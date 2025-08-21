Eco Data 8/21/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Jul
|-578M
|70M
|142M
|203M
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Aug P
|52.9
|51.3
|23:00
|AUD
|Services PMI Aug P
|55.1
|54.1
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Aug P
|49.9
|49.2
|48.9
|00:30
|JPY
|Services PMI Aug P
|52.7
|53.6
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Aug
|3.90%
|4.70%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Jul
|1.9B
|20.7B
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Aug P
|48.3
|48.2
|07:15
|EUR
|France Services PMI Aug P
|48.6
|48.5
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Aug P
|48.9
|49.1
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Aug P
|50.8
|50.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Aug P
|49.5
|49.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Aug P
|50.6
|51
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Aug P
|48.3
|48
|08:30
|GBP
|Services PMI Aug P
|52
|51.8
|12:30
|CAD
|IPPI M/M Jul
|0.30%
|0.40%
|12:30
|CAD
|RMPI M/M Jul
|-0.50%
|2.70%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Aug 15)
|227K
|224K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Aug
|8.1
|15.9
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Aug P
|49.7
|49.8
|13:45
|USD
|Services PMI Aug P
|54.2
|55.7
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Jul
|3.92M
|3.93M
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Aug P
|-15
|-15
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage
|19B
|56B
