Eco Data 7/15/26

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|23:50
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|Machinery Orders M/M May
|8.70%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Jun
|4.70%
|4.50%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Jun
|-0.10%
|-0.60%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment YTD Y/Y Jun
|-4.90%
|-4.10%
|02:00
|CNY
|GDP Q/Q Q2
|0.90%
|1.30%
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q2
|4.40%
|5.00%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M May
|1.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M May
|0.10%
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M May
|4.20%
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M May
|-0.70%
|0.60%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jul
|5.7
|12:30
|USD
|PPI M/M Jun
|0.20%
|1.10%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Jun
|6.50%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 10)
|3.0M
|18:00
|USD
|Fed's Beige Book
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