Eco Data 7/2/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:45
|NZD
|Building Permits May
|10.90%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Jun
|-10.00%
|-12.20%
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) May
|2.18B
|1.79B
|06:30
|CHF
|CPI M/M Jun
|0.10%
|0.20%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Jun
|0.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate May
|6.30%
|6.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 26)
|218K
|215K
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jun
|114K
|172K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Jun
|4.30%
|4.30%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jun
|0.30%
|0.30%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Jun F
|52.9
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M May
|2.10%
|4.80%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 26)
|76B
|22:45
|NZD
|Building Permits May
|Actual
|Consensus
|Previous
|10.90%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|-10.00%
|Previous
|-12.20%
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) May
|Actual
|Consensus
|2.18B
|Previous
|1.79B
|06:30
|CHF
|CPI M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.20%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|0.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate May
|Actual
|Consensus
|6.30%
|Previous
|6.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 26)
|Actual
|Consensus
|218K
|Previous
|215K
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jun
|Actual
|Consensus
|114K
|Previous
|172K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Jun
|Actual
|Consensus
|4.30%
|Previous
|4.30%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Jun F
|Actual
|Consensus
|Previous
|52.9
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M May
|Actual
|Consensus
|2.10%
|Previous
|4.80%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 26)
|Actual
|Consensus
|Previous
|76B