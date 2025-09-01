Mon, Sep 01, 2025 @ 02:05 GMT
Eco Data 9/1/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:45 NZD Building Permits M/M Jul 5.40% -6.40%
23:50 JPY Capital Spending Q2 7.60% 6.20% 6.40%
00:30 JPY Manufacturing PMI Aug 49.7 49.9 49.9
01:00 AUD TD-MI Inflation Gauge M/M Aug -0.30% 0.90%
01:30 AUD Building Permits M/M Jul -8.20% -4.80% 11.90% 12.20%
01:45 CNY RatingDog Manufacturing PMI Aug 50.5 49.9 49.5
06:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Jul 3.60% 3.80%
07:30 CHF Manufacturing PMI Aug 47 48.8
07:50 EUR France Manufacturing PMI Aug F 49.9 49.9
07:55 EUR Germany Manufacturing PMI Aug F 49.9 49.9
08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Aug F 50.5 50.5
08:30 GBP Manufacturing PMI Aug F 47.3 47.3
08:30 GBP Mortgage Approvals Jul 64K 64K
08:30 GBP M4 Money Supply M/M Jul 0.20% 0.30%
09:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Jul 6.20% 6.20%
