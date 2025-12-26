Fri, Dec 26, 2025 @ 14:22 GMT
Eco Data 12/26/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Dec 2.00% 2.70%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Dec 2.30% 2.50% 2.80%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Dec 2.30% 2.80%
23:50 JPY Industrial Production M/M Nov P -2.60% -2.00% 1.50%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Nov 1.00% 0.90% 1.70%
