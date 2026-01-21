Wed, Jan 21, 2026 06:52 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 1/21/26

    Eco Data 1/21/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    07:00GBPCPI M/M Dec-0.20%
    07:00GBPCPI Y/Y Dec3.30%3.20%
    07:00GBPCore CPI Y/Y Dec3.30%3.20%
    07:00GBPRPI M/M Dec-0.40%
    07:00GBPRPI Y/Y Dec4.10%3.80%
    07:00GBPPPI Input M/M Dec-0.10%0.30%
    07:00GBPPPI Input Y/Y Dec1.10%
    07:00GBPPPI Output M/M Dec0.10%0.10%
    07:00GBPPPI Output Y/Y Dec3.40%
    07:00GBPPPI Core Output M/M Dec0.00%
    07:00GBPPPI Core Output Y/Y Dec3.50%
    13:30CADRaw Material Price Index Dec0.30%
    13:30CADIndustrial Product Price M/M Dec0.90%
    15:00USDPending Homeles M/M Dec3.30%
    07:00GBP
    CPI M/M Dec
    Actual
    Consensus
    Previous-0.20%
    07:00GBP
    CPI Y/Y Dec
    Actual
    Consensus3.30%
    Previous3.20%
    07:00GBP
    Core CPI Y/Y Dec
    Actual
    Consensus3.30%
    Previous3.20%
    07:00GBP
    RPI M/M Dec
    Actual
    Consensus
    Previous-0.40%
    07:00GBP
    RPI Y/Y Dec
    Actual
    Consensus4.10%
    Previous3.80%
    07:00GBP
    PPI Input M/M Dec
    Actual
    Consensus-0.10%
    Previous0.30%
    07:00GBP
    PPI Input Y/Y Dec
    Actual
    Consensus
    Previous1.10%
    07:00GBP
    PPI Output M/M Dec
    Actual
    Consensus0.10%
    Previous0.10%
    07:00GBP
    PPI Output Y/Y Dec
    Actual
    Consensus
    Previous3.40%
    07:00GBP
    PPI Core Output M/M Dec
    Actual
    Consensus
    Previous0.00%
    07:00GBP
    PPI Core Output Y/Y Dec
    Actual
    Consensus
    Previous3.50%
    13:30CAD
    Raw Material Price Index Dec
    Actual
    Consensus
    Previous0.30%
    13:30CAD
    Industrial Product Price M/M Dec
    Actual
    Consensus
    Previous0.90%
    15:00USD
    Pending Homeles M/M Dec
    Actual
    Consensus
    Previous3.30%
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.