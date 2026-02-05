Eco Data 2/5/26

Thu, Feb 05, 2026 05:28 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    00:30AUDTrade Balance (AUD) Dec3.37B3.45B2.94B2.60B
    07:00EURGermany Factory Orders M/M Dec-1.30%5.60%
    07:45EURFrance Industrial Output M/M Dec0.10%-0.10%
    09:30GBPConstruction PMI Jan4240.1
    10:00EUREurozone Retail Sales M/M Dec-0.20%0.20%
    12:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
    12:00GBPMPC Official Bank Rate Votes0--2--70--5--4
    13:15EURECB Main Refinancing Rate2.15%2.15%
    13:15EURECB Rate On Deposit Facility2.00%2.00%
    13:30USDInitial Jobless Claims (Jan 30)210K209K
    13:45EURECB Press Conference
    15:30USDNatural Gas Storage (Jan 30)-242B
