Eco Data 4/14/26

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|23:01
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|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Mar
|3.10%
|0.70%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Apr
|-12.50%
|1.20%
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions Mar
|6
|7
|6
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence Mar
|-29
|-1
|0
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Mar
|51.1B
|107.5B
|213.6B
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Feb F
|-2.00%
|-2.10%
|-2.10%
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Mar
|98.6
|98.8
|12:30
|USD
|PPI M/M Mar
|1.20%
|0.70%
|12:30
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|PPI Y/Y Mar
|4.60%
|3.40%
|12:30
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|0.50%
|0.50%
|12:30
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|4.20%
|3.90%
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|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Mar
|Actual
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