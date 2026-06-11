Eco Data 6/11/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance May
|-34%
|23:50
|JPY
|BSI Large Manufacturing Q2
|3.8
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jun
|5.60%
|12:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|2.25%
|2.00%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.40%
|2.15%
|12:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Apr
|10.30%
|12:30
|USD
|PPI M/M May
|0.80%
|1.40%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y May
|6%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M May
|0.40%
|1.00%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y May
|5.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 5)
|225K
|225K
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 5)
|95B
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance May
|Actual
|Consensus
|Previous
|-34%
|23:50
|JPY
|BSI Large Manufacturing Q2
|Actual
|Consensus
|Previous
|3.8
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|5.60%
|12:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|Actual
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.00%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|Actual
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.15%
|12:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|Actual
|Consensus
|Previous
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Apr
|Actual
|Consensus
|Previous
|10.30%
|12:30
|USD
|PPI M/M May
|Actual
|Consensus
|0.80%
|Previous
|1.40%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y May
|Actual
|Consensus
|Previous
|6%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M May
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|1.00%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y May
|Actual
|Consensus
|Previous
|5.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 5)
|Actual
|Consensus
|225K
|Previous
|225K
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|Actual
|Consensus
|Previous
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 5)
|Actual
|Consensus
|Previous
|95B