Eco Data 12/30/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|08:00
|CHF
|KOF Leading Indicator Dec
|103.4
|101.4
|101.7
|14:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Oct
|1.10%
|1.40%
|14:00
|USD
|Housing Price Index M/M Oct
|0%
|14:45
|USD
|Chicago PMI Dec
|39.5
|36.3
|19:00
|USD
|FOMC Minutes
