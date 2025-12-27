Summary 12/29 – 1/2

Monday, Dec 29, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|15:00
|USD
|Pending Homeles M/M Nov
|1.00%
|1.90%
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Dec 19)
|-2.0M
|-1.3M
|17:00
|USD
|Natural Gas Storage (Dec 18)
|-169B
|-167B
Tuesday, Dec 30, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|08:00
|CHF
|KOF Leading Indicator Dec
|101.4
|101.7
|14:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Oct
|1.10%
|1.40%
|14:00
|USD
|Housing Price Index M/M Oct
|0%
|14:45
|USD
|Chicago PMI Dec
|39.5
|36.3
|19:00
|USD
|FOMC Minutes
Wednesday, Dec 31, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Dec
|49.4
|49.2
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Dec
|49.8
|49.5
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Dec
|49.7
|49.9
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 26)
|215K
|214K
Thursday, Jan 1, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|All
|New Year's Day
Friday, Jan 2, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|08:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Dec F
|50.6
|50.6
|08:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Dec F
|47.7
|47.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Dec F
|49.2
|49.2
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Nov
|2.70%
|2.80%
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Dec F
|51.2
|51.2
|14:30
|CAD
|Manufacturing PMI Dec
|48.4
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Dec F
|51.8
|51.8
|15:00
|USD
|Construction Spending M/M Nov
|-0.10%
|0.20%
