    Eco Data 1/23/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:45NZDCPI Q/Q Q40.50%1.00%
    22:00AUDManufacturing PMI Jan P51.6
    22:00AUDServices PMI Jan P51.1
    23:30JPYNational CPI Y/Y Dec2.90%
    23:30JPYNational CPI Core Y/Y Dec2.40%3.00%
    23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y Dec3.00%
    JPYBoJ Interest Rate Decision0.75%
    00:01GBPGfK Consumer Confidence Jan-16-17
    00:30JPYManufacturing PMI Jan P50.150.0
    00:30JPYServices PMI Jan P51.6
    03:00JPYBoJ Outlook Report Q4
    06:30JPYBoJ Press Conference
    07:00GBPRetail Sales M/M Dec0.00%-0.10%
    08:15EURFrance Manufacturing PMI Jan P50.550.7
    08:15EURFrance Services PMI Jan P50.450.1
    08:30EURGermany Manufacturing PMI Jan P47.647.0
    08:30EURGermany Services PMI Jan P52.552.7
    09:00EUREurozone Manufacturing PMI Jan P49.348.8
    09:00EUREurozone Services PMI Jan P52.652.4
    09:30GBPManufacturing PMI Jan P50.450.6
    09:30GBPServices PMI Jan P51.751.4
    13:30CADRetail Sales M/M Nov1.20%-0.20%
    13:30CADRetail Sales ex Autos M/M Nov1.10%-0.60%
    14:45USDManufacturing PMI Jan P52.151.8
    14:45USDServices PMI Jan P52.852.5
    15:00USDUoM Consumer Sentiment Jan F5454
    15:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Jan F4.20%
