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Eco Data 6/11/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:01GBPRICS Housing Price Balance May-34%
23:50JPYBSI Large Manufacturing Q23.8
01:00AUDConsumer Inflation Expectations Jun5.60%
12:15EURECB Deposit Rate2.25%2.00%
12:15EURECB Main Refinancing Rate2.40%2.15%
12:15EURECB Monetary Policy Statement
12:30CADBuilding Permits M/M Apr10.30%
12:30USDPPI M/M May0.80%1.40%
12:30USDPPI Y/Y May6%
12:30USDPPI Core M/M May0.40%1.00%
12:30USDPPI Core Y/Y May5.20%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jun 5)225K225K
12:45EURECB Press Conference
14:30USDNatural Gas Storage (Jun 5)95B
23:01GBP
RICS Housing Price Balance May
Actual
Consensus
Previous-34%
23:50JPY
BSI Large Manufacturing Q2
Actual
Consensus
Previous3.8
01:00AUD
Consumer Inflation Expectations Jun
Actual
Consensus
Previous5.60%
12:15EUR
ECB Deposit Rate
Actual
Consensus2.25%
Previous2.00%
12:15EUR
ECB Main Refinancing Rate
Actual
Consensus2.40%
Previous2.15%
12:15EUR
ECB Monetary Policy Statement
Actual
Consensus
Previous
12:30CAD
Building Permits M/M Apr
Actual
Consensus
Previous10.30%
12:30USD
PPI M/M May
Actual
Consensus0.80%
Previous1.40%
12:30USD
PPI Y/Y May
Actual
Consensus
Previous6%
12:30USD
PPI Core M/M May
Actual
Consensus0.40%
Previous1.00%
12:30USD
PPI Core Y/Y May
Actual
Consensus
Previous5.20%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jun 5)
Actual
Consensus225K
Previous225K
12:45EUR
ECB Press Conference
Actual
Consensus
Previous
14:30USD
Natural Gas Storage (Jun 5)
Actual
Consensus
Previous95B
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ActionForex
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