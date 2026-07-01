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Eco Data 7/1/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:00AUDManufacturing PMI Jun F51.551.251.2
23:50JPYTankan Manufacturing Index Q2221617
23:50JPYTankan Non - Manufacturing Index Q2373536
23:50JPYTankan Large All Industry Capex Q211.50%3.30%
00:30JPYManufacturing PMI Jun F54.854.954.9
01:30AUDBuilding Permits M/M May-1.10%0.20%-3.40%
01:45CNYRatingDog Manufacturing PMI Jun51.75251.8
05:00JPYConsumer Confidence Index Jun3433.6
06:30CHFReal Retail Sales Y/Y May0.80%1.60%
07:30CHFManufacturing PMI Index Jun F56.357.3
07:50EURFrance Manufacturing PMI Jun F50.750.7
07:55EURGermany Manufacturing PMI Jun F5050
08:00EUREurozone Manufacturing PMI Jun F51.351.3
08:30GBPManufacturing PMI Jun F53.353.1
09:00EUREurozone CPI Y/Y Jun P3.00%3.20%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Jun P2.50%2.50%
12:15USDADP Employment Change Jun118K122K
13:45USDManufacturing PMI Jun F55.755.7
14:00USDISM Manufacturing PMI Jun54.254
14:00USDISM Manufacturing Prices Paid Jun7982.1
14:00USDISM Manufacturing Employment Index Jun48.6
14:00USDConstruction Spending M/M May0.30%0.40%
14:30USDCrude Oil Inventories (Jun 26)-6.1M
23:00AUD
Manufacturing PMI Jun F
Actual51.5
Consensus51.2
Previous51.2
23:50JPY
Tankan Manufacturing Index Q2
Actual22
Consensus16
Previous17
23:50JPY
Tankan Non - Manufacturing Index Q2
Actual37
Consensus35
Previous36
23:50JPY
Tankan Large All Industry Capex Q2
Actual11.50%
Consensus
Previous3.30%
00:30JPY
Manufacturing PMI Jun F
Actual54.8
Consensus54.9
Previous54.9
01:30AUD
Building Permits M/M May
Actual-1.10%
Consensus0.20%
Previous-3.40%
01:45CNY
RatingDog Manufacturing PMI Jun
Actual51.7
Consensus52
Previous51.8
05:00JPY
Consumer Confidence Index Jun
Actual
Consensus34
Previous33.6
06:30CHF
Real Retail Sales Y/Y May
Actual
Consensus0.80%
Previous1.60%
07:30CHF
Manufacturing PMI Index Jun F
Actual
Consensus56.3
Previous57.3
07:50EUR
France Manufacturing PMI Jun F
Actual
Consensus50.7
Previous50.7
07:55EUR
Germany Manufacturing PMI Jun F
Actual
Consensus50
Previous50
08:00EUR
Eurozone Manufacturing PMI Jun F
Actual
Consensus51.3
Previous51.3
08:30GBP
Manufacturing PMI Jun F
Actual
Consensus53.3
Previous53.1
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y Jun P
Actual
Consensus3.00%
Previous3.20%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y Jun P
Actual
Consensus2.50%
Previous2.50%
12:15USD
ADP Employment Change Jun
Actual
Consensus118K
Previous122K
13:45USD
Manufacturing PMI Jun F
Actual
Consensus55.7
Previous55.7
14:00USD
ISM Manufacturing PMI Jun
Actual
Consensus54.2
Previous54
14:00USD
ISM Manufacturing Prices Paid Jun
Actual
Consensus79
Previous82.1
14:00USD
ISM Manufacturing Employment Index Jun
Actual
Consensus
Previous48.6
14:00USD
Construction Spending M/M May
Actual
Consensus0.30%
Previous0.40%
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jun 26)
Actual
Consensus
Previous-6.1M
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ActionForex
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