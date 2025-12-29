Eco Data 12/29/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|15:00
|USD
|Pending Homeles M/M Nov
|1.00%
|1.90%
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Dec 19)
|-2.0M
|-1.3M
|17:00
|USD
|Natural Gas Storage (Dec 18)
|-169B
|-167B
