Eco Data 11/11/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Nov
|12.80%
|-3.50%
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Oct
|4.10%
|3.80%
|3.80%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Sep
|4.35T
|2.26T
|2.46T
|2.39T
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Oct
|6
|7
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Oct
|9
|8
|02:00
|NZD
|RBNZ Inflation ExpectationsQ4
|2.28%
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Oct
|47.6
|47.1
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Oct
|20.3K
|25.8K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Oct
|4.90%
|4.80%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct
|4.90%
|5.00%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct
|4.60%
|4.70%
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Nov
|42.5
|39.3
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Nov
|-77.5
|-80
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Nov
|23.5
|22.7
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Oct
|98.3
|98.8
