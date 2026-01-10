Sat, Jan 10, 2026 01:15 GMT
More
    HomeEconomic CalendarSummary 1/12 – 1/16

    Summary 1/12 – 1/16

    ActionForex
    By ActionForex

    Monday, Jan 12, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    09:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Jan -6.2
    21:00 NZD NZIER Business Confidence Q4 18
    23:50 JPY Bank Lending Y/Y Dec 4.10% 4.20%
    23:50 JPY Current Account (JPY) Nov 3.04T 2.48T
    GMT Ccy Events
    09:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Jan
        Forecast: Previous: -6.2
    21:00 NZD NZIER Business Confidence Q4
        Forecast: Previous: 18
    23:50 JPY Bank Lending Y/Y Dec
        Forecast: 4.10% Previous: 4.20%
    23:50 JPY Current Account (JPY) Nov
        Forecast: 3.04T Previous: 2.48T

    Tuesday, Jan 13, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    00:30 AUD NAB Business Conditions Dec 7
    00:30 AUD NAB Business Confidence Dec 1
    05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Dec 48.8 48.7
    07:00 GBP Claimant Count Change Dec 20.1K
    07:00 GBP Unemployment Rate (3M) Nov 5.10%
    07:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov 4.60%
    07:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov 4.70%
    11:00 USD NFIB Business Optimism Index Dec 99.5 99
    13:30 CAD Building Permits M/M Nov 14.90%
    13:30 USD CPI M/M Dec 0.30% 0.30%
    13:30 USD CPI Y/Y Dec 2.70% 2.70%
    13:30 USD CPI Core M/M Dec 0.30% 0.20%
    13:30 USD CPI Core Y/Y Dec 2.70% 2.60%
    21:45 NZD Building Permits Nov -0.90%
    GMT Ccy Events
    00:30 AUD NAB Business Conditions Dec
        Forecast: Previous: 7
    00:30 AUD NAB Business Confidence Dec
        Forecast: Previous: 1
    05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Dec
        Forecast: 48.8 Previous: 48.7
    07:00 GBP Claimant Count Change Dec
        Forecast: Previous: 20.1K
    07:00 GBP Unemployment Rate (3M) Nov
        Forecast: Previous: 5.10%
    07:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov
        Forecast: Previous: 4.60%
    07:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov
        Forecast: Previous: 4.70%
    11:00 USD NFIB Business Optimism Index Dec
        Forecast: 99.5 Previous: 99
    13:30 CAD Building Permits M/M Nov
        Forecast: Previous: 14.90%
    13:30 USD CPI M/M Dec
        Forecast: 0.30% Previous: 0.30%
    13:30 USD CPI Y/Y Dec
        Forecast: 2.70% Previous: 2.70%
    13:30 USD CPI Core M/M Dec
        Forecast: 0.30% Previous: 0.20%
    13:30 USD CPI Core Y/Y Dec
        Forecast: 2.70% Previous: 2.60%
    21:45 NZD Building Permits Nov
        Forecast: Previous: -0.90%

    Wednesday, Jan 14, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    03:00 CNY Trade Balance USD Dec 114.2B 111.7B
    06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Dec P 14.20% 14.20%
    13:30 USD Current Account (USD) Q3 -240B -251B
    13:30 USD Retail Sales M/M Nov 0.40% 0.00%
    13:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Nov 0.40% 0.40%
    15:00 USD Existing Home Sales Dec 4.20M 4.13M
    15:00 USD Business Inventories Oct 0.30% 0.20%
    15:30 USD Crude Oil Inventories (Jan 9) -3.8M
    19:00 USD Fed's Beige Book
    23:50 JPY PPI Y/Y Dec 2.70%
    GMT Ccy Events
    03:00 CNY Trade Balance USD Dec
        Forecast: 114.2B Previous: 111.7B
    06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Dec P
        Forecast: 14.20% Previous: 14.20%
    13:30 USD Current Account (USD) Q3
        Forecast: -240B Previous: -251B
    13:30 USD Retail Sales M/M Nov
        Forecast: 0.40% Previous: 0.00%
    13:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Nov
        Forecast: 0.40% Previous: 0.40%
    15:00 USD Existing Home Sales Dec
        Forecast: 4.20M Previous: 4.13M
    15:00 USD Business Inventories Oct
        Forecast: 0.30% Previous: 0.20%
    15:30 USD Crude Oil Inventories (Jan 9)
        Forecast: Previous: -3.8M
    19:00 USD Fed's Beige Book
        Forecast: Previous:
    23:50 JPY PPI Y/Y Dec
        Forecast: Previous: 2.70%

    Thursday, Jan 15, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    00:00 AUD Consumer Inflation Expectations Jan 4.70%
    07:00 GBP GDP M/M Nov 0.00% -0.10%
    07:00 GBP Manufacturing Production M/M Nov 0.50% 0.50%
    07:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Nov -0.30% -0.80%
    07:00 GBP Industrial Production M/M Nov 0.10% 1.10%
    07:00 GBP Industrial Production Y/Y Nov -0.80% -0.80%
    07:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Nov -20.4B -22.5B
    10:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Nov 15.2B 14.0B
    10:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Nov 0.00% 0.80%
    13:30 CAD Manufacturing Sales M/M Nov -1.10% -1%
    13:30 CAD Wholesales Sales M/M Nov 0.10% 0.10%
    13:30 USD Initial Jobless Claims (Jan 9) 208K 208K
    13:30 USD Empire State Manufacturing Jan 1 -3.9
    13:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Jan -5 -10.2
    13:30 USD Import Price Index M/M Nov -0.20%
    15:30 USD Natural Gas Storage (Jan 9) -119B
    21:30 NZD Business NZ PMI Dec 51.4
    GMT Ccy Events
    00:00 AUD Consumer Inflation Expectations Jan
        Forecast: Previous: 4.70%
    07:00 GBP GDP M/M Nov
        Forecast: 0.00% Previous: -0.10%
    07:00 GBP Manufacturing Production M/M Nov
        Forecast: 0.50% Previous: 0.50%
    07:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Nov
        Forecast: -0.30% Previous: -0.80%
    07:00 GBP Industrial Production M/M Nov
        Forecast: 0.10% Previous: 1.10%
    07:00 GBP Industrial Production Y/Y Nov
        Forecast: -0.80% Previous: -0.80%
    07:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Nov
        Forecast: -20.4B Previous: -22.5B
    10:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Nov
        Forecast: 15.2B Previous: 14.0B
    10:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Nov
        Forecast: 0.00% Previous: 0.80%
    13:30 CAD Manufacturing Sales M/M Nov
        Forecast: -1.10% Previous: -1%
    13:30 CAD Wholesales Sales M/M Nov
        Forecast: 0.10% Previous: 0.10%
    13:30 USD Initial Jobless Claims (Jan 9)
        Forecast: 208K Previous: 208K
    13:30 USD Empire State Manufacturing Jan
        Forecast: 1 Previous: -3.9
    13:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Jan
        Forecast: -5 Previous: -10.2
    13:30 USD Import Price Index M/M Nov
        Forecast: -0.20% Previous:
    15:30 USD Natural Gas Storage (Jan 9)
        Forecast: Previous: -119B
    21:30 NZD Business NZ PMI Dec
        Forecast: Previous: 51.4

    Friday, Jan 16, 2026

    GMT Ccy Events Consensus Previous
    07:00 EUR Germany CPI M/M Dec F 0% 0%
    07:00 EUR Germany CPI Y/Y Dec F 2% 2%
    10:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR)Nov 18.4B
    14:15 USD Industrial Production M/M Dec 0.20% 0.20%
    14:15 USD Capacity Utilization Dec 76% 76%
    15:00 USD NAHB Housing Market Index Jan 40 39
    GMT Ccy Events
    07:00 EUR Germany CPI M/M Dec F
        Forecast: 0% Previous: 0%
    07:00 EUR Germany CPI Y/Y Dec F
        Forecast: 2% Previous: 2%
    10:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR)Nov
        Forecast: Previous: 18.4B
    14:15 USD Industrial Production M/M Dec
        Forecast: 0.20% Previous: 0.20%
    14:15 USD Capacity Utilization Dec
        Forecast: 76% Previous: 76%
    15:00 USD NAHB Housing Market Index Jan
        Forecast: 40 Previous: 39
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.