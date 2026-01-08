Eco Data 1/8/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Nov
|2.30%
|2.60%
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Nov
|5.55B
|4.39B
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Dec
|111.68B
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Dec
|37.9
|37.5
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Nov
|-0.70%
|1.50%
|07:30
|CHF
|CPI M/M Dec
|0.00%
|-0.20%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Dec
|0.10%
|0.00%
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Nov
|6.40%
|6.40%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Nov
|0.20%
|0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Nov
|-0.50%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Dec
|96.9
|97
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Dec
|5.9
|5.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Dec
|-9
|-9.3
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Dec F
|-14.6
|-14.6
|13:30
|CAD
|Trade Balance Nov
|0.2B
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Oct
|-59.4B
|-52.8B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 2)
|199K
|13:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q3
|3.70%
|3.30%
|13:30
|USD
|Unit Labor Costs Q3
|0.50%
|1%
|15:00
|USD
|Wholesale Inventories Oct F
|0.20%
|0.50%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 2)
|-38B
