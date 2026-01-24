Sat, Jan 24, 2026 01:53 GMT
    Summary 1/26 – 1/30

    Monday, Jan 26, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    09:00EURGermany IFO Business Climate Jan88.387.6
    09:00EURGermany IFO Current Assessment Jan85.6
    09:00EURGermany IFO Expectations Jan89.7
    13:30USDDurable Goods Orders Nov3.10%-2.20%
    13:30USDDurable Goods Orders ex Transport Nov0.30%0.20%
    Tuesday, Jan 27, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYCorporate Service Price Index Y/Y Dec2.50%2.70%
    00:30AUDNAB Business Conditions Dec7
    00:30AUDNAB Business Confidence Dec1
    14:00USDS&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov1.20%1.30%
    14:00USDHousing Price Index M/M Nov0.30%0.40%
    15:00USDConsumer Confidence Jan90.189.1
    Wednesday, Jan 28, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYBoJ Minutes
    00:30AUDCPI M/M Dec0.10%0%
    00:30AUDCPI Y/Y Dec3.50%3.40%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI M/M Dec0.40%0.30%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Dec3.20%
    00:30AUDCPI Q/Q Q41.30%
    00:30AUDCPI Y/Y Q43.20%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI Q/Q Q41.00%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Q43.00%
    07:00EURGermany GfK Consumer Confidence Feb-25.7-26.9
    09:00CHFUBS Economic Expectations Jan6.2
    14:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
    15:30CADBoC Press Conference
    15:30USDCrude Oil Inventories (Jan 23)3.6M
    19:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
    19:30USDFOMC Press Conference
    Thursday, Jan 29, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    21:45NZDTrade Balance (NZD) Dec40M-163M
    00:00NZDANZ Business Confidence Jan73.6
    00:00NZDANZ Activity Outlook Jan60.9
    00:30AUDImport Price Index Q/Q Q4-0.20%-0.40%
    05:00JPYConsumer Confidence Index Jan37.137.2
    07:00CHFTrade Balance (CHF) Dec4.85B3.84B
    09:00EUREurozone M3 Money Supply Y/Y Dec3.00%3.00%
    10:00EUREurozone Economic Sentiment Jan96.7
    10:00EUREurozone Industrial Confidence Jan-9
    10:00EUREurozone Services Sentiment Jan5.6
    10:00EUREurozone Consumer Confidence Jan F-12.4-12.4
    10:00EUREurozone Business Climate Jan-0.56
    13:30CADTrade Balance (CAD) Nov-0.7B-0.6B
    13:30USDInitial Jobless Claims (Jan 23)202K200K
    13:30USDTrade Balance (USD) Nov-44.6B-29.4B
    13:30USDNonfarm Productivity Q3 F4.90%4.90%
    13:30USDUnit Labor Costs Q3 F-1.90%-1.90%
    13:30USDWholesale Inventories Nov F0.20%0.20%
    15:00USDFactory Orders M/M Nov0.50%-1.30%
    15:30USDNatural Gas Storage (Jan 23)-120B
    Friday, Jan 30, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:30JPYTokyo CPI Y/Y Jan2%
    23:30JPYTokyo CPI Core Y/Y Jan2.20%2.30%
    23:30JPYTokyo CPI Core-Core Y/Y Jan2.30%
    23:30JPYUnemployment Rate Dec2.60%2.60%
    23:50JPYIndustrial Production M/M Dec P-0.40%-2.70%
    23:50JPYRetail Trade Y/Y Dec0.70%1.00%
    00:30AUDPrivate Sector Credit M/M Dec0.60%0.60%
    00:30AUDPPI Q/Q Q41.00%1.00%
    00:30AUDPPI Y/Y Q43.50%
    05:00JPYHousing Starts Y/Y Dec-4.10%-8.50%
    06:30EURFrance GDP Q/Q Q4 P0.20%0.50%
    07:00EURGermany Import Price M/M Dec-0.40%0.50%
    08:00CHFKOF Economic Barometer Jan103.2103.4
    08:55EURGermany Unemployment Rate Dec6.30%6.30%
    08:55EURGermany Unemployment Change Dec5K3K
    09:00EURGermany GDP Q/Q Q4 P0.20%0.00%
    09:30GBPMortgage Approvals Dec65K65K
    09:30GBPM4 Money Supply M/M Dec0.30%0.80%
    10:00EUREurozone GDP Q/Q Q4 P0.20%0.30%
    10:00EUREurozone Unemployment Rate Dec6.30%6.30%
    13:00EURGermany CPI M/M Jan P0.00%0.00%
    13:00EURGermany CPI Y/Y Jan P1.80%
    13:30CADGDP M/M Nov0.10%-0.30%
    13:30USDPPI M/M Dec0.20%0.20%
    13:30USDPPI Y/Y Dec3.00%
    14:45USDChicago PMI Jan4343.5
