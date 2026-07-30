Eco Data 7/30/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jul
|36.6
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jul
|36.9
|01:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q2
|0.00%
|0.10%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jul
|34.2
|33.8
|05:30
|EUR
|France GDP Q/Q Q2 P
|0.20%
|-0.10%
|06:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q2 P
|0.10%
|0.30%
|07:00
|CHF
|KOF Leading Indicator Jun
|100.7
|101.2
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q2 P
|0.20%
|-0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Jul
|95
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jul
|-7.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jul
|3.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jul F
|-15.9
|-15.9
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|2--0--7
|2--0--7
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jul P
|0.70%
|-0.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jul P
|2.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 24)
|206K
|187K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Jun
|0.30%
|0.70%
|12:30
|USD
|Personal Spending Jun
|0.40%
|0.70%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Jun
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Jun
|4.10%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Jun
|0.10%
|0.30%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Jun
|3.40%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q2 P
|2.30%
|2.10%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q2 P
|3.70%
|3.60%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 24)
|32B
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|36.6
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|36.9
|01:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q2
|Actual
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.10%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jul
|Actual
|Consensus
|34.2
|Previous
|33.8
|05:30
|EUR
|France GDP Q/Q Q2 P
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.10%
|06:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q2 P
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.30%
|07:00
|CHF
|KOF Leading Indicator Jun
|Actual
|Consensus
|100.7
|Previous
|101.2
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q2 P
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|95
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|-7.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|3.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jul F
|Actual
|Consensus
|-15.9
|Previous
|-15.9
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|Actual
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|Actual
|Consensus
|2--0--7
|Previous
|2--0--7
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jul P
|Actual
|Consensus
|0.70%
|Previous
|-0.30%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jul P
|Actual
|Consensus
|Previous
|2.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 24)
|Actual
|Consensus
|206K
|Previous
|187K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.70%
|12:30
|USD
|Personal Spending Jun
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.70%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|4.10%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.30%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|3.40%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q2 P
|Actual
|Consensus
|2.30%
|Previous
|2.10%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q2 P
|Actual
|Consensus
|3.70%
|Previous
|3.60%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 24)
|Actual
|Consensus
|Previous
|32B