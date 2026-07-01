Eco Data 7/1/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jun F
|51.5
|51.2
|51.2
|23:50
|JPY
|Tankan Manufacturing Index Q2
|22
|16
|17
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Index Q2
|37
|35
|36
|23:50
|JPY
|Tankan Large All Industry Capex Q2
|11.50%
|3.30%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jun F
|54.8
|54.9
|54.9
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M May
|-1.10%
|0.20%
|-3.40%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Jun
|51.7
|52
|51.8
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jun
|34
|33.6
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y May
|0.80%
|1.60%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Index Jun F
|56.3
|57.3
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jun F
|50.7
|50.7
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jun F
|50
|50
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jun F
|51.3
|51.3
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jun F
|53.3
|53.1
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jun P
|3.00%
|3.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jun P
|2.50%
|2.50%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Jun
|118K
|122K
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jun F
|55.7
|55.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jun
|54.2
|54
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jun
|79
|82.1
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jun
|48.6
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M May
|0.30%
|0.40%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 26)
|-6.1M
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jun F
|Actual
|51.5
|Consensus
|51.2
|Previous
|51.2
|23:50
|JPY
|Tankan Manufacturing Index Q2
|Actual
|22
|Consensus
|16
|Previous
|17
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Index Q2
|Actual
|37
|Consensus
|35
|Previous
|36
|23:50
|JPY
|Tankan Large All Industry Capex Q2
|Actual
|11.50%
|Consensus
|Previous
|3.30%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jun F
|Actual
|54.8
|Consensus
|54.9
|Previous
|54.9
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M May
|Actual
|-1.10%
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-3.40%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Jun
|Actual
|51.7
|Consensus
|52
|Previous
|51.8
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jun
|Actual
|Consensus
|34
|Previous
|33.6
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y May
|Actual
|Consensus
|0.80%
|Previous
|1.60%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Index Jun F
|Actual
|Consensus
|56.3
|Previous
|57.3
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jun F
|Actual
|Consensus
|50.7
|Previous
|50.7
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jun F
|Actual
|Consensus
|50
|Previous
|50
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jun F
|Actual
|Consensus
|51.3
|Previous
|51.3
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jun F
|Actual
|Consensus
|53.3
|Previous
|53.1
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jun P
|Actual
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jun P
|Actual
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.50%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Jun
|Actual
|Consensus
|118K
|Previous
|122K
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jun F
|Actual
|Consensus
|55.7
|Previous
|55.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jun
|Actual
|Consensus
|54.2
|Previous
|54
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jun
|Actual
|Consensus
|79
|Previous
|82.1
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|48.6
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M May
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.40%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 26)
|Actual
|Consensus
|Previous
|-6.1M