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Eco Data 6/30/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:01GBPBRC Shop Price Index Y/Y Jun1.20%1.30%1.20%
23:30JPYUnemployment Rate May2.50%2.50%2.50%
23:50JPYIndustrial Production M/M May P0.50%0.60%0.50%
01:00NZDANZ Activity Outlook Jun36.925.6
01:00NZDANZ Business Confidence Jun36.610
01:30AUDPrivate Sector Credit M/M May0.70%0.60%0.70%
01:30AUDRBA Meeting Minutes
01:30CNYNBS Manufacturing PMI Jun50.350.250
01:30CNYNBS Non-Manufacturing PMI Jun50.249.950.1
05:00JPYHousing Starts Y/Y May32.10%11.40%
06:00EURGermany Import Price Index M/M May0.60%1.20%
06:00EURGermany Retail Sales M/M May0.00%-0.30%
06:00GBPCurrent Account (GBP) Q1-21.5B-18.4B
06:00GBPGDP Q/Q Q1 F0.60%0.60%
06:00GBPGDP Y/Y Q11.10%1.10%
07:00CHFKOF Leading Indicator May99.498
07:55EURGermany Unemployment Rate May6.40%6.30%
07:55EURGermany Unemployment Change May8K-12K
12:00EURGermany CPI M/M Jun P0.10%-0.20%
12:00EURGermany CPI Y/Y Jun P2.70%2.70%
12:30CADGDP M/M Apr0.40%-0.10%
13:00USDHousing Price Index M/M Apr0.20%0.10%
13:45USDChicago PMI Jun6062.7
14:00USDConsumer Confidence Jun94.293.1
23:01GBP
BRC Shop Price Index Y/Y Jun
Actual1.20%
Consensus1.30%
Previous1.20%
23:30JPY
Unemployment Rate May
Actual2.50%
Consensus2.50%
Previous2.50%
23:50JPY
Industrial Production M/M May P
Actual0.50%
Consensus0.60%
Previous0.50%
01:00NZD
ANZ Activity Outlook Jun
Actual36.9
Consensus
Previous25.6
01:00NZD
ANZ Business Confidence Jun
Actual36.6
Consensus
Previous10
01:30AUD
Private Sector Credit M/M May
Actual0.70%
Consensus0.60%
Previous0.70%
01:30AUD
RBA Meeting Minutes
Actual
Consensus
Previous
01:30CNY
NBS Manufacturing PMI Jun
Actual50.3
Consensus50.2
Previous50
01:30CNY
NBS Non-Manufacturing PMI Jun
Actual50.2
Consensus49.9
Previous50.1
05:00JPY
Housing Starts Y/Y May
Actual
Consensus32.10%
Previous11.40%
06:00EUR
Germany Import Price Index M/M May
Actual
Consensus0.60%
Previous1.20%
06:00EUR
Germany Retail Sales M/M May
Actual
Consensus0.00%
Previous-0.30%
06:00GBP
Current Account (GBP) Q1
Actual
Consensus-21.5B
Previous-18.4B
06:00GBP
GDP Q/Q Q1 F
Actual
Consensus0.60%
Previous0.60%
06:00GBP
GDP Y/Y Q1
Actual
Consensus1.10%
Previous1.10%
07:00CHF
KOF Leading Indicator May
Actual
Consensus99.4
Previous98
07:55EUR
Germany Unemployment Rate May
Actual
Consensus6.40%
Previous6.30%
07:55EUR
Germany Unemployment Change May
Actual
Consensus8K
Previous-12K
12:00EUR
Germany CPI M/M Jun P
Actual
Consensus0.10%
Previous-0.20%
12:00EUR
Germany CPI Y/Y Jun P
Actual
Consensus2.70%
Previous2.70%
12:30CAD
GDP M/M Apr
Actual
Consensus0.40%
Previous-0.10%
13:00USD
Housing Price Index M/M Apr
Actual
Consensus0.20%
Previous0.10%
13:45USD
Chicago PMI Jun
Actual
Consensus60
Previous62.7
14:00USD
Consumer Confidence Jun
Actual
Consensus94.2
Previous93.1
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ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

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