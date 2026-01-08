Thu, Jan 08, 2026 00:28 GMT
    Eco Data 1/8/26

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:30 JPY Labor Cash Earnings Y/Y Nov 2.30% 2.60%
    00:30 AUD Trade Balance (AUD) Nov 5.55B 4.39B
    03:00 CNY Trade Balance (USD) Dec 111.68B
    05:00 JPY Consumer Confidence Dec 37.9 37.5
    07:00 EUR Germany Factory Orders M/M Nov -0.70% 1.50%
    07:30 CHF CPI M/M Dec 0.00% -0.20%
    07:30 CHF CPI Y/Y Dec 0.10% 0.00%
    10:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Nov 6.40% 6.40%
    10:00 EUR Eurozone PPI M/M Nov 0.20% 0.10%
    10:00 EUR Eurozone PPI Y/Y Nov -0.50%
    10:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Dec 96.9 97
    10:00 EUR Eurozone Services Sentiment Dec 5.9 5.7
    10:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Dec -9 -9.3
    10:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Dec F -14.6 -14.6
    13:30 CAD Trade Balance Nov 0.2B
    13:30 USD Trade Balance (USD) Oct -59.4B -52.8B
    13:30 USD Initial Jobless Claims (Jan 2) 199K
    13:30 USD Nonfarm Productivity Q3 3.70% 3.30%
    13:30 USD Unit Labor Costs Q3 0.50% 1%
    15:00 USD Wholesale Inventories Oct F 0.20% 0.50%
    15:30 USD Natural Gas Storage (Jan 2) -38B
