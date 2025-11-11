Tue, Nov 11, 2025 @ 01:32 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 11/11/25

Eco Data 11/11/25

Action Forex
By Action Forex
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:30 AUD Westpac Consumer Confidence Nov 12.80% -3.50%
23:50 JPY Bank Lending Y/Y Oct 4.10% 3.80% 3.80%
23:50 JPY Current Account (JPY) Sep 4.35T 2.26T 2.46T 2.39T
00:30 AUD NAB Business Confidence Oct 6 7
00:30 AUD NAB Business Conditions Oct 9 8
02:00 NZD RBNZ Inflation ExpectationsQ4 2.28%
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Oct 47.6 47.1
07:00 GBP Claimant Count Change Oct 20.3K 25.8K
07:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Oct 4.90% 4.80%
07:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct 4.90% 5.00%
07:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct 4.60% 4.70%
10:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Nov 42.5 39.3
10:00 EUR Germany ZEW Current Situation Nov -77.5 -80
10:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Nov 23.5 22.7
11:00 USD NFIB Business Optimism Index Oct 98.3 98.8
GMT Ccy Events
23:30 AUD Westpac Consumer Confidence Nov
    Actual: 12.80% Forecast:
    Previous: -3.50% Revised:
23:50 JPY Bank Lending Y/Y Oct
    Actual: 4.10% Forecast: 3.80%
    Previous: 3.80% Revised:
23:50 JPY Current Account (JPY) Sep
    Actual: 4.35T Forecast: 2.26T
    Previous: 2.46T Revised: 2.39T
00:30 AUD NAB Business Confidence Oct
    Actual: 6 Forecast:
    Previous: 7 Revised:
00:30 AUD NAB Business Conditions Oct
    Actual: 9 Forecast:
    Previous: 8 Revised:
02:00 NZD RBNZ Inflation ExpectationsQ4
    Actual: Forecast:
    Previous: 2.28% Revised:
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Oct
    Actual: Forecast: 47.6
    Previous: 47.1 Revised:
07:00 GBP Claimant Count Change Oct
    Actual: Forecast: 20.3K
    Previous: 25.8K Revised:
07:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Oct
    Actual: Forecast: 4.90%
    Previous: 4.80% Revised:
07:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct
    Actual: Forecast: 4.90%
    Previous: 5.00% Revised:
07:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct
    Actual: Forecast: 4.60%
    Previous: 4.70% Revised:
10:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Nov
    Actual: Forecast: 42.5
    Previous: 39.3 Revised:
10:00 EUR Germany ZEW Current Situation Nov
    Actual: Forecast: -77.5
    Previous: -80 Revised:
10:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Nov
    Actual: Forecast: 23.5
    Previous: 22.7 Revised:
11:00 USD NFIB Business Optimism Index Oct
    Actual: Forecast: 98.3
    Previous: 98.8 Revised:
Action Forex
Action Forex

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

Disclaimer: The broker listings provided on ActionForex.com are for informational and comparison purposes only and do not constitute investment advice or a solicitation to trade.

We strive to ensure the accuracy of broker information including licenses, trading conditions, and contact details; however, data may change without notice.

ActionForex.com may receive compensation from brokers through advertising and affiliate partnership.

Always verify the latest details directly with the broker before opening an account.

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.