Summary 1/12 – 1/16

Monday, Jan 12, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jan
|-6.2
|21:00
|NZD
|NZIER Business Confidence Q4
|18
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Dec
|4.10%
|4.20%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Nov
|3.04T
|2.48T
|GMT
|Ccy
|Events
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jan
|Forecast:
|Previous: -6.2
|21:00
|NZD
|NZIER Business Confidence Q4
|Forecast:
|Previous: 18
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Dec
|Forecast: 4.10%
|Previous: 4.20%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Nov
|Forecast: 3.04T
|Previous: 2.48T
Tuesday, Jan 13, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Dec
|7
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Dec
|1
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Dec
|48.8
|48.7
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Dec
|20.1K
|07:00
|GBP
|Unemployment Rate (3M) Nov
|5.10%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov
|4.60%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov
|4.70%
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Dec
|99.5
|99
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Nov
|14.90%
|13:30
|USD
|CPI M/M Dec
|0.30%
|0.30%
|13:30
|USD
|CPI Y/Y Dec
|2.70%
|2.70%
|13:30
|USD
|CPI Core M/M Dec
|0.30%
|0.20%
|13:30
|USD
|CPI Core Y/Y Dec
|2.70%
|2.60%
|21:45
|NZD
|Building Permits Nov
|-0.90%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Dec
|Forecast:
|Previous: 7
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Dec
|Forecast:
|Previous: 1
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Dec
|Forecast: 48.8
|Previous: 48.7
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Dec
|Forecast:
|Previous: 20.1K
|07:00
|GBP
|Unemployment Rate (3M) Nov
|Forecast:
|Previous: 5.10%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov
|Forecast:
|Previous: 4.60%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov
|Forecast:
|Previous: 4.70%
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Dec
|Forecast: 99.5
|Previous: 99
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Nov
|Forecast:
|Previous: 14.90%
|13:30
|USD
|CPI M/M Dec
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.30%
|13:30
|USD
|CPI Y/Y Dec
|Forecast: 2.70%
|Previous: 2.70%
|13:30
|USD
|CPI Core M/M Dec
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.20%
|13:30
|USD
|CPI Core Y/Y Dec
|Forecast: 2.70%
|Previous: 2.60%
|21:45
|NZD
|Building Permits Nov
|Forecast:
|Previous: -0.90%
Wednesday, Jan 14, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|03:00
|CNY
|Trade Balance USD Dec
|114.2B
|111.7B
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Dec P
|14.20%
|14.20%
|13:30
|USD
|Current Account (USD) Q3
|-240B
|-251B
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Nov
|0.40%
|0.00%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Nov
|0.40%
|0.40%
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Dec
|4.20M
|4.13M
|15:00
|USD
|Business Inventories Oct
|0.30%
|0.20%
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 9)
|-3.8M
|19:00
|USD
|Fed's Beige Book
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Dec
|2.70%
|GMT
|Ccy
|Events
|03:00
|CNY
|Trade Balance USD Dec
|Forecast: 114.2B
|Previous: 111.7B
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Dec P
|Forecast: 14.20%
|Previous: 14.20%
|13:30
|USD
|Current Account (USD) Q3
|Forecast: -240B
|Previous: -251B
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Nov
|Forecast: 0.40%
|Previous: 0.00%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Nov
|Forecast: 0.40%
|Previous: 0.40%
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Dec
|Forecast: 4.20M
|Previous: 4.13M
|15:00
|USD
|Business Inventories Oct
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.20%
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 9)
|Forecast:
|Previous: -3.8M
|19:00
|USD
|Fed's Beige Book
|Forecast:
|Previous:
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Dec
|Forecast:
|Previous: 2.70%
Thursday, Jan 15, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jan
|4.70%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Nov
|0.00%
|-0.10%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Nov
|0.50%
|0.50%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Nov
|-0.30%
|-0.80%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Nov
|0.10%
|1.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Nov
|-0.80%
|-0.80%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Nov
|-20.4B
|-22.5B
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Nov
|15.2B
|14.0B
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Nov
|0.00%
|0.80%
|13:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Nov
|-1.10%
|-1%
|13:30
|CAD
|Wholesales Sales M/M Nov
|0.10%
|0.10%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 9)
|208K
|208K
|13:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jan
|1
|-3.9
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Jan
|-5
|-10.2
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Nov
|-0.20%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 9)
|-119B
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Dec
|51.4
|GMT
|Ccy
|Events
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jan
|Forecast:
|Previous: 4.70%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Nov
|Forecast: 0.00%
|Previous: -0.10%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Nov
|Forecast: 0.50%
|Previous: 0.50%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Nov
|Forecast: -0.30%
|Previous: -0.80%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Nov
|Forecast: 0.10%
|Previous: 1.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Nov
|Forecast: -0.80%
|Previous: -0.80%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Nov
|Forecast: -20.4B
|Previous: -22.5B
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Nov
|Forecast: 15.2B
|Previous: 14.0B
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Nov
|Forecast: 0.00%
|Previous: 0.80%
|13:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Nov
|Forecast: -1.10%
|Previous: -1%
|13:30
|CAD
|Wholesales Sales M/M Nov
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.10%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 9)
|Forecast: 208K
|Previous: 208K
|13:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jan
|Forecast: 1
|Previous: -3.9
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Jan
|Forecast: -5
|Previous: -10.2
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Nov
|Forecast: -0.20%
|Previous:
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 9)
|Forecast:
|Previous: -119B
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Dec
|Forecast:
|Previous: 51.4
Friday, Jan 16, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|07:00
|EUR
|Germany CPI M/M Dec F
|0%
|0%
|07:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Dec F
|2%
|2%
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR)Nov
|18.4B
|14:15
|USD
|Industrial Production M/M Dec
|0.20%
|0.20%
|14:15
|USD
|Capacity Utilization Dec
|76%
|76%
|15:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jan
|40
|39
|GMT
|Ccy
|Events
|07:00
|EUR
|Germany CPI M/M Dec F
|Forecast: 0%
|Previous: 0%
|07:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Dec F
|Forecast: 2%
|Previous: 2%
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR)Nov
|Forecast:
|Previous: 18.4B
|14:15
|USD
|Industrial Production M/M Dec
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.20%
|14:15
|USD
|Capacity Utilization Dec
|Forecast: 76%
|Previous: 76%
|15:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jan
|Forecast: 40
|Previous: 39