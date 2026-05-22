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Eco Data 5/22/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDRetail Sales Q/Q Q10.90%0.50%0.90%
22:45NZDRetail Sales ex Autos Q/Q Q11.00%0.80%1.50%1.40%
23:01GBPGfK Consumer Confidence May-23-28-25
23:30JPYNational CPI Y/Y Apr1.40%1.50%
23:30JPYNational CPI Core Y/Y Apr1.40%1.70%1.80%
23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y Apr1.90%2.40%
06:00EURGermany GDP Q/Q Q1 F0.30%0.30%0.30%
06:00EURGermany GfK Consumer Confidence Jun-29.8-33.7-33.3
06:00GBPRetail Sales M/M Apr-1.30%-0.60%0.70%0.60%
06:00GBPPublic Sector Net Borrowing (GBP) Apr24.3B20.7B12.6B11.5B
08:00EURGermany IFO Business Climate May84.984.284.484.5
08:00EURGermany IFO Current Assessment May86.185.185.4
08:00EURGermany IFO Expectations May83.883.583.383.5
12:30CADIndustrial Product Price M/M Apr1.20%2.40%
12:30CADRaw Material Price Index M/M Apr2.70%12%
12:30CADRetail Sales M/M Mar0.60%0.70%
12:30CADRetail Sales ex Autos M/M Mar0.90%0.50%
14:00USDUoM Consumer Sentiment May F48.248.2
14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations May F4.50%
22:45NZD
Retail Sales Q/Q Q1
Actual0.90%
Consensus0.50%
Previous0.90%
22:45NZD
Retail Sales ex Autos Q/Q Q1
Actual1.00%
Consensus0.80%
Previous1.50%
Revised1.40%
23:01GBP
GfK Consumer Confidence May
Actual-23
Consensus-28
Previous-25
23:30JPY
National CPI Y/Y Apr
Actual1.40%
Consensus
Previous1.50%
23:30JPY
National CPI Core Y/Y Apr
Actual1.40%
Consensus1.70%
Previous1.80%
23:30JPY
National CPI Core-Core Y/Y Apr
Actual1.90%
Consensus
Previous2.40%
06:00EUR
Germany GDP Q/Q Q1 F
Actual0.30%
Consensus0.30%
Previous0.30%
06:00EUR
Germany GfK Consumer Confidence Jun
Actual-29.8
Consensus-33.7
Previous-33.3
06:00GBP
Retail Sales M/M Apr
Actual-1.30%
Consensus-0.60%
Previous0.70%
Revised0.60%
06:00GBP
Public Sector Net Borrowing (GBP) Apr
Actual24.3B
Consensus20.7B
Previous12.6B
Revised11.5B
08:00EUR
Germany IFO Business Climate May
Actual84.9
Consensus84.2
Previous84.4
Revised84.5
08:00EUR
Germany IFO Current Assessment May
Actual86.1
Consensus85.1
Previous85.4
08:00EUR
Germany IFO Expectations May
Actual83.8
Consensus83.5
Previous83.3
Revised83.5
12:30CAD
Industrial Product Price M/M Apr
Actual
Consensus1.20%
Previous2.40%
12:30CAD
Raw Material Price Index M/M Apr
Actual
Consensus2.70%
Previous12%
12:30CAD
Retail Sales M/M Mar
Actual
Consensus0.60%
Previous0.70%
12:30CAD
Retail Sales ex Autos M/M Mar
Actual
Consensus0.90%
Previous0.50%
14:00USD
UoM Consumer Sentiment May F
Actual
Consensus48.2
Previous48.2
14:00USD
UoM 1-Yr Inflation Expectations May F
Actual
Consensus
Previous4.50%
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