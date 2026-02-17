Eco Data 2/17/26

Tue, Feb 17, 2026 05:37 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    00:30AUDRBA Meeting Minutes
    04:30JPYTertiary Industry Index M/M Dec-0.50%-0.30%-0.20%-0.40%
    07:00EURGermany CPI M/M Jan F0.10%0.10%
    07:00EURGermany CPI Y/Y Jan F2.10%2.10%
    07:00GBPClaimant Count Change Jan22.8K17.9K
    07:00GBPILO Unemployment Rate (3M) Dec5.10%5.10%
    07:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y Dec4.60%4.70%
    07:00GBPAverage Earnings Excluding Bonus 3M/Y Dec4.20%4.50%
    10:00EURGermany ZEW Economic Sentiment Feb65.259.6
    10:00EURGermany ZEW Current Situation Feb-65.7-72.7
    10:00EUREurozone ZEW Economic Sentiment Feb45.240.8
    13:30CADWholesale Sales M/M Dec2.10%-1.80%
    13:30CADCPI M/M Jan0.10%-0.20%
    13:30CADCPI Y/Y Jan2.40%2.40%
    13:30CADCPI Median Y/Y Jan2.50%2.50%
    13:30CADCPI Trimmed Y/Y Jan2.60%2.70%
    13:30CADCPI Common Y/Y Jan2.70%2.80%
    13:30USDEmpire State Manufacturing Feb8.97.7
    15:00USDNAHB Housing Market Index Feb3837
