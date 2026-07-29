Eco Data 7/29/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:30
|AUD
|CPI M/M Jun
|0.20%
|-0.70%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Jun
|4.00%
|4.00%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Jun
|0.40%
|0.40%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Jun
|3.70%
|3.60%
|01:30
|AUD
|CPI Q/Q Q2
|0.70%
|1.40%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Q2
|4.10%
|4.10%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Q/Q Q2
|0.90%
|0.80%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Q2
|3.70%
|3.50%
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Jun
|0.20%
|0.10%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Jun
|56K
|56K
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 24)
|-1.7M
|2.0M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|01:30
|AUD
|CPI M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.70%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|4.00%
|Previous
|4.00%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.40%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|3.70%
|Previous
|3.60%
|01:30
|AUD
|CPI Q/Q Q2
|Actual
|Consensus
|0.70%
|Previous
|1.40%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Q2
|Actual
|Consensus
|4.10%
|Previous
|4.10%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Q/Q Q2
|Actual
|Consensus
|0.90%
|Previous
|0.80%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Q2
|Actual
|Consensus
|3.70%
|Previous
|3.50%
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.10%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Jun
|Actual
|Consensus
|56K
|Previous
|56K
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 24)
|Actual
|Consensus
|-1.7M
|Previous
|2.0M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Actual
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|Actual
|Consensus
|Previous