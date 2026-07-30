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Eco Data 7/30/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
01:00NZDANZ Business Confidence Jul36.6
01:00NZDANZ Activity Outlook Jul36.9
01:30AUDImport Price Index Q/Q Q20.00%0.10%
05:00JPYConsumer Confidence Index Jul34.233.8
05:30EURFrance GDP Q/Q Q2 P0.20%-0.10%
06:00EURGermany GDP Q/Q Q2 P0.10%0.30%
07:00CHFKOF Leading Indicator Jun100.7101.2
09:00EUREurozone GDP Q/Q Q2 P0.20%-0.20%
09:00EUREurozone Economic Sentiment Indicator Jul95
09:00EUREurozone Industrial Confidence Jul-7.7
09:00EUREurozone Services Sentiment Jul3.2
09:00EUREurozone Consumer Confidence Jul F-15.9-15.9
11:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
11:00GBPMPC Official Bank Rate Votes2--0--72--0--7
12:00EURGermany CPI M/M Jul P0.70%-0.30%
12:00EURGermany CPI Y/Y Jul P2.30%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 24)206K187K
12:30USDPersonal Income M/M Jun0.30%0.70%
12:30USDPersonal Spending Jun0.40%0.70%
12:30USDPCE Price Index M/M Jun0.40%
12:30USDPCE Price Index Y/Y Jun4.10%
12:30USDCore PCE Price Index M/M Jun0.10%0.30%
12:30USDCore PCE Price Index Y/Y Jun3.40%
12:30USDGDP Annualized Q2 P2.30%2.10%
12:30USDGDP Price Index Q2 P3.70%3.60%
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 24)32B
01:00NZD
ANZ Business Confidence Jul
Actual
Consensus
Previous36.6
01:00NZD
ANZ Activity Outlook Jul
Actual
Consensus
Previous36.9
01:30AUD
Import Price Index Q/Q Q2
Actual
Consensus0.00%
Previous0.10%
05:00JPY
Consumer Confidence Index Jul
Actual
Consensus34.2
Previous33.8
05:30EUR
France GDP Q/Q Q2 P
Actual
Consensus0.20%
Previous-0.10%
06:00EUR
Germany GDP Q/Q Q2 P
Actual
Consensus0.10%
Previous0.30%
07:00CHF
KOF Leading Indicator Jun
Actual
Consensus100.7
Previous101.2
09:00EUR
Eurozone GDP Q/Q Q2 P
Actual
Consensus0.20%
Previous-0.20%
09:00EUR
Eurozone Economic Sentiment Indicator Jul
Actual
Consensus
Previous95
09:00EUR
Eurozone Industrial Confidence Jul
Actual
Consensus
Previous-7.7
09:00EUR
Eurozone Services Sentiment Jul
Actual
Consensus
Previous3.2
09:00EUR
Eurozone Consumer Confidence Jul F
Actual
Consensus-15.9
Previous-15.9
11:00GBP
BoE Interest Rate Decision
Actual
Consensus3.75%
Previous3.75%
11:00GBP
MPC Official Bank Rate Votes
Actual
Consensus2--0--7
Previous2--0--7
12:00EUR
Germany CPI M/M Jul P
Actual
Consensus0.70%
Previous-0.30%
12:00EUR
Germany CPI Y/Y Jul P
Actual
Consensus
Previous2.30%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 24)
Actual
Consensus206K
Previous187K
12:30USD
Personal Income M/M Jun
Actual
Consensus0.30%
Previous0.70%
12:30USD
Personal Spending Jun
Actual
Consensus0.40%
Previous0.70%
12:30USD
PCE Price Index M/M Jun
Actual
Consensus
Previous0.40%
12:30USD
PCE Price Index Y/Y Jun
Actual
Consensus
Previous4.10%
12:30USD
Core PCE Price Index M/M Jun
Actual
Consensus0.10%
Previous0.30%
12:30USD
Core PCE Price Index Y/Y Jun
Actual
Consensus
Previous3.40%
12:30USD
GDP Annualized Q2 P
Actual
Consensus2.30%
Previous2.10%
12:30USD
GDP Price Index Q2 P
Actual
Consensus3.70%
Previous3.60%
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 24)
Actual
Consensus
Previous32B
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ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

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