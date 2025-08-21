Thu, Aug 21, 2025 @ 05:19 GMT
Eco Data 8/21/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:45 NZD Trade Balance (NZD) Jul -578M 70M 142M 203M
23:00 AUD Manufacturing PMI Aug P 52.9 51.3
23:00 AUD Services PMI Aug P 55.1 54.1
00:30 JPY Manufacturing PMI Aug P 49.9 49.2 48.9
00:30 JPY Services PMI Aug P 52.7 53.6
01:00 AUD Consumer Inflation Expectations Aug 3.90% 4.70%
06:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Jul 1.9B 20.7B
07:15 EUR France Manufacturing PMI Aug P 48.3 48.2
07:15 EUR France Services PMI Aug P 48.6 48.5
07:30 EUR Germany Manufacturing PMI Aug P 48.9 49.1
07:30 EUR Germany Services PMI Aug P 50.8 50.6
08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Aug P 49.5 49.8
08:00 EUR Eurozone Services PMI Aug P 50.6 51
08:30 GBP Manufacturing PMI Aug P 48.3 48
08:30 GBP Services PMI Aug P 52 51.8
12:30 CAD IPPI M/M Jul 0.30% 0.40%
12:30 CAD RMPI M/M Jul -0.50% 2.70%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 15) 227K 224K
12:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Aug 8.1 15.9
13:45 USD Manufacturing PMI Aug P 49.7 49.8
13:45 USD Services PMI Aug P 54.2 55.7
14:00 USD Existing Home Sales Jul 3.92M 3.93M
14:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Aug P -15 -15
14:30 USD Natural Gas Storage 19B 56B
