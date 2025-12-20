Summary 12/22 – 12/26

Monday, Dec 22, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|07:00
|GBP
|GDP Q/Q Q3 F
|0.10%
|0.10%
|07:00
|GBP
|Current Account (GBP) Q3
|-19.1B
|-28.9B
|13:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Nov
|0.30%
|1.50%
|13:30
|CAD
|Raw Material Price Index Nov
|0.60%
|1.60%
Tuesday, Dec 23, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|07:00
|EUR
|Germany Import Price M/M Nov
|0.10%
|0.20%
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Dec
|12.2
|13:30
|CAD
|GDP M/M Oct
|-0.30%
|0.20%
|13:30
|USD
|GDP Annualized Q3 P
|3.20%
|3.80%
|13:30
|USD
|GDP Price Index Q3 P
|2.60%
|2.10%
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders Oct
|0.20%
|0.50%
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Oct
|-1.50%
|0.60%
|14:15
|USD
|Industrial Production M/M Oct
|0.10%
|14:15
|USD
|Industrial Production M/M Nov
|0.10%
|14:15
|USD
|Capacity Utilization Oct
|75.90%
|14:15
|USD
|Capacity Utilization Nov
|75.90%
|15:00
|USD
|Consumer Confidence Dec
|91.7
|88.7
|18:30
|CAD
|BoC Summary of Deliberations
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Nov
|2.60%
|2.70%
Wednesday, Dec 24, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 19)
|225K
|224K
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Dec 19)
|-1.3M
|17:00
|USD
|Natural Gas Storage (Dec 19)
|-167B
Thursday, Dec 25, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Nov
|0.70%
|3.20%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Dec
|2.70%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Dec
|2.50%
|2.80%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Dec
|2.80%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Nov P
|-2.00%
|1.50%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Nov
|0.90%
|1.70%
