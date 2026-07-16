Eco Data 7/16/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jul
|4.70%
|5.50%
|06:00
|GBP
|GDP M/M May
|0.10%
|0.00%
|-0.10%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) May
|-18.7B
|-23.1B
|-26.0B
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) May
|2.8B
|-1.3B
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Jun
|256K
|261K
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 10)
|218K
|215K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Jul
|12.7
|10.3
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Jun
|0.20%
|0.90%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Jun
|0.00%
|0.80%
|14:00
|USD
|Business Inventories May
|0.30%
|0.50%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jul
|35
|35
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 10)
|45B
|61B
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jul
|Actual
|4.70%
|Consensus
|Previous
|5.50%
|06:00
|GBP
|GDP M/M May
|Actual
|0.10%
|Consensus
|0.00%
|Previous
|-0.10%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) May
|Actual
|-18.7B
|Consensus
|-23.1B
|Previous
|-26.0B
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) May
|Actual
|Consensus
|2.8B
|Previous
|-1.3B
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|256K
|Previous
|261K
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 10)
|Actual
|Consensus
|218K
|Previous
|215K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Jul
|Actual
|Consensus
|12.7
|Previous
|10.3
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.90%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.80%
|14:00
|USD
|Business Inventories May
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.50%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jul
|Actual
|Consensus
|35
|Previous
|35
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 10)
|Actual
|Consensus
|45B
|Previous
|61B