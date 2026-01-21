Eco Data 1/21/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|07:00
|GBP
|CPI M/M Dec
|-0.20%
|07:00
|GBP
|CPI Y/Y Dec
|3.30%
|3.20%
|07:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Dec
|3.30%
|3.20%
|07:00
|GBP
|RPI M/M Dec
|-0.40%
|07:00
|GBP
|RPI Y/Y Dec
|4.10%
|3.80%
|07:00
|GBP
|PPI Input M/M Dec
|-0.10%
|0.30%
|07:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Dec
|1.10%
|07:00
|GBP
|PPI Output M/M Dec
|0.10%
|0.10%
|07:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Dec
|3.40%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Dec
|0.00%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Dec
|3.50%
|13:30
|CAD
|Raw Material Price Index Dec
|0.30%
|13:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Dec
|0.90%
|15:00
|USD
|Pending Homeles M/M Dec
|3.30%
