Eco Data 6/30/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Jun
|1.20%
|1.30%
|1.20%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate May
|2.50%
|2.50%
|2.50%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M May P
|0.50%
|0.60%
|0.50%
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jun
|36.9
|25.6
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jun
|36.6
|10
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M May
|0.70%
|0.60%
|0.70%
|01:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Jun
|50.3
|50.2
|50
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Jun
|50.2
|49.9
|50.1
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y May
|32.10%
|11.40%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M May
|0.60%
|1.20%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M May
|0.00%
|-0.30%
|06:00
|GBP
|Current Account (GBP) Q1
|-21.5B
|-18.4B
|06:00
|GBP
|GDP Q/Q Q1 F
|0.60%
|0.60%
|06:00
|GBP
|GDP Y/Y Q1
|1.10%
|1.10%
|07:00
|CHF
|KOF Leading Indicator May
|99.4
|98
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate May
|6.40%
|6.30%
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change May
|8K
|-12K
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jun P
|0.10%
|-0.20%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jun P
|2.70%
|2.70%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Apr
|0.40%
|-0.10%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Apr
|0.20%
|0.10%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Jun
|60
|62.7
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Jun
|94.2
|93.1
|23:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Jun
|Actual
|1.20%
|Consensus
|1.30%
|Previous
|1.20%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate May
|Actual
|2.50%
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.50%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M May P
|Actual
|0.50%
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.50%
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jun
|Actual
|36.9
|Consensus
|Previous
|25.6
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jun
|Actual
|36.6
|Consensus
|Previous
|10
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M May
|Actual
|0.70%
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.70%
|01:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|Actual
|Consensus
|Previous
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Jun
|Actual
|50.3
|Consensus
|50.2
|Previous
|50
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Jun
|Actual
|50.2
|Consensus
|49.9
|Previous
|50.1
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y May
|Actual
|Consensus
|32.10%
|Previous
|11.40%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M May
|Actual
|Consensus
|0.60%
|Previous
|1.20%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M May
|Actual
|Consensus
|0.00%
|Previous
|-0.30%
|06:00
|GBP
|Current Account (GBP) Q1
|Actual
|Consensus
|-21.5B
|Previous
|-18.4B
|06:00
|GBP
|GDP Q/Q Q1 F
|Actual
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.60%
|06:00
|GBP
|GDP Y/Y Q1
|Actual
|Consensus
|1.10%
|Previous
|1.10%
|07:00
|CHF
|KOF Leading Indicator May
|Actual
|Consensus
|99.4
|Previous
|98
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate May
|Actual
|Consensus
|6.40%
|Previous
|6.30%
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change May
|Actual
|Consensus
|8K
|Previous
|-12K
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jun P
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|-0.20%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jun P
|Actual
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.70%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Apr
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|-0.10%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Apr
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.10%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Jun
|Actual
|Consensus
|60
|Previous
|62.7
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Jun
|Actual
|Consensus
|94.2
|Previous
|93.1