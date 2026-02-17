Eco Data 2/17/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|00:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Dec
|-0.50%
|-0.30%
|-0.20%
|-0.40%
|07:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jan F
|0.10%
|0.10%
|07:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jan F
|2.10%
|2.10%
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Jan
|22.8K
|17.9K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Dec
|5.10%
|5.10%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Dec
|4.60%
|4.70%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Dec
|4.20%
|4.50%
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Feb
|65.2
|59.6
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Feb
|-65.7
|-72.7
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Feb
|45.2
|40.8
|13:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M Dec
|2.10%
|-1.80%
|13:30
|CAD
|CPI M/M Jan
|0.10%
|-0.20%
|13:30
|CAD
|CPI Y/Y Jan
|2.40%
|2.40%
|13:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Jan
|2.50%
|2.50%
|13:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Jan
|2.60%
|2.70%
|13:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Jan
|2.70%
|2.80%
|13:30
|USD
|Empire State Manufacturing Feb
|8.9
|7.7
|15:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Feb
|38
|37
