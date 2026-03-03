Eco Data 3/3/26

Tue, Mar 03, 2026 01:17 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:45NZDBuilding Permits Jan1.90%-4.60%-4.50%
    23:30JPYUnemployment Rate Jan2.70%2.60%2.60%
    23:50JPYCapital Spending Q46.50%3.00%2.90%
    23:50JPYMonetary Base Y/Y Feb-10.60%-10.20%-9.50%
    00:01GBPBRC Shop Price Index Y/Y Feb1.10%1.20%1.50%
    00:30AUDCurrent Account (AUD) Q4-21.1B-16.3B-16.6B-18.3B
    00:30AUDBuilding Permits M/M Jan-7.20%5.60%-14.90%
    10:00EUREurozone CPI Y/Y Feb P1.70%1.70%
    10:00EUREurozone Core CPI Y/Y Feb P2.20%2.20%
