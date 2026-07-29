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Eco Data 7/29/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
01:30AUDCPI M/M Jun0.20%-0.70%
01:30AUDCPI Y/Y Jun4.00%4.00%
01:30AUDTrimmed Mean CPI M/M Jun0.40%0.40%
01:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Jun3.70%3.60%
01:30AUDCPI Q/Q Q20.70%1.40%
01:30AUDCPI Y/Y Q24.10%4.10%
01:30AUDTrimmed Mean CPI Q/Q Q20.90%0.80%
01:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Q23.70%3.50%
08:30GBPM4 Money Supply M/M Jun0.20%0.10%
08:30GBPMortgage Approvals Jun56K56K
14:30USDCrude Oil Inventories (Jul 24)-1.7M2.0M
18:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
18:30USDFOMC Press Conference
01:30AUD
CPI M/M Jun
Actual
Consensus0.20%
Previous-0.70%
01:30AUD
CPI Y/Y Jun
Actual
Consensus4.00%
Previous4.00%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI M/M Jun
Actual
Consensus0.40%
Previous0.40%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI Y/Y Jun
Actual
Consensus3.70%
Previous3.60%
01:30AUD
CPI Q/Q Q2
Actual
Consensus0.70%
Previous1.40%
01:30AUD
CPI Y/Y Q2
Actual
Consensus4.10%
Previous4.10%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI Q/Q Q2
Actual
Consensus0.90%
Previous0.80%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI Y/Y Q2
Actual
Consensus3.70%
Previous3.50%
08:30GBP
M4 Money Supply M/M Jun
Actual
Consensus0.20%
Previous0.10%
08:30GBP
Mortgage Approvals Jun
Actual
Consensus56K
Previous56K
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jul 24)
Actual
Consensus-1.7M
Previous2.0M
18:00USD
Fed Interest Rate Decision
Actual
Consensus3.75%
Previous3.75%
18:30USD
FOMC Press Conference
Actual
Consensus
Previous
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ActionForex
ActionForex
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