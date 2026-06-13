Summary 6/15 – 6/19

Monday, Jun 15, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI May
|48.9
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Apr
|0.50%
|-0.20%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M May
|0.40%
|0.80%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y May
|-2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Apr
|7.8B
|3.5B
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Apr
|0.20%
|0.20%
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y May
|255K
|279K
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jun
|13.2
|19.6
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Apr
|4.60%
|3.00%
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M Apr
|0.10%
|1.90%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M May
|0.20%
|0.70%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization May
|76.20%
|76.10%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jun
|37
|37
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI May
|Consensus
|Previous
|48.9
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Apr
|Consensus
|0.50%
|Previous
|-0.20%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M May
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.80%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y May
|Consensus
|Previous
|-2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Apr
|Consensus
|7.8B
|Previous
|3.5B
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Apr
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.20%
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y May
|Consensus
|255K
|Previous
|279K
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jun
|Consensus
|13.2
|Previous
|19.6
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Apr
|Consensus
|4.60%
|Previous
|3.00%
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M Apr
|Consensus
|0.10%
|Previous
|1.90%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M May
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.70%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization May
|Consensus
|76.20%
|Previous
|76.10%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jun
|Consensus
|37
|Previous
|37
Tuesday, Jun 16, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|1.00%
|0.75%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y May
|4.20%
|4.10%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y May
|0.00%
|0.20%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y May
|-2.00%
|-1.60%
|04:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|4.35%
|4.35%
|05:30
|AUD
|RBA Press Conference
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jun
|-6
|-10.2
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jun
|-77
|-77.8
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jun
|-9.1
|12:30
|USD
|Building Permits May
|1.42M
|1.44M
|12:30
|USD
|Housing Starts May
|1.42M
|1.47M
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M May
|0.90%
|1.90%
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|Consensus
|1.00%
|Previous
|0.75%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y May
|Consensus
|4.20%
|Previous
|4.10%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y May
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.20%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y May
|Consensus
|-2.00%
|Previous
|-1.60%
|04:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|Consensus
|4.35%
|Previous
|4.35%
|05:30
|AUD
|RBA Press Conference
|Consensus
|Previous
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|Consensus
|Previous
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jun
|Consensus
|-6
|Previous
|-10.2
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jun
|Consensus
|-77
|Previous
|-77.8
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jun
|Consensus
|Previous
|-9.1
|12:30
|USD
|Building Permits May
|Consensus
|1.42M
|Previous
|1.44M
|12:30
|USD
|Housing Starts May
|Consensus
|1.42M
|Previous
|1.47M
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M May
|Consensus
|0.90%
|Previous
|1.90%
Wednesday, Jun 17, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Current Account (NZD) Q1
|-1.19B
|-5.98B
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) May
|-0.21T
|0.24T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Apr
|4.10%
|-9.40%
|00:30
|AUD
|Westpac Leading Index M/M May
|0.05%
|06:00
|GBP
|CPI M/M May
|0.70%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y May
|3.00%
|2.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y May
|2.70%
|2.50%
|06:00
|GBP
|RPI M/M May
|0.70%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y May
|3.30%
|3.00%
|06:00
|GBP
|PPI - Input M/M May
|0.50%
|2.40%
|06:00
|GBP
|PPI - Input Y/Y May
|7.70%
|06:00
|GBP
|PPI - Output M/M May
|0.50%
|1.40%
|06:00
|GBP
|PPI - Output Y/Y May
|4%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M May
|0.70%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y May
|2.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y May F
|3.20%
|3.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y May F
|2.50%
|2.50%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M May
|-0.10%
|-0.40%
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M May
|0.50%
|0.50%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M May
|0.50%
|0.70%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M May
|1.30%
|1.40%
|14:00
|USD
|Business Inventories Apr
|0.50%
|0.90%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 12)
|-7.2M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|22:45
|NZD
|Current Account (NZD) Q1
|Consensus
|-1.19B
|Previous
|-5.98B
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) May
|Consensus
|-0.21T
|Previous
|0.24T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Apr
|Consensus
|4.10%
|Previous
|-9.40%
|00:30
|AUD
|Westpac Leading Index M/M May
|Consensus
|Previous
|0.05%
|06:00
|GBP
|CPI M/M May
|Consensus
|Previous
|0.70%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y May
|Consensus
|3.00%
|Previous
|2.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y May
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.50%
|06:00
|GBP
|RPI M/M May
|Consensus
|Previous
|0.70%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y May
|Consensus
|3.30%
|Previous
|3.00%
|06:00
|GBP
|PPI - Input M/M May
|Consensus
|0.50%
|Previous
|2.40%
|06:00
|GBP
|PPI - Input Y/Y May
|Consensus
|Previous
|7.70%
|06:00
|GBP
|PPI - Output M/M May
|Consensus
|0.50%
|Previous
|1.40%
|06:00
|GBP
|PPI - Output Y/Y May
|Consensus
|Previous
|4%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M May
|Consensus
|Previous
|0.70%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y May
|Consensus
|Previous
|2.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y May F
|Consensus
|3.20%
|Previous
|3.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y May F
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.50%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M May
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|-0.40%
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M May
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.50%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M May
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.70%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M May
|Consensus
|1.30%
|Previous
|1.40%
|14:00
|USD
|Business Inventories Apr
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.90%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 12)
|Consensus
|Previous
|-7.2M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|Consensus
|Previous
Thursday, Jun 18, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|GDP Q/Q Q1
|0.80%
|0.20%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change May
|25.8K
|26.5K
|06:00
|GBP
|Unemployment Rate Apr
|5.00%
|5.00%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Apr
|4.00%
|4.10%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Apr
|3.30%
|3.40%
|07:00
|CHF
|SECO Economic Forecasts
|07:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|0.00%
|0.00%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Apr
|18.5B
|14.9B
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|1--0--8
|1--0--8
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index May
|1.80%
|2.60%
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M May
|1.40%
|2.00%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 12)
|232K
|229K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Jun
|10
|-0.4
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 12)
|108B
|22:45
|NZD
|GDP Q/Q Q1
|Consensus
|0.80%
|Previous
|0.20%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change May
|Consensus
|25.8K
|Previous
|26.5K
|06:00
|GBP
|Unemployment Rate Apr
|Consensus
|5.00%
|Previous
|5.00%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Apr
|Consensus
|4.00%
|Previous
|4.10%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Apr
|Consensus
|3.30%
|Previous
|3.40%
|07:00
|CHF
|SECO Economic Forecasts
|Consensus
|Previous
|07:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.00%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Apr
|Consensus
|18.5B
|Previous
|14.9B
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|Consensus
|1--0--8
|Previous
|1--0--8
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index May
|Consensus
|1.80%
|Previous
|2.60%
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M May
|Consensus
|1.40%
|Previous
|2.00%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 12)
|Consensus
|232K
|Previous
|229K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Jun
|Consensus
|10
|Previous
|-0.4
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 12)
|Consensus
|Previous
|108B
Friday, Jun 19, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) May
|875M
|1920M
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jun
|-23
|-23
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y May
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y May
|1.40%
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y May
|1.90%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M May
|0.50%
|-1.30%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M May
|0.80%
|1.20%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y May
|1.70%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) May
|18.9B
|24.3B
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Apr
|0.60%
|0.90%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Apr
|0.70%
|1.40%
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) May
|Consensus
|875M
|Previous
|1920M
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jun
|Consensus
|-23
|Previous
|-23
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y May
|Consensus
|Previous
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y May
|Consensus
|1.40%
|Previous
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y May
|Consensus
|Previous
|1.90%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|Consensus
|Previous
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M May
|Consensus
|0.50%
|Previous
|-1.30%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M May
|Consensus
|0.80%
|Previous
|1.20%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y May
|Consensus
|Previous
|1.70%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) May
|Consensus
|18.9B
|Previous
|24.3B
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Apr
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.90%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Apr
|Consensus
|0.70%
|Previous
|1.40%