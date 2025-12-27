Sat, Dec 27, 2025 @ 02:13 GMT
Summary 12/29 – 1/2

ActionForex
By ActionForex

Monday, Dec 29, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
23:50 JPY BoJ Summary of Opinions
15:00 USD Pending Homeles M/M Nov 1.00% 1.90%
15:30 USD Crude Oil Inventories (Dec 19) -2.0M -1.3M
17:00 USD Natural Gas Storage (Dec 18) -169B -167B
Tuesday, Dec 30, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
08:00 CHF KOF Leading Indicator Dec 101.4 101.7
14:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Oct 1.10% 1.40%
14:00 USD Housing Price Index M/M Oct 0%
14:45 USD Chicago PMI Dec 39.5 36.3
19:00 USD FOMC Minutes
Wednesday, Dec 31, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Dec 49.4 49.2
01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Dec 49.8 49.5
01:45 CNY RatingDog Manufacturing PMI Dec 49.7 49.9
13:30 USD Initial Jobless Claims (Dec 26) 215K 214K
Thursday, Jan 1, 2026

GMT Ccy Events Consensus Previous
All New Year's Day
Friday, Jan 2, 2026

GMT Ccy Events Consensus Previous
08:50 EUR France Manufacturing PMI Dec F 50.6 50.6
08:55 EUR Germany Manufacturing PMI Dec F 47.7 47.7
09:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Dec F 49.2 49.2
09:00 EUR Eurozone M3 Money Supply Y/Y Nov 2.70% 2.80%
09:30 GBP Manufacturing PMI Dec F 51.2 51.2
14:30 CAD Manufacturing PMI Dec 48.4
14:45 USD Manufacturing PMI Dec F 51.8 51.8
15:00 USD Construction Spending M/M Nov -0.10% 0.20%
