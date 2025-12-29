Mon, Dec 29, 2025 @ 00:41 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 12/29/25

Eco Data 12/29/25

ActionForex
By ActionForex
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:50 JPY BoJ Summary of Opinions
15:00 USD Pending Homeles M/M Nov 1.00% 1.90%
15:30 USD Crude Oil Inventories (Dec 19) -2.0M -1.3M
17:00 USD Natural Gas Storage (Dec 18) -169B -167B
GMT Ccy Events
23:50 JPY BoJ Summary of Opinions
    Actual: Forecast:
    Previous: Revised:
15:00 USD Pending Homeles M/M Nov
    Actual: Forecast: 1.00%
    Previous: 1.90% Revised:
15:30 USD Crude Oil Inventories (Dec 19)
    Actual: Forecast: -2.0M
    Previous: -1.3M Revised:
17:00 USD Natural Gas Storage (Dec 18)
    Actual: Forecast: -169B
    Previous: -167B Revised:
ActionForex
ActionForex

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.