
|2.70%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Dec
|2.30%
|2.50%
|2.80%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Dec
|2.30%
|2.80%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Nov P
|-2.60%
|-2.00%
|1.50%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Nov
|1.00%
|0.90%
|1.70%
