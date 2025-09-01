Eco Data 9/1/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:45
|NZD
|Building Permits M/M Jul
|5.40%
|-6.40%
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q2
|7.60%
|6.20%
|6.40%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Aug
|49.7
|49.9
|49.9
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Aug
|-0.30%
|0.90%
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M Jul
|-8.20%
|-4.80%
|11.90%
|12.20%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Aug
|50.5
|49.9
|49.5
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Jul
|3.60%
|3.80%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Aug
|47
|48.8
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Aug F
|49.9
|49.9
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Aug F
|49.9
|49.9
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Aug F
|50.5
|50.5
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Aug F
|47.3
|47.3
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Jul
|64K
|64K
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Jul
|0.20%
|0.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Jul
|6.20%
|6.20%
|GMT
|Ccy
|Events
|22:45
|NZD
|Building Permits M/M Jul
|Actual: 5.40%
|Forecast:
|Previous: -6.40%
|Revised:
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q2
|Actual: 7.60%
|Forecast: 6.20%
|Previous: 6.40%
|Revised:
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Aug
|Actual: 49.7
|Forecast: 49.9
|Previous: 49.9
|Revised:
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Aug
|Actual: -0.30%
|Forecast:
|Previous: 0.90%
|Revised:
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M Jul
|Actual: -8.20%
|Forecast: -4.80%
|Previous: 11.90%
|Revised: 12.20%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Aug
|Actual: 50.5
|Forecast: 49.9
|Previous: 49.5
|Revised:
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Jul
|Actual:
|Forecast: 3.60%
|Previous: 3.80%
|Revised:
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Aug
|Actual:
|Forecast: 47
|Previous: 48.8
|Revised:
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Aug F
|Actual:
|Forecast: 49.9
|Previous: 49.9
|Revised:
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Aug F
|Actual:
|Forecast: 49.9
|Previous: 49.9
|Revised:
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Aug F
|Actual:
|Forecast: 50.5
|Previous: 50.5
|Revised:
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Aug F
|Actual:
|Forecast: 47.3
|Previous: 47.3
|Revised:
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Jul
|Actual:
|Forecast: 64K
|Previous: 64K
|Revised:
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Jul
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.30%
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Jul
|Actual:
|Forecast: 6.20%
|Previous: 6.20%
|Revised: