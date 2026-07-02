HomeEconomic CalendarEco Data 7/2/26

Eco Data 7/2/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDBuilding Permits May10.90%
23:50JPYMonetary Base Y/Y Jun-10.00%-12.20%
01:30AUDTrade Balance (AUD) May2.18B1.79B
06:30CHFCPI M/M Jun0.10%0.20%
06:30CHFCPI Y/Y Jun0.60%
09:00EUREurozone Unemployment Rate May6.30%6.30%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jun 26)218K215K
12:30USDNonfarm Payrolls Jun114K172K
12:30USDUnemployment Rate Jun4.30%4.30%
12:30USDAverage Hourly Earnings M/M Jun0.30%0.30%
13:30CADManufacturing PMI Jun F52.9
14:00USDFactory Orders M/M May2.10%4.80%
14:30USDNatural Gas Storage (Jun 26)76B
22:45NZD
Building Permits May
Actual
Consensus
Previous10.90%
23:50JPY
Monetary Base Y/Y Jun
Actual
Consensus-10.00%
Previous-12.20%
01:30AUD
Trade Balance (AUD) May
Actual
Consensus2.18B
Previous1.79B
06:30CHF
CPI M/M Jun
Actual
Consensus0.10%
Previous0.20%
06:30CHF
CPI Y/Y Jun
Actual
Consensus
Previous0.60%
09:00EUR
Eurozone Unemployment Rate May
Actual
Consensus6.30%
Previous6.30%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jun 26)
Actual
Consensus218K
Previous215K
12:30USD
Nonfarm Payrolls Jun
Actual
Consensus114K
Previous172K
12:30USD
Unemployment Rate Jun
Actual
Consensus4.30%
Previous4.30%
12:30USD
Average Hourly Earnings M/M Jun
Actual
Consensus0.30%
Previous0.30%
13:30CAD
Manufacturing PMI Jun F
Actual
Consensus
Previous52.9
14:00USD
Factory Orders M/M May
Actual
Consensus2.10%
Previous4.80%
14:30USD
Natural Gas Storage (Jun 26)
Actual
Consensus
Previous76B
Start Trading
Start Trading
Start Trading
Start Trading
ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading