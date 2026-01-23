Eco Data 1/23/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:45
|NZD
|CPI Q/Q Q4
|0.50%
|1.00%
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jan P
|51.6
|22:00
|AUD
|Services PMI Jan P
|51.1
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Dec
|2.90%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Dec
|2.40%
|3.00%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Dec
|3.00%
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.75%
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jan
|-16
|-17
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jan P
|50.1
|50.0
|00:30
|JPY
|Services PMI Jan P
|51.6
|03:00
|JPY
|BoJ Outlook Report Q4
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|07:00
|GBP
|Retail Sales M/M Dec
|0.00%
|-0.10%
|08:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jan P
|50.5
|50.7
|08:15
|EUR
|France Services PMI Jan P
|50.4
|50.1
|08:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jan P
|47.6
|47.0
|08:30
|EUR
|Germany Services PMI Jan P
|52.5
|52.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jan P
|49.3
|48.8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jan P
|52.6
|52.4
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jan P
|50.4
|50.6
|09:30
|GBP
|Services PMI Jan P
|51.7
|51.4
|13:30
|CAD
|Retail Sales M/M Nov
|1.20%
|-0.20%
|13:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Nov
|1.10%
|-0.60%
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Jan P
|52.1
|51.8
|14:45
|USD
|Services PMI Jan P
|52.8
|52.5
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jan F
|54
|54
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jan F
|4.20%
