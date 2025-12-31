Wed, Dec 31, 2025 @ 07:01 GMT
Eco Data 12/31/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Dec 49.4 49.2
01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Dec 49.8 49.5
01:45 CNY RatingDog Manufacturing PMI Dec 49.7 49.9
13:30 USD Initial Jobless Claims (Dec 26) 215K 214K
