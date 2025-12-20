Sat, Dec 20, 2025 @ 02:15 GMT
Summary 12/22 – 12/26

Monday, Dec 22, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:00 CNY 1-Y Loan Prime Rate 3.00% 3.00%
01:00 CNY 5-Y Loan Prime Rate 3.50% 3.50%
07:00 GBP GDP Q/Q Q3 F 0.10% 0.10%
07:00 GBP Current Account (GBP) Q3 -19.1B -28.9B
13:30 CAD Industrial Product Price M/M Nov 0.30% 1.50%
13:30 CAD Raw Material Price Index Nov 0.60% 1.60%
Tuesday, Dec 23, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 AUD RBA Meeting Minutes
07:00 EUR Germany Import Price M/M Nov 0.10% 0.20%
09:00 CHF UBS Economic Expectations Dec 12.2
13:30 CAD GDP M/M Oct -0.30% 0.20%
13:30 USD GDP Annualized Q3 P 3.20% 3.80%
13:30 USD GDP Price Index Q3 P 2.60% 2.10%
13:30 USD Durable Goods Orders Oct 0.20% 0.50%
13:30 USD Durable Goods Orders ex Transport Oct -1.50% 0.60%
14:15 USD Industrial Production M/M Oct 0.10%
14:15 USD Industrial Production M/M Nov 0.10%
14:15 USD Capacity Utilization Oct 75.90%
14:15 USD Capacity Utilization Nov 75.90%
15:00 USD Consumer Confidence Dec 91.7 88.7
18:30 CAD BoC Summary of Deliberations
23:50 JPY BoJ Minutes
23:50 JPY Corporate Service Price Index Y/Y Nov 2.60% 2.70%
Wednesday, Dec 24, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
13:30 USD Initial Jobless Claims (Dec 19) 225K 224K
15:30 USD Crude Oil Inventories (Dec 19) -1.3M
17:00 USD Natural Gas Storage (Dec 19) -167B
Thursday, Dec 25, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Nov 0.70% 3.20%
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Dec 2.70%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Dec 2.50% 2.80%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Dec 2.80%
23:50 JPY Industrial Production M/M Nov P -2.00% 1.50%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Nov 0.90% 1.70%
Friday, Dec 26, 2025

—–

