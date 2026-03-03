Eco Data 3/3/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:45
|NZD
|Building Permits Jan
|1.90%
|-4.60%
|-4.50%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jan
|2.70%
|2.60%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q4
|6.50%
|3.00%
|2.90%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Feb
|-10.60%
|-10.20%
|-9.50%
|00:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Feb
|1.10%
|1.20%
|1.50%
|00:30
|AUD
|Current Account (AUD) Q4
|-21.1B
|-16.3B
|-16.6B
|-18.3B
|00:30
|AUD
|Building Permits M/M Jan
|-7.20%
|5.60%
|-14.90%
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Feb P
|1.70%
|1.70%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Feb P
|2.20%
|2.20%
|21:45
|NZD
|Building Permits Jan
|Actual
|1.90%
|Consensus
|Previous
|-4.60%
|Revised
|-4.50%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jan
|Actual
|2.70%
|Consensus
|2.60%
|Previous
|2.60%
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q4
|Actual
|6.50%
|Consensus
|3.00%
|Previous
|2.90%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Feb
|Actual
|-10.60%
|Consensus
|-10.20%
|Previous
|-9.50%
|00:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Feb
|Actual
|1.10%
|Consensus
|1.20%
|Previous
|1.50%
|00:30
|AUD
|Current Account (AUD) Q4
|Actual
|-21.1B
|Consensus
|-16.3B
|Previous
|-16.6B
|Revised
|-18.3B
|00:30
|AUD
|Building Permits M/M Jan
|Actual
|-7.20%
|Consensus
|5.60%
|Previous
|-14.90%
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Feb P
|Actual
|Consensus
|1.70%
|Previous
|1.70%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Feb P
|Actual
|Consensus
|2.20%
|Previous
|2.20%