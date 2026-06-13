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Summary 6/15 – 6/19

Monday, Jun 15, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:30NZDBusiness NZ PSI May48.9
04:30JPYTertiary Industry Index M/M Apr0.50%-0.20%
06:30CHFProducer and Import Prices M/M May0.40%0.80%
06:30CHFProducer and Import Prices Y/Y May-2.00%
09:00EUREurozone Trade Balance (EUR) Apr7.8B3.5B
09:00EUREurozone Industrial Production M/M Apr0.20%0.20%
12:15CADHousing Starts Y/Y May255K279K
12:30USDEmpire State Manufacturing Jun13.219.6
12:30CADManufacturing Sales M/M Apr4.60%3.00%
12:30CADWholesale Sales M/M Apr0.10%1.90%
13:15USDIndustrial Production M/M May0.20%0.70%
13:15USDCapacity Utilization May76.20%76.10%
14:00USDNAHB Housing Market Index Jun3737
22:30NZD
Business NZ PSI May
Consensus
Previous48.9
04:30JPY
Tertiary Industry Index M/M Apr
Consensus0.50%
Previous-0.20%
06:30CHF
Producer and Import Prices M/M May
Consensus0.40%
Previous0.80%
06:30CHF
Producer and Import Prices Y/Y May
Consensus
Previous-2.00%
09:00EUR
Eurozone Trade Balance (EUR) Apr
Consensus7.8B
Previous3.5B
09:00EUR
Eurozone Industrial Production M/M Apr
Consensus0.20%
Previous0.20%
12:15CAD
Housing Starts Y/Y May
Consensus255K
Previous279K
12:30USD
Empire State Manufacturing Jun
Consensus13.2
Previous19.6
12:30CAD
Manufacturing Sales M/M Apr
Consensus4.60%
Previous3.00%
12:30CAD
Wholesale Sales M/M Apr
Consensus0.10%
Previous1.90%
13:15USD
Industrial Production M/M May
Consensus0.20%
Previous0.70%
13:15USD
Capacity Utilization May
Consensus76.20%
Previous76.10%
14:00USD
NAHB Housing Market Index Jun
Consensus37
Previous37

Tuesday, Jun 16, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
JPYBoJ Interest Rate Decision1.00%0.75%
02:00CNYIndustrial Production Y/Y May4.20%4.10%
02:00CNYRetail Sales Y/Y May0.00%0.20%
02:00CNYFixed Asset Investment (YTD) Y/Y May-2.00%-1.60%
04:30AUDRBA Interest Rate Decision4.35%4.35%
05:30AUDRBA Press Conference
06:30JPYBoJ Press Conference
09:00EURGermany ZEW Economic Sentiment Jun-6-10.2
09:00EURGermany ZEW Current Situation Jun-77-77.8
09:00EUREurozone ZEW Economic Sentiment Jun-9.1
12:30USDBuilding Permits May1.42M1.44M
12:30USDHousing Starts May1.42M1.47M
12:30USDImport Price Index M/M May0.90%1.90%
JPY
BoJ Interest Rate Decision
Consensus1.00%
Previous0.75%
02:00CNY
Industrial Production Y/Y May
Consensus4.20%
Previous4.10%
02:00CNY
Retail Sales Y/Y May
Consensus0.00%
Previous0.20%
02:00CNY
Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y May
Consensus-2.00%
Previous-1.60%
04:30AUD
RBA Interest Rate Decision
Consensus4.35%
Previous4.35%
05:30AUD
RBA Press Conference
Consensus
Previous
06:30JPY
BoJ Press Conference
Consensus
Previous
09:00EUR
Germany ZEW Economic Sentiment Jun
Consensus-6
Previous-10.2
09:00EUR
Germany ZEW Current Situation Jun
Consensus-77
Previous-77.8
09:00EUR
Eurozone ZEW Economic Sentiment Jun
Consensus
Previous-9.1
12:30USD
Building Permits May
Consensus1.42M
Previous1.44M
12:30USD
Housing Starts May
Consensus1.42M
Previous1.47M
12:30USD
Import Price Index M/M May
Consensus0.90%
Previous1.90%

Wednesday, Jun 17, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDCurrent Account (NZD) Q1-1.19B-5.98B
23:50JPYTrade Balance (JPY) May-0.21T0.24T
23:50JPYMachinery Orders M/M Apr4.10%-9.40%
00:30AUDWestpac Leading Index M/M May0.05%
06:00GBPCPI M/M May0.70%
06:00GBPCPI Y/Y May3.00%2.80%
06:00GBPCore CPI Y/Y May2.70%2.50%
06:00GBPRPI M/M May0.70%
06:00GBPRPI Y/Y May3.30%3.00%
06:00GBPPPI - Input M/M May0.50%2.40%
06:00GBPPPI - Input Y/Y May7.70%
06:00GBPPPI - Output M/M May0.50%1.40%
06:00GBPPPI - Output Y/Y May4%
06:00GBPPPI Core Output M/M May0.70%
06:00GBPPPI Core Output Y/Y May2.40%
09:00EUREurozone CPI Y/Y May F3.20%3.20%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y May F2.50%2.50%
12:30CADNew Housing Price Index M/M May-0.10%-0.40%
12:30USDRetail Sales M/M May0.50%0.50%
12:30USDRetail Sales ex Autos M/M May0.50%0.70%
14:00USDPending Home Sales M/M May1.30%1.40%
14:00USDBusiness Inventories Apr0.50%0.90%
14:30USDCrude Oil Inventories (Jun 12)-7.2M
18:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
18:30USDFOMC Press Conference
22:45NZD
Current Account (NZD) Q1
Consensus-1.19B
Previous-5.98B
23:50JPY
Trade Balance (JPY) May
Consensus-0.21T
Previous0.24T
23:50JPY
Machinery Orders M/M Apr
Consensus4.10%
Previous-9.40%
00:30AUD
Westpac Leading Index M/M May
Consensus
Previous0.05%
06:00GBP
CPI M/M May
Consensus
Previous0.70%
06:00GBP
CPI Y/Y May
Consensus3.00%
Previous2.80%
06:00GBP
Core CPI Y/Y May
Consensus2.70%
Previous2.50%
06:00GBP
RPI M/M May
Consensus
Previous0.70%
06:00GBP
RPI Y/Y May
Consensus3.30%
Previous3.00%
06:00GBP
PPI - Input M/M May
Consensus0.50%
Previous2.40%
06:00GBP
PPI - Input Y/Y May
Consensus
Previous7.70%
06:00GBP
PPI - Output M/M May
Consensus0.50%
Previous1.40%
06:00GBP
PPI - Output Y/Y May
Consensus
Previous4%
06:00GBP
PPI Core Output M/M May
Consensus
Previous0.70%
06:00GBP
PPI Core Output Y/Y May
Consensus
Previous2.40%
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y May F
Consensus3.20%
Previous3.20%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y May F
Consensus2.50%
Previous2.50%
12:30CAD
New Housing Price Index M/M May
Consensus-0.10%
Previous-0.40%
12:30USD
Retail Sales M/M May
Consensus0.50%
Previous0.50%
12:30USD
Retail Sales ex Autos M/M May
Consensus0.50%
Previous0.70%
14:00USD
Pending Home Sales M/M May
Consensus1.30%
Previous1.40%
14:00USD
Business Inventories Apr
Consensus0.50%
Previous0.90%
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jun 12)
Consensus
Previous-7.2M
18:00USD
Fed Interest Rate Decision
Consensus3.75%
Previous3.75%
18:30USD
FOMC Press Conference
Consensus
Previous

Thursday, Jun 18, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDGDP Q/Q Q10.80%0.20%
06:00GBPClaimant Count Change May25.8K26.5K
06:00GBPUnemployment Rate Apr5.00%5.00%
06:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y Apr4.00%4.10%
06:00GBPAverage Earnings Excluding Bonus 3M/Y Apr3.30%3.40%
07:00CHFSECO Economic Forecasts
07:30CHFSNB Interest Rate Decision0.00%0.00%
08:00EUREurozone Current Account (EUR) Apr18.5B14.9B
11:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
11:00GBPMPC Official Bank Rate Votes1--0--81--0--8
12:30CADRaw Material Price Index May1.80%2.60%
12:30CADIndustrial Product Price M/M May1.40%2.00%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jun 12)232K229K
12:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Jun10-0.4
14:30USDNatural Gas Storage (Jun 12)108B
22:45NZD
GDP Q/Q Q1
Consensus0.80%
Previous0.20%
06:00GBP
Claimant Count Change May
Consensus25.8K
Previous26.5K
06:00GBP
Unemployment Rate Apr
Consensus5.00%
Previous5.00%
06:00GBP
Average Earnings Including Bonus 3M/Y Apr
Consensus4.00%
Previous4.10%
06:00GBP
Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Apr
Consensus3.30%
Previous3.40%
07:00CHF
SECO Economic Forecasts
Consensus
Previous
07:30CHF
SNB Interest Rate Decision
Consensus0.00%
Previous0.00%
08:00EUR
Eurozone Current Account (EUR) Apr
Consensus18.5B
Previous14.9B
11:00GBP
BoE Interest Rate Decision
Consensus3.75%
Previous3.75%
11:00GBP
MPC Official Bank Rate Votes
Consensus1--0--8
Previous1--0--8
12:30CAD
Raw Material Price Index May
Consensus1.80%
Previous2.60%
12:30CAD
Industrial Product Price M/M May
Consensus1.40%
Previous2.00%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jun 12)
Consensus232K
Previous229K
12:30USD
Philadelphia Fed Manufacturing Jun
Consensus10
Previous-0.4
14:30USD
Natural Gas Storage (Jun 12)
Consensus
Previous108B

Friday, Jun 19, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDTrade Balance (NZD) May875M1920M
23:01GBPGfK Consumer Confidence Jun-23-23
23:30JPYNational CPI Y/Y May1.40%
23:30JPYNational CPI Core Y/Y May1.40%1.40%
23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y May1.90%
23:50JPYBoJ Minutes
06:00GBPRetail Sales M/M May0.50%-1.30%
06:00EURGermany PPI M/M May0.80%1.20%
06:00EURGermany PPI Y/Y May1.70%
06:00GBPPublic Sector Net Borrowing (GBP) May18.9B24.3B
12:30CADRetail Sales M/M Apr0.60%0.90%
12:30CADRetail Sales ex Autos M/M Apr0.70%1.40%
22:45NZD
Trade Balance (NZD) May
Consensus875M
Previous1920M
23:01GBP
GfK Consumer Confidence Jun
Consensus-23
Previous-23
23:30JPY
National CPI Y/Y May
Consensus
Previous1.40%
23:30JPY
National CPI Core Y/Y May
Consensus1.40%
Previous1.40%
23:30JPY
National CPI Core-Core Y/Y May
Consensus
Previous1.90%
23:50JPY
BoJ Minutes
Consensus
Previous
06:00GBP
Retail Sales M/M May
Consensus0.50%
Previous-1.30%
06:00EUR
Germany PPI M/M May
Consensus0.80%
Previous1.20%
06:00EUR
Germany PPI Y/Y May
Consensus
Previous1.70%
06:00GBP
Public Sector Net Borrowing (GBP) May
Consensus18.9B
Previous24.3B
12:30CAD
Retail Sales M/M Apr
Consensus0.60%
Previous0.90%
12:30CAD
Retail Sales ex Autos M/M Apr
Consensus0.70%
Previous1.40%
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