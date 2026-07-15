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Eco Data 7/15/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:50JPYMachinery Orders M/M May8.70%
02:00CNYIndustrial Production Y/Y Jun4.70%4.50%
02:00CNYRetail Sales Y/Y Jun-0.10%-0.60%
02:00CNYFixed Asset Investment YTD Y/Y Jun-4.90%-4.10%
02:00CNYGDP Q/Q Q20.90%1.30%
02:00CNYGDP Y/Y Q24.40%5.00%
04:30JPYTertiary Industry Index M/M May1.30%
09:00EUREurozone Industrial Production M/M May0.10%
12:30CADManufacturing Sales M/M May4.20%
12:30CADWholesale Sales M/M May-0.70%0.60%
12:30USDEmpire State Manufacturing Jul5.7
12:30USDPPI M/M Jun0.20%1.10%
12:30USDPPI Y/Y Jun6.50%
13:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
14:30CADBoC Press Conference
14:30USDCrude Oil Inventories (Jul 10)3.0M
18:00USDFed's Beige Book
23:50JPY
Machinery Orders M/M May
Actual
Consensus
Previous8.70%
02:00CNY
Industrial Production Y/Y Jun
Actual
Consensus4.70%
Previous4.50%
02:00CNY
Retail Sales Y/Y Jun
Actual
Consensus-0.10%
Previous-0.60%
02:00CNY
Fixed Asset Investment YTD Y/Y Jun
Actual
Consensus-4.90%
Previous-4.10%
02:00CNY
GDP Q/Q Q2
Actual
Consensus0.90%
Previous1.30%
02:00CNY
GDP Y/Y Q2
Actual
Consensus4.40%
Previous5.00%
04:30JPY
Tertiary Industry Index M/M May
Actual
Consensus
Previous1.30%
09:00EUR
Eurozone Industrial Production M/M May
Actual
Consensus
Previous0.10%
12:30CAD
Manufacturing Sales M/M May
Actual
Consensus
Previous4.20%
12:30CAD
Wholesale Sales M/M May
Actual
Consensus-0.70%
Previous0.60%
12:30USD
Empire State Manufacturing Jul
Actual
Consensus
Previous5.7
12:30USD
PPI M/M Jun
Actual
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Previous1.10%
12:30USD
PPI Y/Y Jun
Actual
Consensus
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13:45CAD
BoC Interest Rate Decision
Actual
Consensus2.25%
Previous2.25%
14:30CAD
BoC Press Conference
Actual
Consensus
Previous
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jul 10)
Actual
Consensus
Previous3.0M
18:00USD
Fed's Beige Book
Actual
Consensus
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