Summary 1/26 – 1/30

Monday, Jan 26, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|09:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Jan
|88.3
|87.6
|09:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Jan
|85.6
|09:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Jan
|89.7
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders Nov
|3.10%
|-2.20%
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Nov
|0.30%
|0.20%
|09:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Jan
|Consensus
|88.3
|Previous
|87.6
|09:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Jan
|Consensus
|Previous
|85.6
|09:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Jan
|Consensus
|Previous
|89.7
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders Nov
|Consensus
|3.10%
|Previous
|-2.20%
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Nov
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.20%
Tuesday, Jan 27, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Dec
|2.50%
|2.70%
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Dec
|7
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Dec
|1
|14:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov
|1.20%
|1.30%
|14:00
|USD
|Housing Price Index M/M Nov
|0.30%
|0.40%
|15:00
|USD
|Consumer Confidence Jan
|90.1
|89.1
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Dec
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.70%
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Dec
|Consensus
|Previous
|7
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Dec
|Consensus
|Previous
|1
|14:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov
|Consensus
|1.20%
|Previous
|1.30%
|14:00
|USD
|Housing Price Index M/M Nov
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.40%
|15:00
|USD
|Consumer Confidence Jan
|Consensus
|90.1
|Previous
|89.1
Wednesday, Jan 28, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|00:30
|AUD
|CPI M/M Dec
|0.10%
|0%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Dec
|3.50%
|3.40%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Dec
|0.40%
|0.30%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Dec
|3.20%
|00:30
|AUD
|CPI Q/Q Q4
|1.30%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Q4
|3.20%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Q/Q Q4
|1.00%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Q4
|3.00%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Feb
|-25.7
|-26.9
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Jan
|6.2
|14:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|15:30
|CAD
|BoC Press Conference
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 23)
|3.6M
|19:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|19:30
|USD
|FOMC Press Conference
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|CPI M/M Dec
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Dec
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.40%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Dec
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.30%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|3.20%
|00:30
|AUD
|CPI Q/Q Q4
|Consensus
|Previous
|1.30%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Q4
|Consensus
|Previous
|3.20%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Q/Q Q4
|Consensus
|Previous
|1.00%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Q4
|Consensus
|Previous
|3.00%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Feb
|Consensus
|-25.7
|Previous
|-26.9
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Jan
|Consensus
|Previous
|6.2
|14:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.25%
|15:30
|CAD
|BoC Press Conference
|Consensus
|Previous
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 23)
|Consensus
|Previous
|3.6M
|19:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|19:30
|USD
|FOMC Press Conference
|Consensus
|Previous
Thursday, Jan 29, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Dec
|40M
|-163M
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jan
|73.6
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jan
|60.9
|00:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q4
|-0.20%
|-0.40%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jan
|37.1
|37.2
|07:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Dec
|4.85B
|3.84B
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Dec
|3.00%
|3.00%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Jan
|96.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jan
|-9
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jan
|5.6
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jan F
|-12.4
|-12.4
|10:00
|EUR
|Eurozone Business Climate Jan
|-0.56
|13:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Nov
|-0.7B
|-0.6B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 23)
|202K
|200K
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Nov
|-44.6B
|-29.4B
|13:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q3 F
|4.90%
|4.90%
|13:30
|USD
|Unit Labor Costs Q3 F
|-1.90%
|-1.90%
|13:30
|USD
|Wholesale Inventories Nov F
|0.20%
|0.20%
|15:00
|USD
|Factory Orders M/M Nov
|0.50%
|-1.30%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 23)
|-120B
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Dec
|Consensus
|40M
|Previous
|-163M
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jan
|Consensus
|Previous
|73.6
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jan
|Consensus
|Previous
|60.9
|00:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q4
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|-0.40%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jan
|Consensus
|37.1
|Previous
|37.2
|07:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Dec
|Consensus
|4.85B
|Previous
|3.84B
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Dec
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Jan
|Consensus
|Previous
|96.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jan
|Consensus
|Previous
|-9
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jan
|Consensus
|Previous
|5.6
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jan F
|Consensus
|-12.4
|Previous
|-12.4
|10:00
|EUR
|Eurozone Business Climate Jan
|Consensus
|Previous
|-0.56
|13:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Nov
|Consensus
|-0.7B
|Previous
|-0.6B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 23)
|Consensus
|202K
|Previous
|200K
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Nov
|Consensus
|-44.6B
|Previous
|-29.4B
|13:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q3 F
|Consensus
|4.90%
|Previous
|4.90%
|13:30
|USD
|Unit Labor Costs Q3 F
|Consensus
|-1.90%
|Previous
|-1.90%
|13:30
|USD
|Wholesale Inventories Nov F
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.20%
|15:00
|USD
|Factory Orders M/M Nov
|Consensus
|0.50%
|Previous
|-1.30%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 23)
|Consensus
|Previous
|-120B
Friday, Jan 30, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jan
|2%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jan
|2.20%
|2.30%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jan
|2.30%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Dec
|2.60%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Dec P
|-0.40%
|-2.70%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Dec
|0.70%
|1.00%
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Dec
|0.60%
|0.60%
|00:30
|AUD
|PPI Q/Q Q4
|1.00%
|1.00%
|00:30
|AUD
|PPI Y/Y Q4
|3.50%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Dec
|-4.10%
|-8.50%
|06:30
|EUR
|France GDP Q/Q Q4 P
|0.20%
|0.50%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price M/M Dec
|-0.40%
|0.50%
|08:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Jan
|103.2
|103.4
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Dec
|6.30%
|6.30%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Dec
|5K
|3K
|09:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q4 P
|0.20%
|0.00%
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Dec
|65K
|65K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Dec
|0.30%
|0.80%
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q4 P
|0.20%
|0.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Dec
|6.30%
|6.30%
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jan P
|0.00%
|0.00%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jan P
|1.80%
|13:30
|CAD
|GDP M/M Nov
|0.10%
|-0.30%
|13:30
|USD
|PPI M/M Dec
|0.20%
|0.20%
|13:30
|USD
|PPI Y/Y Dec
|3.00%
|14:45
|USD
|Chicago PMI Jan
|43
|43.5
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jan
|Consensus
|Previous
|2%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jan
|Consensus
|2.20%
|Previous
|2.30%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jan
|Consensus
|Previous
|2.30%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Dec
|Consensus
|2.60%
|Previous
|2.60%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Dec P
|Consensus
|-0.40%
|Previous
|-2.70%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Dec
|Consensus
|0.70%
|Previous
|1.00%
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Dec
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.60%
|00:30
|AUD
|PPI Q/Q Q4
|Consensus
|1.00%
|Previous
|1.00%
|00:30
|AUD
|PPI Y/Y Q4
|Consensus
|Previous
|3.50%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Dec
|Consensus
|-4.10%
|Previous
|-8.50%
|06:30
|EUR
|France GDP Q/Q Q4 P
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.50%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price M/M Dec
|Consensus
|-0.40%
|Previous
|0.50%
|08:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Jan
|Consensus
|103.2
|Previous
|103.4
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Dec
|Consensus
|6.30%
|Previous
|6.30%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Dec
|Consensus
|5K
|Previous
|3K
|09:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q4 P
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.00%
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Dec
|Consensus
|65K
|Previous
|65K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Dec
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.80%
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q4 P
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Dec
|Consensus
|6.30%
|Previous
|6.30%
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jan P
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.00%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jan P
|Consensus
|Previous
|1.80%
|13:30
|CAD
|GDP M/M Nov
|Consensus
|0.10%
|Previous
|-0.30%
|13:30
|USD
|PPI M/M Dec
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.20%
|13:30
|USD
|PPI Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|3.00%
|14:45
|USD
|Chicago PMI Jan
|Consensus
|43
|Previous
|43.5