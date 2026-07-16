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Eco Data 7/16/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
01:00AUDConsumer Inflation Expectations Jul4.70%5.50%
06:00GBPGDP M/M May0.10%0.00%-0.10%
06:00GBPGoods Trade Balance (GBP) May-18.7B-23.1B-26.0B
09:00EUREurozone Trade Balance (EUR) May2.8B-1.3B
12:15CADHousing Starts Y/Y Jun256K261K
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 10)218K215K
12:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Survey Jul12.710.3
12:30USDRetail Sales M/M Jun0.20%0.90%
12:30USDRetail Sales ex Autos M/M Jun0.00%0.80%
14:00USDBusiness Inventories May0.30%0.50%
14:00USDNAHB Housing Market Index Jul3535
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 10)45B61B
01:00AUD
Consumer Inflation Expectations Jul
Actual4.70%
Consensus
Previous5.50%
06:00GBP
GDP M/M May
Actual0.10%
Consensus0.00%
Previous-0.10%
06:00GBP
Goods Trade Balance (GBP) May
Actual-18.7B
Consensus-23.1B
Previous-26.0B
09:00EUR
Eurozone Trade Balance (EUR) May
Actual
Consensus2.8B
Previous-1.3B
12:15CAD
Housing Starts Y/Y Jun
Actual
Consensus256K
Previous261K
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 10)
Actual
Consensus218K
Previous215K
12:30USD
Philadelphia Fed Manufacturing Survey Jul
Actual
Consensus12.7
Previous10.3
12:30USD
Retail Sales M/M Jun
Actual
Consensus0.20%
Previous0.90%
12:30USD
Retail Sales ex Autos M/M Jun
Actual
Consensus0.00%
Previous0.80%
14:00USD
Business Inventories May
Actual
Consensus0.30%
Previous0.50%
14:00USD
NAHB Housing Market Index Jul
Actual
Consensus35
Previous35
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 10)
Actual
Consensus45B
Previous61B
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ActionForex
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