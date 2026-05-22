Eco Data 5/22/26

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|Retail Sales Q/Q Q1
|0.90%
|0.50%
|0.90%
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|NZD
|Retail Sales ex Autos Q/Q Q1
|1.00%
|0.80%
|1.50%
|1.40%
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence May
|-23
|-28
|-25
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Apr
|1.40%
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Apr
|1.40%
|1.70%
|1.80%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Apr
|1.90%
|2.40%
|06:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q1 F
|0.30%
|0.30%
|0.30%
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jun
|-29.8
|-33.7
|-33.3
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Apr
|-1.30%
|-0.60%
|0.70%
|0.60%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Apr
|24.3B
|20.7B
|12.6B
|11.5B
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate May
|84.9
|84.2
|84.4
|84.5
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment May
|86.1
|85.1
|85.4
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations May
|83.8
|83.5
|83.3
|83.5
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Apr
|1.20%
|2.40%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index M/M Apr
|2.70%
|12%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Mar
|0.60%
|0.70%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Mar
|0.90%
|0.50%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment May F
|48.2
|48.2
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations May F
|4.50%
|22:45
|NZD
|Retail Sales Q/Q Q1
|Actual
|0.90%
|Consensus
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|Previous
|0.90%
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|NZD
|Retail Sales ex Autos Q/Q Q1
|Actual
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|0.80%
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|1.50%
|Revised
|1.40%
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence May
|Actual
|-23
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|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Apr
|Actual
|1.40%
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|Previous
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Apr
|Actual
|1.40%
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|1.70%
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|1.80%
|23:30
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|National CPI Core-Core Y/Y Apr
|Actual
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|2.40%
|06:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q1 F
|Actual
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|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jun
|Actual
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|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Apr
|Actual
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|Consensus
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|Revised
|0.60%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Apr
|Actual
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|Consensus
|20.7B
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|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate May
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|EUR
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|12:30
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|USD
|UoM Consumer Sentiment May F
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|48.2
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|4.50%