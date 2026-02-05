Eco Data 2/5/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Dec
|3.37B
|3.45B
|2.94B
|2.60B
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Dec
|-1.30%
|5.60%
|07:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Dec
|0.10%
|-0.10%
|09:30
|GBP
|Construction PMI Jan
|42
|40.1
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Dec
|-0.20%
|0.20%
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|12:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|0--2--7
|0--5--4
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|13:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.00%
|2.00%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 30)
|210K
|209K
|13:45
|EUR
|ECB Press Conference
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 30)
|-242B
