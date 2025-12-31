Eco Data 12/31/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Dec
|49.4
|49.2
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Dec
|49.8
|49.5
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Dec
|49.7
|49.9
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 26)
|215K
|214K
|GMT
|Ccy
|Events
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Dec
|Actual:
|Forecast: 49.4
|Previous: 49.2
|Revised:
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Dec
|Actual:
|Forecast: 49.8
|Previous: 49.5
|Revised:
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Dec
|Actual:
|Forecast: 49.7
|Previous: 49.9
|Revised:
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 26)
|Actual:
|Forecast: 215K
|Previous: 214K
|Revised: