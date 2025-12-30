Tue, Dec 30, 2025 @ 09:10 GMT
Eco Data 12/30/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
08:00 CHF KOF Leading Indicator Dec 103.4 101.4 101.7
14:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Oct 1.10% 1.40%
14:00 USD Housing Price Index M/M Oct 0%
14:45 USD Chicago PMI Dec 39.5 36.3
19:00 USD FOMC Minutes
